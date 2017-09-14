У тебе загострились проблеми якісь? Ти тільки що про піксельні машини писав. Вже про буси? Я без жартів, тобі треба хоч на півроку в ЗСУ. В «тил». Десь на кинутій фермі за 20 км від Києва пожити в спальнику, поїсти з котла на вогнищі. З кулеметом на пікапі, яким будеш крити сектор підходу Шахедів. Щоб у тебе була ота недобита волонтерська піксельна автівка і ти в свій нарешті один вихідний поїхав у Київ (коли твоя черга) помитись, їжі нормальної купити. В пральню заїхати нормально одяг випрати. Да хоч просто інших людей побачити. А якась мавпа до тебе щоб підходила і казала «Чому не під Покровськом?»
Може тоді не буде оцих дитячих сортів «у мене зараз сніданок, а світла нема, не можу сендвіч розігріти». Яке ж ти огидне в своїй злобі до військових.
прочитайте пожалуйста внимательно.
Автомобили нельзя жечь. Автомобили для ЗСУ должны быть в зоне боевых действий, а не кататься без опознавательных знаков по всей стране. Чем заняты микроавтобусы в пикселях? Им мало работы на фронте?
я писал дословно: " микроавтобусы в пикселях" вчера демонтажники приезжали на таком, "тому що бояться".
автомобили для ЗСУ в контексте имелось в виду те, которые донатят нарид ЗСУ для ЗСУ
не шукайте, будь ласка, зраду де її нема, бо я сам на ці автомобілі скидуюсь, як і всі тут
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 4 разів.
Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие? На счёт власти сомневаюсь что Зе еще хоть что то контролирует. Власть у тех, у кого ресурсы. А сейчас все основные ресурсы у военных. Остальные у олигархов и мелких региональных царьков, которые всегда ложили на центральную власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
BeneFuckTor написав:В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/). Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000. нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти
потрібно бусики і для нафронтниць, не родила 10 дітей до 30 років, марш в буса "оновлювати дані"
Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?
Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.