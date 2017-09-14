tester7336 написав:а взагалі цікаво спостерігати як у хотаба не все так однозначно з угодою (бо там не написано прямо що ми стирили гроші) зате все однозначно з флаєм та вітальой.
обьясняю (ранее я это нигде не писал). у хотаба нет своего мнения, он копирует мнение авторитетов. Один из авторитетов kingkongovets с Киевской ветки. Одно время я и муха с конговцем зарубились (давно в 2020 или в 2021) Конговец ту историю уже 5 раз забыл, а хотаб наоборот решил, если такой суперавторитет нас с мухой троллил, то и он будет ему подражать. Всё элементарно. конговцу давать оценку не буду из этических соображений.
зате все однозначно з флаєм та вітальой. цікаво які у вас однозначні докази по ним?
Докази чого саме? Вони достатньо самі про себе розповідали. З цього і зрозуміло, що вони платять, донатять і т.д. А чому вас цікавить моє ставлення до цих персон? Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо?
Так ви так і не відповіли, «переплатили в 6 разів», то з врахуванням дійсних цифр в договорі, чи «можливих допок»?
Віталя, а ти десь оте все собі записав про ККЦ, тебе і Флая, , чи просто глибоко ображений (як і на державу) і тому не забув? Бо я навіть фрагментарно не памʼятаю цієї ситуації і навіть не знав що для мене ККЦ авторитет з тих пір Для мене він таким став коли він з перших днів війни пішов на захист (тоді ж він перестав тут писати, тому не міг глумитися над аутистами і халамидниками) А виявляється авторитет він давно. Так а чому ККЦ, якому я начебто тут «подражаю» не глумиться з вас обох? Як я так йому «подражаю»
Хохма дня)) глибока образа у віталіка виявлена ще одна))
не можна виконати того що не можна виконати.
Що саме «не будуть виконувати»? І чи будуть тоді за те платити? У вас з Тестером цікаво виходить: коли вам кажуть «де візьметься переплата на 6 установок, коли ціна в гривні, а установки в доларі» (коли долар за 15 років робить багатократний девал) , ви розказуєте «будуть платити ще більше» . А може і не будуть, так? Це ж просто фантазії яких нема в договорі. Забавні ви хлопці)))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 22:27, всього редагувалось 2 разів.
еще одно наблюдение. новых людей на ветке почти нет, думаю приглашу Сенса с валютной, но ничего ему не говорил про хотаба, было интересно найдут общий язык или нет. Не нашли. tester тут появился без моего участия, но результат как и с сенсом. Хотаб как с такой конфликтностью ты вообще где либо работаешь или служишь? Надо уметь уступать, предлагать компромиссные варианты, нельзя постоянно как баран штурмом брать рогами стену.
tester тут появился без моего участия, но результат
Чем этот результат отличается, когда Тестер елозил тебя по психологии? Или «это другое»?
Подожди, это ж у вас просто «научная дискуссия « была? Да? А у меня это поножовшина какая-то ?
Мне надо перечислять список, кому ты «угрожал» отправить в ЧС?)) Или ты всех помнишь даже лучше меня, потому как например твою обиду на ККЦ я не помню, а ты - да))
думаю приглашу Сенса с валютной
Ти якісь досліди на ньому планував? Бо невже ти єдиний розумієш що він на форумі пише, і тому тебе це зацікавило? Чи це якась емпатія, соціалізувати його? Бо наразі у нього нема діалогів. Хтось ігнорує, хтось злиться (навіть Валя на валютній, яка ніколи не конфліктувала) і пробує вказати йому на невідповідність цитат його відповідям. А ти з якою метою? Невже провокатор і хотів щоб над ще і тут глумились?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 22:59, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:еще одно наблюдение. новых людей на ветке почти нет, думаю приглашу Сенса с валютной, но ничего ему не говорил про хотаба, было интересно найдут общий язык или нет. Не нашли. tester тут появился без моего участия, но результат как и с сенсом. Хотаб как с такой конфликтностью ты вообще где либо работаешь или служишь? Надо уметь уступать, предлагать компромиссные варианты, нельзя постоянно как баран штурмом брать рогами стену.
Надо ему от форума подарить гоночный мэцэцикл сил на 200 и форумом же опять скинуться на памятник Даже если ездок фартовый, свой гелик или крузак с добряками с тремя складочками на затылке всегда найдёт
Моё "по-видимому, да" опирается на то, что зимой 2022/23 у нас ещё не была потеряна тепловая генерация и ГЭС, которые разбомбили весной этого года. Повторю, тогда было больше уничтожено трансформаторных подстанций и ЛЭП, которые всё же восстановить значительно легче, чем генерирующие мощности. detroytred чуть выше Вашего поста дал хорошую ссылку - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3874239-elektropostacanna-ak-treta-zima-velikoi-vijni-vidriznatimetsa-vid-persih-dvoh.html. Посмотрите. На чём, кроме усмешек, основано Ваше "по-видимому, нет"? Или Вы считаете, что весенние обстрелы ничего не изменили? Тогда маленький пример по Харькову - полностью разбита ТЭЦ-5 и не знаю до какой степени ТЭЦ-3 (может, не совсем, но близко к тому).
Установленная суммарная электрическая мощность составляет 86 МВт, установленная тепловая мощность – 1092 Гкал. (ТЭЦ-3)
Hotab написав:Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо?
блін. це ще й пояснювати треба. це пересікається на бюджеті. який одні наповнюють а інші витрачають. і дивно виходить - з одними у вас все однозначно коли ви думаєте що вони його слабо наповнюють зате з другими не все так однозначно коли його розтринькують.