Ну його багато хто наповнює і витрачає (і розкрадає) , а чому саме Флай і Віталік, і чому енергетична установка? Як це працює у вашій логіці?)
дивно виходить - з одними у вас все однозначно коли ви думаєте що вони його слабо наповнюють зате з другими не все так однозначно коли його розтринькують.
Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло, бо «допки» існують лише у вашій уяві, а курс у нас завжди за 15 років робив кратний кульбіт))
якщо поміняють то буде ще більше
А якщо не поміняють, то вже через 2-3 роки тими фантиками власник установки сходить в супермаркет (перебільшення, звичайно, але можливо ви один вірите, що через кілька років війни , або навіть післявоєнних років гривня буде така ж міцна…а в договорі саме гривні )