RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9826982798289829

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:55

  Успіх написав:Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі

:lol: отругають тебе і ти напишеш пошуки- результату не дали. Солдат не матеріально відповідальний.
Не про то ти думаєш. Уяви собі воно так само можно пролюбити і шукати в посадках коло самого не балуйся. :wink: а це відстань не арти а 120 мінометки... і мінометчики по посадкам не бродять. :wink: думай далі.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 23:59

  Hotab написав:flyman

Психолог невдаха поставив тобі діагноз, що тебе ККЦ також презірає))
Мабуть він теж безхатченко))

тебе так чешеться чтобы я был неудачником) пипец какой ты примитивный.

2 извилины, одна из которых сам знаешь где. У 6ти летних детей с интеллектом получше...

Про то кого презирает ккц я не писал, перечитай viewtopic.php?p=5766253#p5766253

на еще вот шо прочти (№24.) там не много
https://studfile.net/preview/16379799/page:9/

никого в описании не узнаешь?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 00:05, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24859
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 00:05

  detroytred написав:Як при цьому можна не помічати реально критичного стану справ в енергетиці, яка зазнала глобальних руйнувань ворогом – загадка.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -dvoh.html

Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему.
_______________________________
Орки почекають, поки нам посилять ППО...

Статья неплохая, но некоторые вещи ... удивили.
Пан Колчанов радить споживачам: «Вже зараз, не відкладаючи, варто забезпечити себе енергозберігаючими речами та провести утеплення. Ще влітку варто купити сонячні панелі, інвертори та великі сучасні акумулятори тощо»

Какими "енергозберігаючими речами"?
Как "провести утеплення"? Заклеить окна? Это делают и без его советов. Утеплить наружные стены пенопластом(или ещё чем)? Многие это сделали, но сильно положительных отзывов не слушал. Возможно, это эффективно, когда утепляется весь дом?
"інвертори та акумулятори" обсуждать не буду. Для освещения есть более простые и дешёвые решения, а для других целей это либо не нужно, либо не эффективно.
"Ще влітку варто купити сонячні панелі" - просто бред. О неэффективности солнечных панелей в условиях нашей зимы только ленивый не писал.
Вот об эффективности спиртовых каминов не знаю. Может, кто знаком с вопросом?

Но вообще, если ситуация уже настолько серьёзна (даже без вероятности будущих обстрелов), то единственное решение, на мой взгляд, массовая эвакуация.

P.s. Насчёт того, что "обмеження-домовленності або Заходу з оркостаном, або наших є", сильно сомневаюсь. Но спорить не буду. Сегодня это не очень актуально. Во всяком случае, весенние обстрелы этому противоречат.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30074
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 00:09

Wirująświatła



чешеться чтобы я был неудачником)



Так а в школу кого не взяли? Хто на все життя за це образився?
А хто кількарічної давності образи на ККЦ памʼятає?? :D
А по N23 никого не узнаешь? :lol:

https://studfile.net/preview/16379799/page:8/

Покаж фотку . Надо бы лобные доли оценить..
Hotab
 
Повідомлень: 13205
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 9826982798289829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron