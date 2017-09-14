Читати мудакам які тут радісно рапортували про підпали автівок ЗСУ
Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці
Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетні молодики віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом «наставників» зі спецслужб рф та ретельно готувалися до вчинення злочину. Зокрема, фігуранти були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та ретельно планували підпали. Біля знищених авто залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил безпеки та оборони України.
Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщ
Ukrainian написав:Голова МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікровський заявив, що країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - зазначив очільник МЗС Польщ
В Польщі навряд чи знайдеш "молодих чоловіків і жінок" яким просто так щось дають, більше того:
Карл Волох По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"? Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
Хто здійснює керівництво - той і розвів. З цифрами достатньо все ясно для мене, ну але якщо Вам хочеться кращої картинки для ЧА, то ви дійсно втрати ЧА відняли, німцям додали, а ще можна поділити і помножити. Щодо реальних втрат, то народ і так "чманіє". В мене серед колег жінок по роботі більшість вже має загиблих-поранених-служащих серед своїх родичів першого кола. По сусідству також добряче задіяли майже всіх можливих. Якщо в столиці чи ще десь щоб не напружувати людей, а вони часом не створювали дискомфорт владі можливо мобілізацію пригальмовували, то на периферії ресурсу практично нема, хіба знову розширювати вік, знімати броні з багатодітних і т.д.
fox767676 написав:Ну НАТО не візьме. А щодо Москви, то ми тут на цій гілці дискутуємо як запобігти цьому.
Боксер легкої ваги може два три раунда побігати на ринзі від важковаговика, і навіть декілько раз його вдарити. Але час працює не на нього... Взагалі, час - універсальний розріджувач надії і змивач рожевих кольорів
З якого це дива? Якщо хотіли до виборів то чому тягнули до 12 вересня? Ні, не згідний з цим.
Народ у штатіях теж, мабуть, ласий до хлібів і видовищ. І теж у переважній масі має пам`ять рибок гуппі. Тому і під вибори, а не за кілька місяців до.
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Очманіти можуть тільки люди які окрім телемарафона нічого не дивляться. Я вам зараз можу назвати цифру реальних втрат - приблизно 100 тисяч(це загиблі). Ви очманіли чи ні?
Ми ще навесні 2022 чманіли, коли виносили вбитого з нуля. Не маючи навіть примітивних полотняних нош. Уявляєте як нести на плащі й ковдрі?? А дехто навіть і зізнався, що втратив ентузіазм (зламався коротше), саме коли бачив вбитих. А один був ніби аж атошник... А де могли чманіти решта 99.9% населення елойської країни?
А за цим - неминучий суд.
Даю 100% гарантії що ніякого суду не буде.
Чому це? Тимошенчиху судили. І навіть посадили. Овоча судили. Заочно? Пороха судили. Але не мали за що. Чим цей кращий? 🤔 Чи скажете, що нема за що? 😳
наш Наполеончик
Взагалі-то Зе наш президент. Таке зневажливе ставлення до Зе - це зневажливе ставлення до України.
Питання до Волоха. А може це він люблячи? 😁 От-як “наш хлопчик”. Або навіть слово “мужик”, що його часто вживають до всіх чоловіків. Суфікс “ик” -- зменшувально-пестливий. Радійте з цього. МужИКи! Вас всіх масово пестять. 😁
ЛАД написав:
Bobua написав:Радісні новини.
Что "радісного"? Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.
Не колись, а вже от-от нараз. Дораз. 😁
Русь - Україна 2 Карл Волох ......... 3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій. 4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези
То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.
Так і є. Радує.
По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
Интересно, кто же это "развёл"?
Зе. Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають... Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних втрат"? Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
ХХІст. Інформаційне. Вже багато хто може мати точну інфо про втрати. І наша влада. І оператори моб.зв`язку. І може навіть якісь громадські організації, які рахують могили, поранених, зниклих на нулі. А ще заокеанські ЦРУ і т.п. Ця інфо ж циркулює у відкритому доступі. А не в конвертах “цілком таємно”. Просто треба трошки з бігдатою попрацювати і може хакерства.
