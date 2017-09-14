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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:10
tester7336 написав: Hotab написав:
Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо?
блін. це ще й пояснювати треба. це пересікається на бюджеті.
який одні наповнюють а інші витрачають.
Ну його багато хто наповнює і витрачає (і розкрадає) , а чому саме Флай і Віталік, і чому енергетична установка? Як це працює у вашій логіці?)
дивно виходить - з одними у вас все однозначно коли ви думаєте що вони його слабо наповнюють зате з другими не все так однозначно коли його розтринькують.
Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло, бо «допки» існують лише у вашій уяві, а курс у нас завжди за 15 років робив кратний кульбіт))
якщо поміняють то буде ще більше
А якщо не поміняють, то вже через 2-3 роки тими фантиками власник установки сходить в супермаркет (перебільшення, звичайно, але можливо ви один вірите, що через кілька років війни , або навіть післявоєнних років гривня буде така ж міцна…а в договорі саме гривні )
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 12 вер, 2024 23:17, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:14
Xenon написав:
Західні партнери не дозволяють Україні запускати ракети навіть по всім російським цілям на окупованих територіях, — Le Monde
Українські війська нібито «зробили кілька помилок», тому країни Заходу обережні.
Наприклад, у червні ЗСУ поцілили ракетами ATACMS по військовій базі рф, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.
Кремлівський диктатор Владімір Путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що дозвіл з боку Північноатлантичного альянсу Україні наносити удари по РФ за допомогою західної зброї означає "пряму участь" НАТО у війні з РФ.
За його словами, українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.
"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", – зазначив воєнний злочинець.
Путін також наголосив, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".
"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – сказав глава Кремля.
"Росія буде ухвалювати відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться", – додав він.
А до цього вони хіба не з усім НАТО воювали ?
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:20
Ukrainian написав:
Кремлівський диктатор Владімір Путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що дозвіл з боку Північноатлантичного альянсу Україні наносити удари по РФ за допомогою західної зброї означає "пряму участь" НАТО у війні з РФ.
уже говорили когда патриотами начали сбивать самолёты в небе рф что это нато сбивает. и не сссровская ракета разбомбила колонну в курской области.
к сожалению путин не говорит ничего внятно-вменяемого. Что наводит на 2 мысли либо он вообще поехал кукухой, и/или рф руководит кто-то другой.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:30
Hotab написав:
Ну його багато хто наповнює і витрачає (і розкрадає) , а чому саме Флай і Віталік, і чому енергетична установка? Як це працює у вашій логіці?)
моя логіка побачила що хотіла.
вас не так бюджет хвилює як позадавбувать флая з віталіком.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:33
tester7336
вас не так бюджет хвилює як позадавбувать флая з віталіком
Ведіть сюди держслужбовця, який на вашу думку корупційну угоду уклав. Обіцяю майже як над Віталіком глумитися.
Якщо він щось аналогічне як Віталік скаже, що не бажаю наповнювати бюджет, бо образився на державу))
или рф руководит кто-то другой.
« на этом месте мог бы быть генерал СВР»
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:43
Hotab написав:
Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло
так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
чи це ви зробили такий висновок по ним так само як отам про мене писали?
і якби ви таки перечитали угоду - то думаю вам би стало все зрозуміло. але ви вперлися в своє не все так однозначно.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:50
tester7336
так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
якби ви таки перечитали шо вони писали …... але ви вперлися
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:51
tester7336 написав: Hotab написав:
Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло
так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
чи це ви зробили такий висновок по ним так само як отам про мене писали?
і якби ви таки перечитали угоду - то думаю вам би стало все зрозуміло. але ви вперлися в своє не все так однозначно.
лендлорд з 3ма кавалірками для безхатчинка цмудильника бюджитної сісі класовий ворог
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Додано: Чет 12 вер, 2024 23:55
flyman
Психолог невдаха поставив тобі діагноз, що тебе ККЦ також презірає))
Мабуть він теж безхатченко))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 12 вер, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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