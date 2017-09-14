Додано: Чет 12 вер, 2024 22:20



зате все однозначно з флаєм та вітальой.

цікаво які у вас однозначні докази по ним?







не можна виконати того що не можна виконати.





Докази чого саме? Вони достатньо самі про себе розповідали. З цього і зрозуміло, що вони платять, донатять і т.д.А чому вас цікавить моє ставлення до цих персон?Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо?Так ви так і не відповіли, «переплатили в 6 разів», то з врахуванням дійсних цифр в договорі, чи «можливих допок»?Віталя, а ти десь оте все собі записав про ККЦ, тебе і Флая, , чи просто глибоко ображений (як і на державу) і тому не забув? Бо я навіть фрагментарно не памʼятаю цієї ситуації і навіть не знав що для мене ККЦ авторитет з тих пірДля мене він таким став коли він з перших днів війни пішов на захист (тоді ж він перестав тут писати, тому не міг глумитися над аутистами і халамидниками) А виявляється авторитет він давно.Так а чому ККЦ, якому я начебто тут «подражаю» не глумиться з вас обох? Як я так йому «подражаю»Хохма дня)) глибока образа у віталіка виявлена ще одна))Що саме «не будуть виконувати»? І чи будуть тоді за те платити?У вас з Тестером цікаво виходить: коли вам кажуть «де візьметься переплата на 6 установок, коли ціна в гривні, а установки в доларі» (коли долар за 15 років робить багатократний девал) , ви розказуєте «будуть платити ще більше» . А може і не будуть, так? Це ж просто фантазії яких нема в договорі. Забавні ви хлопці)))