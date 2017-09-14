RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9825982698279828

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 03:34

Читати мудакам які тут радісно рапортували про підпали автівок ЗСУ

Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці

Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетні молодики віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом «наставників» зі спецслужб рф та ретельно готувалися до вчинення злочину. Зокрема, фігуранти були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та ретельно планували підпали. Біля знищених авто залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил безпеки та оборони України.

https://mvs.gov.ua/news/policiia-kijeva ... -u-stolici

https://www.facebook.com/story.php/?sto ... 2jvXQ&_rdr
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12389
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 03:55

  Hotab написав:tester7336


так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?






якби ви таки перечитали шо вони писали …... але ви вперлися



так покажіть чи що
tester7336
 
Повідомлень: 269
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 04:23

Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати
Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям.
Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщ
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12389
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9825982698279828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65679
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6795)
13.09.2024 02:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.