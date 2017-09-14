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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9823982498259826

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 23
до кінця 2024 року
26%
6
до квітня 2025 року
9%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
9%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
35%
8
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:02

  Hotab написав:

а потім розкажете з чого ви взяли що ціна буде сталою всі роки а не скажімо приймуть допку до угоди


Так ви мені скажіть, ви з Бенефактором зробили висновки про «переплата в 6 разів» виходячи з «допок» яких ще не існує?? Ви вже знаєте що буде в тих допках , якщо вони взагалі будуть? Ви ж не Коля Герасімов, який побував в космозоо і знає як воно буде на протязі 12 років з допками . І чи будуть вони взагалі. Ми можемо аналізувати лише наявний документ. І ціни в ньому. І чи є там мова про перерахування оплати на індекс інфляції. А індекс інфляції наприклад за останні 15 років нам відомо. То може там ніяких 6 раз переплати і не буде??
Чи у вас все одно «все однозначно»? 😅



і знову ви маніпулюєте.
це ви стверджували що ціна стала на всі роки контракту.
це не більше ніж ваша фантазія. і я вказав як запросто вона може бути змінена.
ви побували в майбутньому щоб стрверджувати що її не змінять?
я лише у відповідь зробив те саме що й ви - припустив як воно складеться.
от тільки виходить що вам припускати можна а мені ні? з якого це дива ви так вирішили?

ЗІ
і ви так і не відповіли - що буде коли як ви кажете гривня обесціниться і через не вигідність проводити роботи арендодавець перестане робити ТО.
Востаннє редагувалось tester7336 в Чет 12 вер, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:06

  Xenon написав:
Західні партнери не дозволяють Україні запускати ракети навіть по всім російським цілям на окупованих територіях, — Le Monde

Українські війська нібито «зробили кілька помилок», тому країни Заходу обережні.

Наприклад, у червні ЗСУ поцілили ракетами ATACMS по військовій базі рф, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.

Эти чудо ракеты кнопкой на базе NATы не выключаются, как Кибертрак РамзанБадырова, если летят не туда и не столько, сколько с завода заложено, а чуть дальше?
Пора бы эти пентагоновские пукалки на ЮМЗ чуть допилить, чтоб и на 1000км летели
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:10


Зе - "все йде за планом" (десь я вже чув подібне). Що ж, запам'ятаємо ці слова.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексті
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Міф про «визвольний похід» і «золотий вересень»: як СССР ударив у спину Польщі // Історія без міфів

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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:39

  Schmit написав:
Зе - "все йде за планом" (десь я вже чув подібне). Що ж, запам'ятаємо ці слова.

козацька/татарська/монгольська тактика: імітація відступу, заманювання в мішок
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:52

  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.

Не знаком с вашей ситуацией, но вы уверены, что всё это не нужно?
Вообще говоря, периодические обследования полезны и даже необходимы.

Не специалист.
Но два других специалиста сказали, что тётка малость не в себе.
2:1. Тётка проиграла
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 20:53

  Schmit написав:
Зе - "все йде за планом" (десь я вже чув подібне). Що ж, запам'ятаємо ці слова.

не так страшен отступ, как контрнаступ :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:05

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:.........
Для отримання довідки на 4 раз тьотя на пимоненка заявила ідіть робіть дитині кров з вени на загальний аналіз, проходьте окуліста і ще купу врачів.

Не знаком с вашей ситуацией, но вы уверены, что всё это не нужно?
Вообще говоря, периодические обследования полезны и даже необходимы.

Не специалист.
Но два других специалиста сказали, что тётка малость не в себе.
2:1. Тётка проиграла

Молодец, тётку победил ...
Достойная победа штангиста

Только ...

Ты, вроде как, детей уже вывез. И сам собирался в декабре выехать
А тут, дети, справки, школы

Чёй-то не стыкуется
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:22

tester7336

знову ви маніпулюєте.
це ви стверджували що ціна стала на всі роки контракту.


А що в контракті про це сказано? Що не стала? Чи там цифра вписана?
Чи діапазон? Як там? Ви ж читали? Бо я ні :D

ЗІ
і ви так і не відповіли - що буде коли як ви кажете гривня обесціниться і через не вигідність проводити роботи арендодавець перестане робити ТО.


Ви це у мене питаєте?
Я вам зразу сказав «все не однозначно». Але ви кажете «однозначно» :mrgreen:
Так що там однозначно про це написано? ))
Чи також не написано і таки неоднозначно? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:35

  Hotab написав:tester7336

знову ви маніпулюєте.
це ви стверджували що ціна стала на всі роки контракту.


А що в контракті про це сказано? Що не стала? Чи там цифра вписана?
Чи діапазон? Як там? Ви ж читали? Бо я ні :D

ЗІ
і ви так і не відповіли - що буде коли як ви кажете гривня обесціниться і через не вигідність проводити роботи арендодавець перестане робити ТО.


Ви це у мене питаєте?
Я вам зразу сказав «все не однозначно». Але ви кажете «однозначно» :mrgreen:
Так що там однозначно про це написано? ))
Чи також не написано і таки неоднозначно? :D


так там і не написано що ціна не може бути змінена.
і на відміну від вас я бачив не одну таку угоду де потім змінювали ціну просто підписавши допку.
так що те що ціна буде незмінною - не більше ніж ваше припущення.
от тільки вам припущення робити можна а з інших за припущення ви починаєте кепкувати та вимагати підтверджень цих припущень. полюбляєте подвійні стандарти?
і таки там все однозначно. просто почитайте угоду.
і потім розкажете яка передбачена відповідальність тією фірмою якщо вона буде виконувати свої обов’язки неякісно або взагалі ігнорувати ТО. про ремонти я вже і не заїкаюся. бо це мабуть для вас важко.

ЗІ
а взагалі цікаво спостерігати як у хотаба не все так однозначно з угодою (бо там не написано прямо що ми стирили гроші) зате все однозначно з флаєм та вітальой.
цікаво які у вас однозначні докази по ним? вони вам протокол з чистосердечним надали? :lol:
tester7336
 
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