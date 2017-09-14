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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98229823982498259826>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 22
до кінця 2024 року
27%
6
до квітня 2025 року
9%
2
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
14%
3
до липня 2026 року
9%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:36

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".

Перша зима - було мало балістики, щоб зруйнувати генерацію, били шахедами по трансформаторам.
Друга зима - пріоритет змінився, били по нашему відродженному ВПК, і в нас ще були ракети до ППО.
Третє літо - розбили балістикою генерацію, ракет до ППО мізер. Третя зима - будуть добивати ядерну генерацію через руйнування трансформаторних підстанцій на виході АЕС. Технологію вже випробували, 4 реактора відключили, а кацапи люблять і вміють масштабувати успіх.

І знов я чую заклик - здавайтесь, поки не піздно

Тільки буде як в анекдоті "і корову не дали і перед хлопцями невдобно вийшло"
І здамось і світла не буде
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:38

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Якщо ви претендуєте на джерело істини, то навіщо вам дискусії, обговорення?
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, без отакого "бикування", вимог до дописувачів.

Так перечитайте наш діалог ще раз.
Ви надали твердження("РФ заявила") без аргументації (я аргументів не побачив) і без джерела.
Я надав аргумент: Ми вже пережили аж 2 зими і чому ж РФ "не ударила по-настоящему".
Далі ви пишете цей пост.
Я не розумію, що вам заважає надавати свою аргументацію, свої заперечення по питанням, які обговорюються, а не писати що я "бикую".
Можливо я дійсно веду розмову дещо агресивно, вже звиняйте, такий я є.

Поясніть, що мені потрібно аргументувати?
Я навів цитату широкої розгорнутої думки, з цілим рядом тверджень.
Будь ласка, кого яке з них зацікавило, піднімайте, спростовуйте, заперечуйте, наводьте аргументацію.

Ви звернули увагу на які з них?
1. Була така заява рфії чи не була? Хз. Не перевіряв.
2. Мала рфія можливість сильніше зруйнувати енергосистему?
Це є питанням дискусійним.
До істини можна наблизитись в процесі обговорення.
Є мабуть аргументи, які "да" і які "ні".
Ви навели свої.
Я задав питання, які ставлять під сумнів категоричність твердження, що рфія не могла сильніше зруйнувати раніше, або не може зараз.
- чому били весною, а не взимку? (ЛАД цитату надав, що наприкінці березня удари відбулися, і як вони вплинули);
- що завадило, заважає С-300 зруйнувати об'єкти, наприклад, в Харкові? Отже ви аргументували запасом ракет... а С-300 їх в рфії тисячі. І збивати їх в Харкові не збивають.
3. Ви надали своє бачення і пояснення, що зима буде пройдена легше. Я навів статтю за сьогодні, де аргументується складність наступної зими, пояснюється різниця з попередніми. Думки експертів.
Навів в якості аргументів.

Що. Ще. Я. Повинен. Аргументувати?
Це при переході на особистості..., я постійно звертав увагу на необхідність аргументації, а не голослів'я. Необхідні.
А при обговоренні питань по темі, я підкреслюю стосовно цікавості. Цікаві саме аргументи. Цікаві.
При запереченнях, спростуваннях потрібні аргументи. Потрібні.
Тобто: необхідні, цікаві, потрібні. Аргументи. Відповідно для кожній з трьох ситуацій.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:43

  Letusrock написав:
Заморозку по нинішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО може запропонувати Трамп, якщо його оберуть президентом
Про це заявив кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс.
«Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову», - пояснив Венс.
Він також сказав, що Німеччина та інші європейські країни мають взяти на себе фінансову відповідальність за відновлення України.


І не треба охати - ахати
Принципової альтернативи цьому не має
У випадки Камали вона тільки якийсь час для виду поспіває разом з Тейлор Свіфт незламних пісень про непохитну підтримку, ну може півроку-рік, а далі з такими пропорціями втрат економіки і населення навіть, самий незламний партактив почне благати перемовин і радіти що втримали хоч по Дніпру. І так гарантій ніхто ніяких не дасть, щось там Кісінджер казав восени 2022р про поступки територіями в обмін на НАТО, його незламна шпана обматюкала по повній. Тепер про НАТО доведеться забути років 10 мінімум. Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і пакртактиву, і нездоровим токсікоманам, і незламницям, і діточкам
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 12 вер, 2024 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:46

  whois2010 написав:В продовження цієї теми. Вчора нарешті зікінчилася перевірка ведення військового обліку на підприємстві. Є недоліки, акти. Ну то таке. Розгляд результатів перевірки проходив у кабінеті начальника ТЦК. По завершенню я від нього отримав припис-розпорядження на оповіщення працівників ТОВ щодо проходження ВЛК. Оцініть красу гри: приходять перевіряти ТОВ, беруть журнал військовзобов♂язаних і виписують ім повістки. В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.
Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.

Зображення

Не зовсім зрозуміло, видали тільки припис-розпорядження на оповіщення ?
Чи, на додаток, видали повістки кожному ?
Чи тільки припис ?

Якщо я не помиляюсь, то припис - це добре, але повістки на кожного повинні бути

PS. Сподіваюсь, що з юристами спілкування вже було
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 12 вер, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:52

  fox767676 написав:Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і пакртактиву, і нездоровим токсікоманам, і незламницям, і діточкам

І тобі ...
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 18:57

Ну й деньок сьогодні...

Успішний Успіх йшов до успіху... та й сьогодні на полігоні на практичних навчаннях пролюбив дрон🤦🏻👀🤫😁😁😁
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:04

  Успіх написав:Успішний Успіх йшов до успіху... та й сьогодні на полігоні на практичних навчаннях пролюбив дрон🤦🏻👀🤫😁😁😁

Прийшов час для )))

Принес мужик зарплату домой, а заначку больше обычного отложил. Жена
спрашивает:
- А где еще пять тыщь?
- Понимаешь: я, когда в армии служил, танк в болоте утопил, вот теперь
это дело вскрылось и наложили на меня выплату в рассрочку многолетнюю...
Жена, конечно, не поверила:
- Ну-ка, пойдем в военкомат, там все узнаем...
Пришли они к военкому.
- Правда ли, что муж мой за танк теперь платить будет пять тыщь в месяц?
Полковник нахмурился:
- Женщина, выйдите на минуту из кабинета!
Когда жена вышла, военком набросился на мужика:
- Экий прыткий! Я за авианосец только три "плачу", а он за танк пять?!
Нет, так дело не пойдет! Вот тебе справка на танк, но только на полторы
тыщи...

Мужит выходит из кабинета смурной. Жена в приемной от нетерпенья
извелась:
- Ну, что так долго?
- Что, дура, допрыгалась?! Вот, смотри: из-за твоего любопытства к пяти
еще полторы припаяли!!!
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо я не помиляюсь, то припис - це добре, але повістки на кожного повинні бути

Не повинні. 560 постанова зобов'язує ТОВку всіх у переліку сповістити та доставити до ТЦК. Про це і ідеться у бумажці до речі
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:07

  Успіх написав:Успішний Успіх йшов до успіху... та й сьогодні на полігоні на практичних навчаннях пролюбив дрон🤦🏻👀🤫😁😁😁

ну хоть поржали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:та й сьогодні на полігоні на практичних навчаннях пролюбив дрон🤦🏻

Ага, значит диверсант... Умышленно портит вверенную технику на корысть врагу.
Флер, так и запиши себе не будущее :)
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