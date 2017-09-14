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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98299830983198329833>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.5 5 24
до кінця 2024 року
29%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
13%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
33%
8
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:10

  _hunter написав:зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница? :)

Не все бегущие как вы ) Мне действительно интересно, что там с бюджетами оркостана, 34% поднятие на военку окончатся с 2024 годом. Дальше что? Трамп, ваш любимчик, скорее всего проиграет выборы.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:17

Успішний Успіх йшов до успіху)))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Але, ще не відомо чим закінчиться, якщо і завтра не знайдемо(а шанси його знайти - мізерні, так як той, що спостерігав за ним - втратив його з поля зору в далечині над посадкою... І не відомо, чи він десь в посадці, чи на полі в соняшниках... - чи ще далі

:lol: отругають тебе і ти напишеш пошуки- результату не дали. Солдат не матеріально відповідальний.
Не про то ти думаєш. Уяви собі воно так само можно пролюбити і шукати в посадках коло самого не балуйся. :wink: а це відстань не арти а 120 мінометки... і мінометчики по посадкам не бродять. :wink: думай далі.

Та мене просто "совість мучає")), що я не дотримався інструкцій/правил і проіпав дрон!
Хоч більша відповідальність завжди лягає на "другого номера", який має постійно спостерігати за дроном через екран, або так просто спостерігати його в повітрі(якщо близько) і має САМ приймати рішення "вирубати дрон", навіть якщо "перший номер"(тобто - я) не погоджується!
Особливо, коли "картинка зникла" в моїх окулярах і, відповідно, на його екрані!
А я - затупив/не вимкнув зразу, бо чув по звуку його відносно близько і намагався його тримати в повітрі і кричучи "другому номеру" - "Керуй мною/сади мене, бо картинка зникла/я нікуя не бачу!!!"(я думав з його допомогою ближче/нижче підлетіти)
А "другий номер", що мав мені крикнути "дізарм!!!"(тобто, вирубуй дрон!), чи самому підскочити до мене і вирубати його..
- почав трохи скеровувати мене(вліво/вправо...) - але не все так просто... я був високо..
і ще + вітер...
Ну і втратив мене за посадкою з поля зору... - а я аж тоді через 1-2сек. вимкнув дрон.


А те, що цілу купу дронів пройопують на вогневій і, звичайно, ніхто не буде їх шукати - це я знаю!))
А тут просто - тренування... - тому, прикро що так просто можна втратити дрон... + не розумію, чому до сих пір їх необладнали gps?
  Wirująświatła написав:прокатные самокаты оснащаются gps маяком, шото 1кгрн оно стоит, и в приложении видно самокат с точностью 5 метров, ну в поле пускай точность упадёт до 50м, почему дроны таким не оснащаются?
Так я тут(на навчанні серед побратимів) ще раніше казав, чому ТРЕНУВАЛЬНІ дрони не оснащити gps?(коли почув від інструкторів, що попередні групи теж пройопували дрони)
Дивно це - чому так не роблять?
Так як ці ефпівішки, якими ми тренуємось(і такі ж будуть на вогневиг позиціях) коштують +/-18Кгрн разом з баткою/акумом!
Тобто, відносно не дешеві, як для пройопування!(але дешеві для враження ворожих автівок, чи кошмарення скидами ворожої піхоти)


п.с.
Сьогодні вже теж годину вдвох з напарником шукали... - результат: побачив лише двох зайців, які пострибали у посадку)))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:24

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:
  Wirująświatła написав:вы уже перегибаете, За более-менее приемлимые условия Зе бутылку вискаря пуйлу вышлет, ему эта война в печенках сидит больше, чем кому либо, думаете кайфово 3й год на коленях выпрашивать кредиты и оружие?


Так як Зе несамовито критикує Мінські домовленості, то для нього більш-менш прийнятні умови - щось хоть чуточку краще. Ну самі розумієте, - це фантастика.

он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
  _hunter написав:зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница?
он себя чуточку дороже оценивает. По большому счёту армию и впк просрал не он. Сценарий что он добровольно или под давлением запада сложит полномочия (например из-за коррупции) я когда то озвучивал. Но это ничего не меняет. Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть.

это было к аргументу про "пекельни борошна", которые он испытывает шестой год сидя на троне.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:25

  Успіх написав:Дивно це - чому так не роблять?
надо прокатчиков самокатов бусифицировать в дронщики. Почему не делают? тут бы услышать мнение _Mykola_ имхо менталитет отстает от технологий. У меня длинный список чего еще не делают.
  Успіх написав:побачив лише двох зайців, які пострибали у посадку)))
ухылянты)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 вер, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:26

  Schmit написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.

тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"


Та як він може таке заявити, якщо одразу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою, а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
З цієї причини не буде при Зе ніяких перемовин, ніякого реалістичного мирного плану, навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови, навіть якщо "Захід" повністю припинить нам допомагати. Наш "неунывающий и мужественный командор" залишає країні тільки два шляхи - до кордонів 1991 або 1921.

до кінця
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть

И что, репараций и бесплатной нефти/газа не будет? Ну так не чесно
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:29

  Mimohod написав:
  Wirująświatła написав:Запад должен определиться что ещё он готов простить путину и в объемах помощи за непрощаемую часть

И что, репараций и бесплатной нефти/газа не будет? Ну так не чесно

репарации как и мужские парики остались в учебниках по истории.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:30

Забув вам раніше це сюди кинути!

Ну от, все так як і в нас...
Але в нас все трохи якось "кустарно" :roll:

І тут багато речей, які я ЧОМУСЬ (?) боявся вам "розсекречувати"))
А тут - все розказали/розжували.
Навіть в цифрах! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:репарации как и мужские парики остались в учебниках по истории.

в 1984 Иран с Ираком договорились по всему, кроме размеров репараций
И война еще на 4 года
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:38

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:
  Mimohod написав:Боксер легкої ваги може два три раунда побігати на ринзі від важковаговика, і навіть декілько раз його вдарити. Але час працює не на нього... Взагалі, час - універсальний розріджувач надії і змивач рожевих кольорів

Я так розумію ви вже гімн рф вивчили

Я ще гімн СССР добре пам'ятаю, але цей мені більше подобається. "Cantemos todos juntos
con distinta voz
y un solo corazón"


якось ви занадто засмучені для мешканця сонячної Іспанії
Кордони ж не для того зачинені, щоб посполиті могли вільно обирали підданство
Можливе підете пакетом як пріданоє по договору капітуляції :D
fox767676
 
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