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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9823982498259826

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 22
до кінця 2024 року
27%
6
до квітня 2025 року
9%
2
до липня 2025 року
5%
1
до жовтня 2025 року
5%
1
до кінця 2025 року
14%
3
до липня 2026 року
9%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:02

  Hotab написав:

а потім розкажете з чого ви взяли що ціна буде сталою всі роки а не скажімо приймуть допку до угоди


Так ви мені скажіть, ви з Бенефактором зробили висновки про «переплата в 6 разів» виходячи з «допок» яких ще не існує?? Ви вже знаєте що буде в тих допках , якщо вони взагалі будуть? Ви ж не Коля Герасімов, який побував в космозоо і знає як воно буде на протязі 12 років з допками . І чи будуть вони взагалі. Ми можемо аналізувати лише наявний документ. І ціни в ньому. І чи є там мова про перерахування оплати на індекс інфляції. А індекс інфляції наприклад за останні 15 років нам відомо. То може там ніяких 6 раз переплати і не буде??
Чи у вас все одно «все однозначно»? 😅



і знову ви маніпулюєте.
це ви стверджували що ціна стала на всі роки контракту.
це не більше ніж ваша фантазія. і я вказав як запросто вона може бути змінена.
ви побували в майбутньому щоб стрверджувати що її не змінять?
я лише у відповідь зробив те саме що й ви - припустив як воно складеться.
от тільки виходить що вам припускати можна а мені ні?
корона ніде не натерла?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:06

  Xenon написав:
Західні партнери не дозволяють Україні запускати ракети навіть по всім російським цілям на окупованих територіях, — Le Monde

Українські війська нібито «зробили кілька помилок», тому країни Заходу обережні.

Наприклад, у червні ЗСУ поцілили ракетами ATACMS по військовій базі рф, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.

Эти чудо ракеты кнопкой на базе NATы не выключаются, как Кибертрак РамзанБадырова, если летят не туда и не столько, сколько с завода заложено, а чуть дальше?
Пора бы эти пентагоновские пукалки на ЮМЗ чуть допилить, чтоб и на 1000км летели
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:10


Зе - "все йде за планом" (десь я вже чув подібне). Що ж, запам'ятаємо це.
Schmit
 
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