По-третє, головним лейтмотивом виборчої кампанії буде саботаж підготовки до вторгнення, котрий і привів до цих страшних втрат - людських і територіальних.
Саботаж это сильно. Не буду в очередной раз начинать спор на эту тему, но если это действительно будет "головним лейтмотивом", то бедная Украина. Вместо путей развития в будущем будем искать виноватых в прошлом.
А що, винних шукати не треба? Хай живуть довго і щасливо? Тимошенчиха, Овоч, Порох -- не згодні, мабуть. Чому їх “шукали”, а тут різко треба припиняти?
Вообще, у меня такое ощущение, что политики, действительно, почувствовали вероятность рпв в обозримом будущем и уже начинают предвыборную кампанию. Начинают весьма грязно. Правда, пока не собственными руками, а руками всяких волохов, который не сумел продвинуться за 9 лет в Израиле и вернулся патриотствовать и люстрировать в Украину. И призывать к антиконституционным действиям:
Так между первым и вторым туром президентских выборов 2019 года Волох призвал украинцев выйти на Майдан против Зеленского.
В 2018 году пост Карла в Facebook вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пытаясь защитить президента Порошенко, он написал, что «власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск».
Bobua, интересно, что Вам в этом... понравилось?
О. А це почалось цькування Волоха, замість аналізу поточної інфо від нього? Причому цькування не за якість інфо, а саме як людини. Для чого? Для знецінення його інфо? 🤔
так прямо й написали - "я такий то такий то приховую свої прибутки щоб не платити податки" ?
якби ви таки перечитали шо вони писали …... але ви вперлися
так покажіть чи що
Ні цей форум, ні ця тема - це не про стосунки між форумчанами, не про оцінки один одному. Для цього є мабуть інші. Якщо для вас важливо саме це , ви можете піти туди спілкуватись. Хоча спілкуючись тут багато років, кожен має свою думку один про одного, яка опирається на розповіді кожним про самого себе, про свій життєпис, свої цінності, своє ставлення до тих чи інших подій чи людей. Хтось розповідав як його голодного молодого спеціаліста не взяли в державну школу працювати дитячим психологом, і має з тих пір образу на державу, не буде ніколи іі захищати, не буде утримувати чиновників своїми податками. Про податки також додавав, що «поніс збитки через окупацію Ірпеня» (по факту зʼясувалось , що просто недоотримав прибуток , бо орендарі зʼїхали з обʼєктів і ті пустували) і тому податки буде платити не зі всієї суми доходів, а з мінімально можливих (по суті копійки) . Щоб не відповідати перед законом. Все це є на сторінках форуму, але ніхто вам не зобовʼязаних нічого в історії знаходити. Тим більше що воно і не потрібно. Своє ставлення і оцінку ви самі і так сформуєте спілкуючись тут. Вона може бути іншою , але це буде ваша оцінка, а не моя. Ну і ближче до теми: факти (або ваші припущення) корупційних діянь місцевої влади при купівлі енерго установок ніяким чином не мають звʼязку зі стосунками між форумчанами. Ваш шалений офтоп і намагається все звести до обговорень цього тут недоречні. Тут і без ваших провокацій «а чому ти до нього так ставишся?» вистачає міжусобчиків. А ви котрий день намагаєтесь це культивувати і роздмухувати.
Ukrainian написав:Читати мудакам які тут радісно рапортували про підпали автівок ЗСУ
Поліція Києва та СБУ затримали пʼятьох молодиків за підпали військових автівок у столиці
Слідчі встановили, що до скоєння злочину причетні молодики віком від 21 до 29 років, які діяли за чітким керівництвом «наставників» зі спецслужб рф та ретельно готувалися до вчинення злочину. Зокрема, фігуранти були проінструктовані про правила маскування, шляхи втечі та ретельно планували підпали. Біля знищених авто залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію Сил безпеки та оборони України.
Чем заняты микроавтобусы в пикселях? Им мало работы на фронте?
Бетон, це вже неможливо читати. А хто збиває Шахеди по всій країні? А ракети? І ще багато чого робить. Що це за амнезія така? Вже скільки разів обговорили, скільки людей в тилу займається бойовою роботою , або принаймні забезпеченням бойових дій , і знов одне і те саме??