Читати мудакам які тут радісно рапортували про підпали автівок ЗСУ
Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці
Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетні молодики віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом «наставників» зі спецслужб рф та ретельно готувалися до вчинення злочину. Зокрема, фігуранти були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та ретельно планували підпали. Біля знищених авто залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил безпеки та оборони України.
Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщ
Ukrainian написав:Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщ
В Польщі навряд чи знайдеш "молодих чоловіків і жінок" яким просто так щось дають, більше того:
Карл Волох По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"? Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
Хто здійснює керівництво - той і розвів. З цифрами достатньо все ясно для мене, ну але якщо Вам хочеться кращої картинки для ЧА, то ви дійсно втрати ЧА відняли, німцям додали, а ще можна поділити і помножити. Щодо реальних втрат, то народ і так "чманіє". В мене серед колег жінок по роботі більшість вже має загиблих-поранених-служащих серед своїх родичів першого кола. По сусідству також добряче задіяли майже всіх можливих. Якщо в столиці чи ще десь щоб не напружувати людей, а вони часом не створювали дискомфорт владі можливо мобілізацію пригальмовували, то на периферії ресурсу практично нема, хіба знову розширювати вік, знімати броні з багатодітних і т.д.