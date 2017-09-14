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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98279828982998309831>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.

тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед

Саакашвілі та Навальний підпирають незламність нашого
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:26

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:Ну НАТО не візьме.
А щодо Москви, то ми тут на цій гілці дискутуємо як запобігти цьому.

Боксер легкої ваги може два три раунда побігати на ринзі від важковаговика, і навіть декілько раз його вдарити. Але час працює не на нього... Взагалі, час - універсальний розріджувач надії і змивач рожевих кольорів

Я так розумію ви вже гімн рф вивчили
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:28

  Hotab написав:Бетон


Чем заняты микроавтобусы в пикселях? Им мало работы на фронте?


Бетон, це вже неможливо читати.
А хто збиває Шахеди по всій країні? А ракети? І ще багато чого робить.
Що це за амнезія така? Вже скільки разів обговорили, скільки людей в тилу займається бойовою роботою , або принаймні забезпеченням бойових дій , і знов одне і те саме??

Минулої доби кацапи нанесли кілка ударів Іскандерами по Ічні та іншим містечкам Чернігівщини. До цього в Корюківському районі Іскандером вдарили по системам ППО і РЕБ.
От Бетону оті всі військові - це непотрібні тилові криси , яких разом з пікапами треба відправити в окопи під Покровськом, щоб йому очі не мозолили. А для кацапів оті 5 військових настільки важливі, що по ним витрачають цілий Іскандер.
Може пора вже набиратись розуму? Вже ж сам казав, що «давно не 25».

Настоящие военные не вылавливают на бусах людей.
Мало того, они не рысачат по городу и не понтуются. Спасибо им за службу.
На этом кончим.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:33

Це ракова пухлина, якщо не 4–ї стадії, то 2-ї, що переходить у 3-ю і прогресує, – командир підрозділу розвідки ЗСУ про кількість СЗЧ і дезертирство в українській армії

«Зараз склалася ситуація, коли на поле бою притягують всіх, хто не хоче воювати. Вмотивовані люди або загинули, або втомились. Всіх інших ТЦК набирають по підворотнях, виконуючи план. Вони набирають тих, хто петляє, тікає, переховується, змінює стать – лиш би не йти в армію. Алкоголіків, бомжів – виловлюють усіх», – заявив він
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:34

  fox767676 написав:
  Mimohod написав:
  fox767676 написав:Ну НАТО не візьме.
А щодо Москви, то ми тут на цій гілці дискутуємо як запобігти цьому.

Боксер легкої ваги може два три раунда побігати на ринзі від важковаговика, і навіть декілько раз його вдарити. Але час працює не на нього... Взагалі, час - універсальний розріджувач надії і змивач рожевих кольорів

Я так розумію ви вже гімн рф вивчили

Я ще гімн СССР добре пам'ятаю, але цей мені більше подобається. "Cantemos todos juntos
con distinta voz
y un solo corazón"
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:35

Бетон


Настоящие военные не вылавливают на бусах


У тебе загострились проблеми якісь?
Ти тільки що про піксельні машини писав. Вже про буси?
Я без жартів, тобі треба хоч на півроку в ЗСУ. В «тил». Десь на кинутій фермі за 20 км від Києва пожити в спальнику, поїсти з котла на вогнищі. З кулеметом на пікапі, яким будеш крити сектор підходу Шахедів.
Щоб у тебе була ота недобита волонтерська піксельна автівка і ти в свій нарешті один вихідний поїхав у Київ (коли твоя черга) помитись, їжі нормальної купити. В пральню заїхати нормально одяг випрати. Да хоч просто інших людей побачити. А якась мавпа до тебе щоб підходила і казала «Чому не під Покровськом?»

Може тоді не буде оцих дитячих сортів «у мене зараз сніданок, а світла нема, не можу сендвіч розігріти».
Яке ж ти огидне в своїй злобі до військових.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 вер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:41

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Як при цьому можна не помічати реально критичного стану справ в енергетиці, яка зазнала глобальних руйнувань ворогом – загадка.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... -dvoh.html

Окрім того, пояснює пані Павленко, росіяни чудово бачать, наскільки ефективними є їхні обстріли енергогенеруючих об’єктів. Вони продовжуватимуть робити це і ближче до осені, коли часу на відновлення може не бути взагалі. Це надзвичайно серйозний виклик – захист енергосистеми України, про який говорять нині на Конференції з відновлення у Берліні. І якщо додаткові ЗРК «Петріот» вже заявлені, то додаткові тисячі генераторів та сонячних панелей, які обіцяють поставити партнери зараз для осені-зими, – лише частково можуть підтримати систему.
_______________________________
Орки почекають, поки нам посилять ППО...

Статья неплохая, но некоторые вещи ... удивили.
Пан Колчанов радить споживачам: «Вже зараз, не відкладаючи, варто забезпечити себе енергозберігаючими речами та провести утеплення. Ще влітку варто купити сонячні панелі, інвертори та великі сучасні акумулятори

Но вообще, если ситуация уже настолько серьёзна (даже без вероятности будущих обстрелов), то единственное решение, на мой взгляд, массовая эвакуация городов.


в смысле "если"? - вы все еще на зелен гигават надеетесь? :shocked:
да, на мой взгляд решение отличное. Осталось небольшой вопросик решить: куда можно эвакуировать хотя бы Киев? 🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:41

  Hotab написав:А хто збиває Шахеди по всій країні? А ракети? І ще багато чого робить.
Що це за амнезія така? Вже скільки разів обговорили, скільки людей в тилу займається бойовою роботою , або принаймні забезпеченням бойових дій , і знов одне і те саме??
ты вот тоже занимаешься воспитательно-боевой работой на форуме. Если кто то где то неправ сразу за жопу кусаешь. Враг не пройдёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:42

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.

тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"


Та як він може таке заявити, якщо одразу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою, а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
З цієї причини не буде при Зе ніяких перемовин, ніякого реалістичного мирного плану, навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови, навіть якщо "Захід" повністю припинить нам допомагати. Наш "неунывающий и мужественный командор" залишає країні тільки два шляхи - до кордонів 1991 або 1921.
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