Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:20

tester7336 написав: Hotab написав: tester7336





так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?













якби ви таки перечитали шо вони писали …... але ви вперлися







так покажіть чи що так покажіть чи що

Ні цей форум, ні ця тема - це не про стосунки між форумчанами, не про оцінки один одному.Для цього є мабуть інші. Якщо для вас важливо саме це , ви можете піти туди спілкуватись.Хоча спілкуючись тут багато років, кожен має свою думку один про одного, яка опирається на розповіді кожним про самого себе, про свій життєпис, свої цінності, своє ставлення до тих чи інших подій чи людей.Хтось розповідав як його голодного молодого спеціаліста не взяли в державну школу працювати дитячим психологом, і має з тих пір образу на державу, не буде ніколи іі захищати, не буде утримувати чиновників своїми податками.Про податки також додавав, що «поніс збитки через окупацію Ірпеня» (по факту зʼясувалось , що просто недоотримав прибуток , бо орендарі зʼїхали з обʼєктів і ті пустували) і тому податки буде платити не зі всієї суми доходів, а з мінімально можливих (по суті копійки) . Щоб не відповідати перед законом.Все це є на сторінках форуму, але ніхто вам не зобовʼязаних нічого в історії знаходити.Тим більше що воно і не потрібно. Своє ставлення і оцінку ви самі і так сформуєте спілкуючись тут. Вона може бути іншою , але це буде ваша оцінка, а не моя.Ну і ближче до теми: факти (або ваші припущення) корупційних діянь місцевої влади при купівлі енерго установок ніяким чином не мають звʼязку зі стосунками між форумчанами. Ваш шалений офтоп і намагається все звести до обговорень цього тут недоречні. Тут і без ваших провокацій «а чому ти до нього так ставишся?» вистачає міжусобчиків. А ви котрий день намагаєтесь це культивувати і роздмухувати.