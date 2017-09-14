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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:40
Hotab написав:
Ну і ближче до теми: факти (або ваші припущення) корупційних діянь місцевої влади при купівлі енерго установок ніяким чином не мають звʼязку зі стосунками між форумчанами.
мені була цікава ваша реакція на факт укладання сумнівної угоди з сумнівною фірмою (і саме на цей абзац я звернув вашу увагу) як переживача за бюджет України. саме тому я вас і трігернув в тому повідомленні.
і я її повністю отримав. гарного дня.
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tester7336
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:51
Ой+ написав:
.................
ЛАД написав:
Карл Волох По-перше, навіть його недолугий виборець дізнається, що з «кордонами 91 року» його цинічного розводили.
Интересно, кто же это "развёл"?
По-друге, народ дізнається цифру реальних втрат і очманіє.
Тоже интересно, откуда это народ "дізнається цифру реальних
втрат"?
Мы тут с Ой+
недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
Хто здійснює керівництво - той і розвів. З цифрами достатньо все ясно для мене, ну але якщо Вам хочеться кращої картинки для ЧА, то ви дійсно втрати ЧА відняли, німцям додали, а ще можна поділити і помножити.
Щодо реальних втрат, то народ і так "чманіє". В мене серед колег жінок по роботі більшість вже має загиблих-поранених-служащих серед своїх родичів першого кола. По сусідству також добряче задіяли майже всіх можливих. Якщо в столиці чи ще десь щоб не напружувати людей, а вони часом не створювали дискомфорт владі можливо мобілізацію пригальмовували, то на периферії ресурсу практично нема, хіба знову розширювати вік, знімати броні з багатодітних і т.д.
1. Не вижу "развода" с «кордонами 91 року». То, что это рисовали, как цель, это верно. Что же мы с самого начала должны были официально признать, что готовы к изменение граний и утрате территорий? Это сильно ослабило бы наши позиции на международной арене и во всех дальнейших переговорах и решениях. В возможности и реальности этого я лично сильно сомневался с самого начала.
2. Если Вам с цифрами потерь Красной Армии во 2 МВ всё ясно, то я рад за Вас. Мне не хочется "кращої картинки для ЧА", мне хочется более-менее объективной картинки. При том разбросе цифр, который приводится разными исследователями, не вижу возможности таку увидеть. Когда разброс не на 10-20%, а в разы. И я "втрати ЧА відняв, німцям додав" только для того, чтобы показать, что соотношение потерь при желании легко можно сделать и получше, чем 1:1,3. Я не собирался доказывать, что это так и было.
3. То, что у нас уже
большие потери, не сомневаюсь. Вопрос только в том, насколько большие. Узнаем ли мы реальную
и хоть сколько-нибудь достоверную цифру потерь, не уверен.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:51
tester7336 написав: Hotab написав:
Ну і ближче до теми: факти (або ваші припущення) корупційних діянь місцевої влади при купівлі енерго установок ніяким чином не мають звʼязку зі стосунками між форумчанами.
мені була цікава ваша реакція на факт укладання сумнівної угоди з сумнівною фірмою (і саме на цей абзац я звернув вашу увагу) як переживача за бюджет України. саме тому я вас і трігернув в тому повідомленні.
і я її повністю отримав. гарного дня.
переживач переживає тільки коли це стосується двох людей з цього форуму, з якими він особливо "товаришує".
А пару млн вкрадених туди-сюда то не все так однозначно
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Letusrock
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 10:59
Letusrock написав:
переживач переживає тільки коли це стосується двох людей з цього форуму, з якими він особливо "товаришує".
не комплимент, 2 дня назад я перечислил форумчан с высоким EQ, а вас упомянуть забыл. Высокий EQ уже экзотика и он очень востребован во многих сферах. Возможно вам будет полезно.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:02
Bobua написав:
А за цим - неминучий суд.
Даю 100% гарантії що ніякого суду не буде.
Чому це?
Тимошенчиху судили. І навіть посадили.
Овоча судили. Заочно?
Пороха судили. Але не мали за що.
Чим цей кращий? 🤔 Чи скажете, що нема за що? 😳
Тимошенко і Порошенко судили по політичних причинах.
Зе - це вже політичний труп. Шансів стати політиком(президентом) у нього немає.
Овоча судили бо було за що. Так, скажу що Зе немає за що судити.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:09
Mimohod написав: fox767676 написав:
Ну НАТО не візьме.
А щодо Москви, то ми тут на цій гілці дискутуємо як запобігти цьому.
Боксер легкої ваги може два три раунда побігати на ринзі від важковаговика, і навіть декілько раз його вдарити. Але час працює не на нього... Взагалі, час - універсальний розріджувач надії і змивач рожевих кольорів
Роем Джонсом доказано как раз обратное)
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:10
ЛАД написав:
Не вижу "развода" с «кордонами 91 року». То, что это рисовали, как цель, это верно. Что же мы с самого начала должны были официально признать, что готовы к изменение граний и утрате территорий? