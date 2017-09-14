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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9825982698279828>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:52

  tester7336 написав:а взагалі цікаво спостерігати як у хотаба не все так однозначно з угодою (бо там не написано прямо що ми стирили гроші) зате все однозначно з флаєм та вітальой.
обьясняю (ранее я это нигде не писал). у хотаба нет своего мнения, он копирует мнение авторитетов. Один из авторитетов kingkongovets с Киевской ветки. Одно время я и муха с конговцем зарубились (давно в 2020 или в 2021) Конговец ту историю уже 5 раз забыл, а хотаб наоборот решил, если такой суперавторитет нас с мухой троллил, то и он будет ему подражать. Всё элементарно. конговцу давать оценку не буду из этических соображений.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 21:57

Hotab

Як ви навчились керувати гвинтокрилом, чисто фізично, заточуюючи один і той самий рух?
Ну людина взагалі не вміє читати.

вже для обізяни пишу

не можна виконати того що не можна виконати.



  tester7336 написав:а взагалі цікаво спостерігати як у хотаба не все так однозначно з угодою (бо там не написано прямо що ми стирили гроші) зате все однозначно з флаєм та вітальой.

сильно


Краще витлумачте мені чому дизельні генератори не можна ввозити так як бензинові без мита?
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:20

tester7336


зате все однозначно з флаєм та вітальой.
цікаво які у вас однозначні докази по ним?


Докази чого саме? Вони достатньо самі про себе розповідали. З цього і зрозуміло, що вони платять, донатять і т.д.
А чому вас цікавить моє ставлення до цих персон?
Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо? :mrgreen:

Так ви так і не відповіли, «переплатили в 6 разів», то з врахуванням дійсних цифр в договорі, чи «можливих допок»? :D

Віталя, а ти десь оте все собі записав про ККЦ, тебе і Флая, , чи просто глибоко ображений (як і на державу) і тому не забув? Бо я навіть фрагментарно не памʼятаю цієї ситуації і навіть не знав що для мене ККЦ авторитет з тих пір :D
Для мене він таким став коли він з перших днів війни пішов на захист (тоді ж він перестав тут писати, тому не міг глумитися над аутистами і халамидниками) А виявляється авторитет він давно. :mrgreen:
Так а чому ККЦ, якому я начебто тут «подражаю» не глумиться з вас обох? Як я так йому «подражаю» :D

Хохма дня)) глибока образа у віталіка виявлена ще одна))

Зображення


не можна виконати того що не можна виконати.


Що саме «не будуть виконувати»? І чи будуть тоді за те платити?
У вас з Тестером цікаво виходить: коли вам кажуть «де візьметься переплата на 6 установок, коли ціна в гривні, а установки в доларі» (коли долар за 15 років робить багатократний девал) , ви розказуєте «будуть платити ще більше» . А може і не будуть, так? Це ж просто фантазії яких нема в договорі. Забавні ви хлопці)))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 22:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Молодець, проте не доставити, а забезпечити прибуття ...


Шо в лоб, шо по лбу...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:31

еще одно наблюдение. новых людей на ветке почти нет, думаю приглашу Сенса с валютной, но ничего ему не говорил про хотаба, было интересно найдут общий язык или нет. Не нашли. tester тут появился без моего участия, но результат как и с сенсом. Хотаб как с такой конфликтностью ты вообще где либо работаешь или служишь? Надо уметь уступать, предлагать компромиссные варианты, нельзя постоянно как баран штурмом брать рогами стену.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:43

Wirująświatła

tester тут появился без моего участия, но результат


Чем этот результат отличается, когда Тестер елозил тебя по психологии? :mrgreen:
Или «это другое»? :D

Подожди, это ж у вас просто «научная дискуссия « была? Да?
А у меня это поножовшина какая-то ? :lol:

Мне надо перечислять список, кому ты «угрожал» отправить в ЧС?))
Или ты всех помнишь даже лучше меня, потому как например твою обиду на ККЦ я не помню, а ты - да)) :lol:


думаю приглашу Сенса с валютной



Ти якісь досліди на ньому планував? Бо невже ти єдиний розумієш що він на форумі пише, і тому тебе це зацікавило?
Чи це якась емпатія, соціалізувати його? Бо наразі у нього нема діалогів. Хтось ігнорує, хтось злиться (навіть Валя на валютній, яка ніколи не конфліктувала) і пробує вказати йому на невідповідність цитат його відповідям. А ти з якою метою? Невже провокатор і хотів щоб над ще і тут глумились?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 22:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:51

  Wirująświatła написав:еще одно наблюдение. новых людей на ветке почти нет, думаю приглашу Сенса с валютной, но ничего ему не говорил про хотаба, было интересно найдут общий язык или нет. Не нашли. tester тут появился без моего участия, но результат как и с сенсом. Хотаб как с такой конфликтностью ты вообще где либо работаешь или служишь? Надо уметь уступать, предлагать компромиссные варианты, нельзя постоянно как баран штурмом брать рогами стену.

Надо ему от форума подарить гоночный мэцэцикл сил на 200 и форумом же опять скинуться на памятник
Даже если ездок фартовый, свой гелик или крузак с добряками с тремя складочками на затылке всегда найдёт
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:55

барабашов


Надо ему от форума подарить гоночный мэцэцикл сил на 200




Шо значит «форумом»?
Значит ты бредишь, а оплачивать должны все?
Возьми и подари мне! Что такое? Слабо? Шубы не продаются?)) :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 22:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.........................
зимою 2022/23 був? ( запас генерації)

По-видимому, да.

По-видимому, нет. :D :D :D

Моё "по-видимому, да" опирается на то, что зимой 2022/23 у нас ещё не была потеряна тепловая генерация и ГЭС, которые разбомбили весной этого года.
Повторю, тогда было больше уничтожено трансформаторных подстанций и ЛЭП, которые всё же восстановить значительно легче, чем генерирующие мощности.
detroytred чуть выше Вашего поста дал хорошую ссылку - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3874239-elektropostacanna-ak-treta-zima-velikoi-vijni-vidriznatimetsa-vid-persih-dvoh.html. Посмотрите.
На чём, кроме усмешек, основано Ваше "по-видимому, нет"?
Или Вы считаете, что весенние обстрелы ничего не изменили?
Тогда маленький пример по Харькову - полностью разбита ТЭЦ-5 и не знаю до какой степени ТЭЦ-3 (может, не совсем, но близко к тому).
Установленная суммарная электрическая мощность составляет 86
МВт, установленная тепловая мощность – 1092 Гкал. (ТЭЦ-3)

https://eprints.kname.edu.ua/32045/1/33.pdf (тут, правда, данные старые, перед войной, по-моему, было больше).
ТЭЦ-5 обеспечивала теплом четверть всех потребителей города, ТЭЦ-3 еще треть.
.........
ТЭЦ-5 имела мощность 500 МВт.

https://2day.kh.ua/ru/kharkow/energeticheskiy-lend-liz-i-modulnye-kotelnye-kak-kharkov-mozhet-zamenit-unichtozhennye-tec
У 2005 році після заміни восьмого енергоблоку станції встановлена потужність склала — 2200 МВт.
.....
22 березня 2024 року Зміївська ТЕС повністю зруйнована атаками РФ

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1
Можно улыбаться дальше.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:08

  Hotab написав:Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо? :mrgreen:


блін. це ще й пояснювати треба. це пересікається на бюджеті.
який одні наповнюють а інші витрачають.
і дивно виходить - з одними у вас все однозначно коли ви думаєте що вони його слабо наповнюють зате з другими не все так однозначно коли його розтринькують.
tester7336
 
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