Додано: Чет 12 вер, 2024 18:17



Если за 15 лет арендатор может купить 6 таких авто (комбайнов, турбин неважно) зачем ему тогда аренда? Аренда придумана чтобы сэкономить на покупке







а потім розкажете з чого ви взяли що ціна буде сталою всі роки а не скажімо приймуть допку до угоди







якімось коефіціентами описати соціальну поведінку





1. Цифру «6» вывели наши эксперты Тесте и Бенефактор, я ее не называл.2. Аренда не придумана чтоб сэкономить. Где ж тут экономия, когда снимающий 20 лет квартиру по итогу выплатил 2 ее стоимости и на старости сидит без жилья?? Очевидно аренда вынужденная мера, когда нет возможности купить свое.И если ею (включительно и аренда автомобиля) пользуются, то значит это выгодно обоим. Один зарабатывает на сдаче, второй зарабатывает этим автомобилем очевидно достаточно, чтобы и аренду оплатить, и себе на жизнь было.Так ви мені скажіть, ви з Бенефактором зробили висновки про «переплата в 6 разів» виходячи з «допок» яких ще не існує?? Ви вже знаєте що буде в тих допках , якщо вони взагалі будуть? Ви ж не Коля Герасімов, який побував в космозоо і знає як воно буде на протязі 12 років з допками . І чи будуть вони взагалі. Ми можемо аналізувати лише наявний документ. І ціни в ньому. І чи є там мова про перерахування оплати на індекс інфляції. А індекс інфляції наприклад за останні 15 років нам відомо. То може там ніяких 6 раз переплати і не буде??Чи у вас все одно «все однозначно»? 😅Якщо писати якусь дурницю, але приправити словами «кейс», незвичними для вуха коефіцієнтами, то можна пускати пил в очі наче розумніший ніж є насправді.Віталя зараз схожий на Родіона з «Москва слезам не верит». І де треба, і де не треба прикручує свій коефіцієнт. «ничего не будет, будет только кино!!»Зараз у нас все обертається навколо нового коефіцієнта.. він має своє відпрацювати, потім він про нього забуде.