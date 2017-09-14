|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:16
dimo_0n написав: pesikot написав:
Якщо я не помиляюсь, то припис - це добре, але повістки на кожного повинні бути
Не повинні. 560 постанова зобов'язує ТОВку всіх у переліку сповістити та доставити до ТЦК. Про це і ідеться у бумажці до речі
Давай цитату з 560 постави, де про це написано ?
Про доставити мови немає, є мова про забезпечення - надали вихідний, оформили наказом ...
Максимум, на автобусі до ТЦК підвезли ... далі - все
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10266
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:23
Західні партнери не дозволяють Україні запускати ракети навіть по всім російським цілям на окупованих територіях, — Le Monde
Українські війська нібито «зробили кілька помилок», тому країни Заходу обережні.
Наприклад, у червні ЗСУ поцілили ракетами ATACMS по військовій базі рф, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4744
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:24
pesikot написав:
Давай цитату з 560 постави, де про це написано ?
Про доставити мови немає, є мова про забезпечення - надали вихідний, оформили наказом ...
Максимум, на автобусі до ТЦК підвезли ... далі - все
Не до ТЦК, а до пунктів збору цих ТЦК.. Лови
Керівники підприємств, установ, організацій з отриманням
розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської
держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника
районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик
резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального
центру комплектування:
видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про
проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому
зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають
оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який
надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення,
порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям
військовозобов’язаних, інші питання;
організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у
робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом
вручення повісток під їх особистий підпис;
здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне
забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову
службу під час мобілізації;
повідомляють письмово у триденний строк районному (міському)
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про
результати оповіщення та виконання резервістами та
військовозобов’язаними вимог законодавства;
забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом
їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків
з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, та у разі потреби часу на
зворотній шлях;
Пункт збору на бумажці в скрині - каб.41. ось до кабінету і повинен. А назад на вулицю вже роботодавець піде сам. Селяві.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Чет 12 вер, 2024 19:35, всього редагувалось 4 разів.
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:25
pesikot написав: dimo_0n написав: pesikot написав:
Якщо я не помиляюсь, то припис - це добре, але повістки на кожного повинні бути
Не повинні. 560 постанова зобов'язує ТОВку всіх у переліку сповістити та доставити до ТЦК. Про це і ідеться у бумажці до речі
Давай цитату з 560 постави, де про це написано ?
Про доставити мови немає, є мова про забезпечення - надали вихідний, оформили наказом ...
Максимум, на автобусі до ТЦК підвезли ... далі - все
роботодавець має ознайомити під підпис працівника, видати наказ про увільнення на потрібну дату, забезпечити транспортом. підпис працівника про ознайомлення дорівнює підпісу про отримання повістки. копії всіх документів передати в тцк. якщо працівник не з"являється у тцк у потрібну дату, це дорівнюється ігноруванню повістки з відповідними результатами. документ на фото по суті є колективною повісткою, роботодавець в цьому випадку агент-посередник тцк, який має вручити ці повістки
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:35
Wirująświatła написав:
ну хоть поржали?
Перших дві години, що шукали - взагалі не до жартів було/настрій в глибокий мінус пішов...
Але потім якось по трохи почали жартувати))
Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі його понесло?
dimo_0n написав:
Ага, значит диверсант... Умышленно портит вверенную технику на корысть врагу.
Флер, так и запиши себе не будущее
Вона собі запише, що її чоловік нікуя військового не пройопував, так як всі 2,5роки ховається в неї під спідницею!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6807
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:47
dimo_0n написав: pesikot написав:
Давай цитату з 560 постави, де про це написано ?
Про доставити мови немає, є мова про забезпечення - надали вихідний, оформили наказом ...
Максимум, на автобусі до ТЦК підвезли ... далі - все
Не до ТЦК, а до пунктів збору цих ТЦК.. Лови
Керівники підприємств, установ, організацій з отриманням
розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської
держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника
районного (міського) територіального центру комплектування та
соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик
резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального
центру комплектування:
видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про
проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому
зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають
оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який
надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення,
порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям
військовозобов’язаних, інші питання;
організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у
робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом
вручення повісток під їх особистий підпис;
здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне
забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову
службу під час мобілізації;
повідомляють письмово у триденний строк районному (міському)
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про
результати оповіщення та виконання резервістами та
військовозобов’язаними вимог законодавства;
забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом
їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору
районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків
з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру
комплектування та соціальної підтримки, та у разі потреби часу на
зворотній шлях;
Пункт збору на бумажці в скрині - каб.41. ось до кабінету і повинен. А назад на вулицю вже роботодавець піде сам. Селяві.
Молодець, проте не доставити, а забезпечити прибуття ...whois2010
виклав більш детальніше ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10266
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:49
whois2010 написав: pesikot написав: dimo_0n написав:
Не повинні. 560 постанова зобов'язує ТОВку всіх у переліку сповістити та доставити до ТЦК. Про це і ідеться у бумажці до речі
Давай цитату з 560 постави, де про це написано ?
Про доставити мови немає, є мова про забезпечення - надали вихідний, оформили наказом ...
Максимум, на автобусі до ТЦК підвезли ... далі - все
роботодавець має ознайомити під підпис працівника, видати наказ про увільнення на потрібну дату, забезпечити транспортом. підпис працівника про ознайомлення дорівнює підпісу про отримання повістки. копії всіх документів передати в тцк. якщо працівник не з"являється у тцк у потрібну дату, це дорівнюється ігноруванню повістки з відповідними результатами. документ на фото по суті є колективною повісткою, роботодавець в цьому випадку агент-посередник тцк, який має вручити ці повістки
Дякую за підробиці
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10266
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:54
fox767676 написав:
Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і пакртактиву, і нездоровим токсікоманам, і незламницям, і діточкам
Буде білоруська модель зовнішнього керування. Хто під свій ядерний зонтик нас візьме той і буде танцювати
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:57
Mimohod написав: fox767676 написав:
Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і пакртактиву, і нездоровим токсікоманам, і незламницям, і діточкам
Буде білоруська модель зовнішнього керування. Хто під свій ядерний зонтик нас візьме той і буде танцювати
От и "внешнее управление" приехало )))
Как же без этого ...
А чё, кто-то на Беларусь нападает ?
Или это Белорусь использовалась для нападения на Украину
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10266
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 12 вер, 2024 19:59
Mimohod написав: fox767676 написав:
Буде ізраїльська модель де через армію доведеться пройти всім, і заброньованим, і пакртактиву, і нездоровим токсікоманам, і незламницям, і діточкам
Буде білоруська модель зовнішнього керування. Хто під свій ядерний зонтик нас візьме той і буде танцювати
Ну НАТО не візьме.
А щодо Москви, то ми тут на цій гілці дискутуємо як запобігти цьому.
Під чиєю ядерною парасолькою Сербія чи Єгипет ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1982
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|65678
|
|
|1493
|227338
|
|
|6076
|715311
|
|