Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:04

Schmit написав: Wirująświatła написав: Schmit написав: навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови, навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови, вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие? вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?



Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика. Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.

_hunter написав: зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница? зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница?

он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.он себя чуточку дороже оценивает. Аармию и впк просрал не он. Сценарий что он добровольно или под давлением запада сложит полномочия (например из-за коррупции) я когда то озвучивал. Но это ничего не меняет. Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть.