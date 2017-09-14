whois2010 написав:

В продовження цієї теми. Вчора нарешті зікінчилася перевірка ведення військового обліку на підприємстві. Є недоліки, акти. Ну то таке. Розгляд результатів перевірки проходив у кабінеті начальника ТЦК. По завершенню я від нього отримав припис-розпорядження на оповіщення працівників ТОВ щодо проходження ВЛК. Оцініть красу гри: приходять перевіряти ТОВ, беруть журнал військовзобов♂язаних і виписують ім повістки. В цьому році було мобілізовано влітку двох працвників, у цей вівторок ще одного і от на п'ятницю визивіють ще 11 осіб з підприємства. ТОВ не зможе не лише виконувати свій функціонал, як це було 24/7, а я не впевнений, чи не розвалиться взагалі все. Десь з місяць тому я прийняв на роботу двох дітей 18 і 19 років. Так от, навіть десять студентів не замінять одного робітника з 15-ти річним досвідом. І через рік вони теж не зрівняються у скілах. ТОВ розвивався, ріс, працював у білу, допомагав ЗСУ, платив податки. Зрозуміло, що тепер, коли ТЦК вигрібає значну частину працівників, ТОВ буде працювати у режимі виживання. Ті що залишаться працівники, будуть працювату у чорну. Податки на мінімум. Ніяких більше авто, реб, дронів та іншого для армії, бо вже не буде функціонування і прибутку. Отак легким рухом руки, знищується економіка країни.Партактив - Холяв і людину-рибу - автоматично посилаю нах@й по традиції.