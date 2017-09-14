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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9828982998309831>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:45

  Hotab написав:Бетон


Настоящие военные не вылавливают на бусах


У тебе загострились проблеми якісь?
Ти тільки що про піксельні машини писав. Вже про буси?
Я без жартів, тобі треба хоч на півроку в ЗСУ. В «тил». Десь на кинутій фермі за 20 км від Києва пожити в спальнику, поїсти з котла на вогнищі. З кулеметом на пікапі, яким будеш крити сектор підходу Шахедів.
Щоб у тебе була ота недобита волонтерська піксельна автівка і ти в свій нарешті один вихідний поїхав у Київ (коли твоя черга) помитись, їжі нормальної купити. В пральню заїхати нормально одяг випрати. Да хоч просто інших людей побачити. А якась мавпа до тебе щоб підходила і казала «Чому не під Покровськом?»

Може тоді не буде оцих дитячих сортів «у мене зараз сніданок, а світла нема, не можу сендвіч розігріти».
Яке ж ти огидне в своїй злобі до військових.

прочитайте пожалуйста внимательно.


Автомобили нельзя жечь.
Автомобили для ЗСУ должны быть в зоне боевых действий, а не кататься без опознавательных знаков по всей стране.
Чем заняты микроавтобусы в пикселях? Им мало работы на фронте?


я писал дословно: " микроавтобусы в пикселях"
вчера демонтажники приезжали на таком, "тому що бояться".

автомобили для ЗСУ в контексте имелось в виду те, которые донатят нарид ЗСУ для ЗСУ

не шукайте, будь ласка, зраду де її нема, бо я сам на ці автомобілі скидуюсь, як і всі тут
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:45

  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие? На счёт власти сомневаюсь что Зе еще хоть что то контролирует. Власть у тех, у кого ресурсы. А сейчас все основные ресурсы у военных. Остальные у олигархов и мелких региональных царьков, которые всегда ложили на центральную власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та як він може таке заявити, якщо одразу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою, а там і серйозна відповідальність за все накоєне

завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
Досвід попередніх 33 років показує що нікого не покарають(
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:49

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках больше чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?

3й год пилить кредиты и выпрашивать оружие.
Кабаре-95 прекрасно представляет, что будет, как только закончатся боевые действия. Война будет вечной
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/).

Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000.

нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:53

  BeneFuckTor написав:В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/).
Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000.
нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти

потрібно бусики і для нафронтниць, не родила 10 дітей до 30 років, марш в буса "оновлювати дані"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:55

  whois2010 написав:Война будет вечной
не будет, потому что когда-то запад скажет звыняйте но дальше сами.
  Letusrock написав:завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:57

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Война будет вечной
не будет потому что когда-то запад скажет звыняйте но дальше сами.

А лопати? Лопати ж дадуть
"20 воїнів вистачило на два тижні..."
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:59

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Война будет вечной
не будет потому что когда-то запад скажет звыняйте но дальше сами.

А лопати? Лопати ж дадуть
"20 воїнів вистачило на два тижні..."

точно, закидаем москалей лопатами.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:59

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?


Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.
Schmit
 
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