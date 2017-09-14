Додано: Чет 12 вер, 2024 21:35

Hotab написав: tester7336



знову ви маніпулюєте.

це ви стверджували що ціна стала на всі роки контракту.





А що в контракті про це сказано? Що не стала? Чи там цифра вписана?

Чи діапазон? Як там? Ви ж читали? Бо я ні



ЗІ

і ви так і не відповіли - що буде коли як ви кажете гривня обесціниться і через не вигідність проводити роботи арендодавець перестане робити ТО.





Ви це у мене питаєте?

Я вам зразу сказав «все не однозначно». Але ви кажете «однозначно»

Так що там однозначно про це написано? ))

Чи також не написано і таки неоднозначно? А що в контракті про це сказано? Що не стала? Чи там цифра вписана?Чи діапазон? Як там? Ви ж читали? Бо я ніВи це у мене питаєте?Я вам зразу сказав «все не однозначно». Але ви кажете «однозначно»Так що там однозначно про це написано? ))Чи також не написано і таки неоднозначно?

так там і не написано що ціна не може бути змінена.і на відміну від вас я бачив не одну таку угоду де потім змінювали ціну просто підписавши допку.так що те що ціна буде незмінною - не більше ніж ваше припущення.от тільки вам припущення робити можна а з інших за припущення ви починаєте кепкувати та вимагати підтверджень цих припущень. полюбляєте подвійні стандарти?і таки там все однозначно. просто почитайте угоду.і потім розкажете яка передбачена відповідальність тією фірмою якщо вона буде виконувати свої обов’язки неякісно або взагалі ігнорувати ТО. про ремонти я вже і не заїкаюся. бо це мабуть для вас важко.ЗІа взагалі цікаво спостерігати як у хотаба не все так однозначно з угодою (бо там не написано прямо що ми стирили гроші) зате все однозначно з флаєм та вітальой.цікаво які у вас однозначні докази по ним? вони вам протокол з чистосердечним надали?