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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9821982298239824

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.4 5 21
до кінця 2024 року
29%
6
до квітня 2025 року
10%
2
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
14%
3
до липня 2026 року
10%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:23

  Xenon написав:
Глава МИД Польши в интервью французской газете Le Monde заявил о необходимости отменить выплаты для украинских беженцев, чтобы вынудить их вернуться домой и воевать.
По словам Сикорского, европейские выплаты украинским гражданам снижают мобилизационный потенциал Украины.
"Мы снижаем ее (Украины) мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский.

Ссуть поляки що й до них черга дійде якщо українців невистачить. А там вже висловлювати стурбованісь втекши до Іспанії не вийде
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:25

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
Глава МИД Польши в интервью французской газете Le Monde заявил о необходимости отменить выплаты для украинских беженцев, чтобы вынудить их вернуться домой и воевать.
По словам Сикорского, европейские выплаты украинским гражданам снижают мобилизационный потенциал Украины.
"Мы снижаем ее (Украины) мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам. Это создает финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - заявил Сикорский.

Ссуть поляки що й до них черга дійде якщо українців невистачить. А там вже висловлювати стурбованісь втекши до Іспанії не вийде

Почему? Вы ж выражаете обеспокоенность будучи котом Шрёдингера)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:28

  lapay написав:Я лише натякнув, своїм прикладом, що якімось коефіціентами описати соціальну поведінку людей, м'яко кажучи, важко.
есть 2 основных подхода: описательный и практичный. Для описательного важно коэффициенты, параметры, индексы, тесты. В практичныом подходе для работы с детьми нужны психологи с высокими EQ. Они не будут детей мучать тестами mmpi и прочей дичью, а за 3 минуты создадут дружескую атмосферу, поднимут настроение или вызовут интерес к чему нибудь. Это то чего сейчас не хватает всем школам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".

Перша зима - було мало балістики, щоб зруйнувати генерацію, били шахедами по трансформаторам.
Друга зима - пріоритет змінився, били по нашему відродженному ВПК, і в нас ще були ракети до ППО.
Третє літо - розбили балістикою генерацію, ракет до ППО мізер. Третя зима - будуть добивати ядерну генерацію через руйнування трансформаторних підстанцій на виході АЕС. Технологію вже випробували, 4 реактора відключили, а кацапи люблять і вміють масштабувати успіх.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:34

  Letusrock написав:
Заморозку по нинішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО може запропонувати Трамп, якщо його оберуть президентом
Про це заявив кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс.
«Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову», - пояснив Венс.
Він також сказав, що Німеччина та інші європейські країни мають взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України.

Залишилось тільки декілька дрібничок

1) Щоб на це погодився Путін

2) А як укріплена зона буде захищати від ракет та мопедів ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:36

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".

Перша зима - було мало балістики, щоб зруйнувати генерацію, били шахедами по трансформаторам.
Друга зима - пріоритет змінився, били по нашему відродженному ВПК, і в нас ще були ракети до ППО.
Третє літо - розбили балістикою генерацію, ракет до ППО мізер. Третя зима - будуть добивати ядерну генерацію через руйнування трансформаторних підстанцій на виході АЕС. Технологію вже випробували, 4 реактора відключили, а кацапи люблять і вміють масштабувати успіх.

І знов я чую заклик - здавайтесь, поки не піздно

Тільки буде як в анекдоті "і корову не дали і перед хлопцями невдобно вийшло"
І здамось і світла не буде
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:38

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Якщо ви претендуєте на джерело істини, то навіщо вам дискусії, обговорення?
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, без отакого "бикування", вимог до дописувачів.

Так перечитайте наш діалог ще раз.
Ви надали твердження("РФ заявила") без аргументації (я аргументів не побачив) і без джерела.
Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".
Далі ви пишете цей пост.
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, а не писати що я "бикую".
Можливо я дійсно веду розмову дещо агресивно, вже звиняйте, такий я є.

Поясніть, що мені потрібно аргументувати?
Я навів цитату широкої розгорнутої думки, з цілим рядом тверджень.
Будь ласка, кого яке з них зацікавило, піднімайте, спростовуйте, заперечуйте, наводьте аргументацію.

Ви звернули увагу на які з них?
1. Була така заява рфії чи не була? Хз. Не перевіряв.
2. Мала рфія можливість сильніше зруйнувати енергосистему?
Це є питанням дискусійним.
До істини можна наблизитись в процесі обговорення.
Є мабуть аргументи, які "да" і які "ні".
Ви навели свої.
Я задав питання, які ставлять під сумнів категоричність твердження, що рфія не могла сильніше зруйнувати раніше, або не може зараз.
- чому били весною, а не взимку? (ЛАД цитату надав, що наприкінці березня удари відбулися, і як вони вплинули);
- що завадило, заважає С-300 зруйнувати об'єкти, наприклад, в Харкові? Отже ви аргументували запасом ракет... а С-300 їх в рфії тисячі. І збивати їх в Харкові не збивають.
3. Ви надали своє бачення і пояснення, що зима буде пройдена легше. Я навів статтю за сьогодні, де аргументується складність наступної зими, пояснюється різниця з попередніми. Думки експертів.
Навів в якості аргументів.

Що. Ще. Я. Повинен. Аргументувати?
Це при переході на особистості..., я постійно звертав увагу на необхідність аргументації, а не голослів'я. Необхідні.
А при обговоренні питань по темі, я підкреслюю стосовно цікавості. Цікаві саме аргументи. Цікаві.
При запереченнях, спростуваннях потрібні аргументи. Потрібні.
Тобто: необхідні, цікаві, потрібні. Аргументи. Відповідно для кожній з трьох ситуацій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:43

  Letusrock написав:
Заморозку по нинішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО може запропонувати Трамп, якщо його оберуть президентом
Про це заявив кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс.
«Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову», - пояснив Венс.
Він також сказав, що Німеччина та інші європейські країни мають взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України.


І не треба охати - ахати
Принципової альтернативи цьому не має
У випадки Камали вона тільки якийсь час поспіває разом з Тейлор Свіфт незламних пісень про непохитну підтримку, ну може півроку-рік, а далі з такими пропорціями втрат економіки і населення навіть самий незламний партактив почне блгати перемовин і радіти що втримали хоч по Дніпру. І так гарантій ніхто ніяких не дасть, щось там Кісінджер казав восени 2022р про поступки територіями в обмін на НАТО, його незламна шпана обматюкала по повній. Тепер про НАТО доведеться забути років 10 мінімум. Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і нездоровим і діточкам
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