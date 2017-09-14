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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 982898299830983198329833>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:45

  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие? На счёт власти сомневаюсь что Зе еще хоть что то контролирует. Власть у тех, у кого ресурсы. А сейчас все основные ресурсы у военных. Остальные у олигархов и мелких региональных царьков, которые всегда ложили на центральную власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та як він може таке заявити, якщо одразу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою, а там і серйозна відповідальність за все накоєне

завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
Досвід попередніх 33 років показує що нікого не покарають(
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:49

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках больше чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?

3й год пилить кредиты и выпрашивать оружие.
Кабаре-95 прекрасно представляет, что будет, как только закончатся боевые действия. Война будет вечной
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/).

Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000.

нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:53

  BeneFuckTor написав:В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/).
Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000.
нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти

потрібно бусики і для нафронтниць, не родила 10 дітей до 30 років, марш в буса "оновлювати дані"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:55

  whois2010 написав:Война будет вечной
не будет, потому что когда-то запад скажет звыняйте но дальше сами.
  Letusrock написав:завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 09:59

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?


Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:зу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою,

а ше "незламні комбати" з 15% які можуть навіть відмінити як вибори, так і РПВ
тому скрепя серце утримуюсь від критики влади, не треба плодити ворогів у свідомості влади, і без нас вистачає, треба показати шлях для відступу,
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:04

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Война будет вечной
не будет, потому что когда-то запад скажет звыняйте но дальше сами.
  Letusrock написав:завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.

зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница? :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:04

  Schmit написав:
  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?


Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.

он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
  _hunter написав:зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница?
он себя чуточку дороже оценивает. Аармию и впк просрал не он. Сценарий что он добровольно или под давлением запада сложит полномочия (например из-за коррупции) я когда то озвучивал. Но это ничего не меняет. Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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