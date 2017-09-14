Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие? На счёт власти сомневаюсь что Зе еще хоть что то контролирует. Власть у тех, у кого ресурсы. А сейчас все основные ресурсы у военных. Остальные у олигархов и мелких региональных царьков, которые всегда ложили на центральную власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 09:49, всього редагувалось 2 разів.
BeneFuckTor написав:В Україні найвищий рівень смертності у світі та найнижчий показник народжуваності, – ЦРУ (https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/). Станом на 2024 рік смертність складає 18,6 на 1000 осіб, народжуваність – 6 на 1000. нєє ну рожать це не в турції відпочивати - зубки це вам не напляжі загоряти
потрібно бусики і для нафронтниць, не родила 10 дітей до 30 років, марш в буса "оновлювати дані"
Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?
Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.
Schmit написав:зу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою,
а ше "незламні комбати" з 15% які можуть навіть відмінити як вибори, так і РПВ тому скрепя серце утримуюсь від критики влади, не треба плодити ворогів у свідомості влади, і без нас вистачає, треба показати шлях для відступу,
Schmit написав:навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови,
вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?
Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.
он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
_hunter написав:зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница?
он себя чуточку дороже оценивает. Аармию и впк просрал не он. Сценарий что он добровольно или под давлением запада сложит полномочия (например из-за коррупции) я когда то озвучивал. Но это ничего не меняет. Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 10:56, всього редагувалось 2 разів.