Додано: П'ят 13 вер, 2024 00:05

detroytred написав: Як при цьому можна не помічати реально критичного стану справ в енергетиці, яка зазнала глобальних руйнувань ворогом – загадка.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -dvoh.html



Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему.

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Орки почекають, поки нам посилять ППО... Як при цьому можна не помічати реально критичного стану справ в енергетиці, яка зазнала глобальних руйнувань ворогом – загадка.Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему._______________________________Орки почекають, поки нам посилять ППО...

Пан Колчанов радить споживачам: «Вже зараз, не відкладаючи, варто забезпечити себе енергозберігаючими речами та провести утеплення. Ще влітку варто купити сонячні панелі, інвертори та великі сучасні акумулятори тощо»

Сегодня

Статья неплохая, но некоторые вещи ... удивили.Какими "енергозберігаючими речами"?Как "провести утеплення"? Заклеить окна? Это делают и без его советов. Утеплить наружные стены пенопластом(или ещё чем)? Многие это сделали, но сильно положительных отзывов не слушал. Возможно, это эффективно, когда утепляется весь дом?"інвертори та акумулятори" обсуждать не буду. Для освещения есть более простые и дешёвые решения, а для других целей это либо не нужно, либо не эффективно."Ще влітку варто купити сонячні панелі" - просто бред. О неэффективности солнечных панелей в условиях нашей зимы только ленивый не писал.Вот об эффективности спиртовых каминов не знаю. Может, кто знаком с вопросом?Но вообще, если ситуациянастолько серьёзна (даже без вероятности будущих обстрелов), то единственное решение, на мой взгляд, массовая эвакуация.P.s. Насчёт того, что "обмеження-домовленності або Заходу з оркостаном, або наших є", сильно сомневаюсь. Но спорить не буду.это не очень актуально. Во всяком случае, весенние обстрелы этому противоречат.