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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9826982798289829>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:10

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Це якось повʼязано з купівлею енергетичної установки, яку ми обговорюємо? :mrgreen:


блін. це ще й пояснювати треба. це пересікається на бюджеті.
який одні наповнюють а інші витрачають.

Ну його багато хто наповнює і витрачає (і розкрадає) , а чому саме Флай і Віталік, і чому енергетична установка? Як це працює у вашій логіці?)


дивно виходить - з одними у вас все однозначно коли ви думаєте що вони його слабо наповнюють зате з другими не все так однозначно коли його розтринькують.



Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло, бо «допки» існують лише у вашій уяві, а курс у нас завжди за 15 років робив кратний кульбіт))


якщо поміняють то буде ще більше :twisted:


А якщо не поміняють, то вже через 2-3 роки тими фантиками власник установки сходить в супермаркет (перебільшення, звичайно, але можливо ви один вірите, що через кілька років війни , або навіть післявоєнних років гривня буде така ж міцна…а в договорі саме гривні )
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 23:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:11

  Hotab написав:Так ви так і не відповіли, «переплатили в 6 разів», то з врахуванням дійсних цифр в договорі, чи «можливих допок»? :D


якщо поміняють то буде ще більше :twisted:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:14

  Xenon написав:
Західні партнери не дозволяють Україні запускати ракети навіть по всім російським цілям на окупованих територіях, — Le Monde

Українські війська нібито «зробили кілька помилок», тому країни Заходу обережні.

Наприклад, у червні ЗСУ поцілили ракетами ATACMS по військовій базі рф, на якій розташовані радари, що використовуються для ядерного стримування.

Кремлівський диктатор Владімір Путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що дозвіл з боку Північноатлантичного альянсу Україні наносити удари по РФ за допомогою західної зброї означає "пряму участь" НАТО у війні з РФ.

За його словами, українська армія "не може" сама здійснювати такі удари.

"Це можливо тільки з використанням розвідданих із супутників, яких Україна не має в своєму розпорядженні, це дані тільки із супутників або Євросоюзу, або Сполучених Штатів – загалом, із натовських супутників", – зазначив воєнний злочинець.

Путін також наголосив, що оперувати далекобійними системами так само в його уявленні можуть "тільки військовослужбовці країн НАТО".

"Йдеться про те, щоб ухвалити рішення про те, що країни НАТО безпосередньо беруть участь у військовому конфлікті чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів, європейських країн у війні на Україні", – сказав глава Кремля.

"Росія буде ухвалювати відповідні рішення з огляду на ті загрози, які нам створюватимуться", – додав він.

А до цього вони хіба не з усім НАТО воювали ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:20

  Ukrainian написав:Кремлівський диктатор Владімір Путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що дозвіл з боку Північноатлантичного альянсу Україні наносити удари по РФ за допомогою західної зброї означає "пряму участь" НАТО у війні з РФ.
уже говорили когда патриотами начали сбивать самолёты в небе рф что это нато сбивает. и не сссровская ракета разбомбила колонну в курской области.

к сожалению путин не говорит ничего внятно-вменяемого. Что наводит на 2 мысли либо он вообще поехал кукухой, и/или рф руководит кто-то другой.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:30

  Hotab написав:Ну його багато хто наповнює і витрачає (і розкрадає) , а чому саме Флай і Віталік, і чому енергетична установка? Як це працює у вашій логіці?)


моя логіка побачила що хотіла.
вас не так бюджет хвилює як позадавбувать флая з віталіком.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:33

tester7336


вас не так бюджет хвилює як позадавбувать флая з віталіком


Ведіть сюди держслужбовця, який на вашу думку корупційну угоду уклав. Обіцяю майже як над Віталіком глумитися. :D
Якщо він щось аналогічне як Віталік скаже, що не бажаю наповнювати бюджет, бо образився на державу))


или рф руководит кто-то другой.


« на этом месте мог бы быть генерал СВР»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:43

  Hotab написав:Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло


так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
чи це ви зробили такий висновок по ним так само як отам про мене писали? :wink:

і якби ви таки перечитали угоду - то думаю вам би стало все зрозуміло. але ви вперлися в своє не все так однозначно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:50

tester7336


так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?






якби ви таки перечитали шо вони писали …... але ви вперлися

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:51

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Очевидно одні про себе (свої образи на державу як причину чому не бажають його наповнювати) повідомили самі, а по іншим не все зрозуміло


так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
чи це ви зробили такий висновок по ним так само як отам про мене писали? :wink:

і якби ви таки перечитали угоду - то думаю вам би стало все зрозуміло. але ви вперлися в своє не все так однозначно.

лендлорд з 3ма кавалірками для безхатчинка цмудильника бюджитної сісі класовий ворог
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:55

flyman

Психолог невдаха поставив тобі діагноз, що тебе ККЦ також презірає))
Мабуть він теж безхатченко))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 вер, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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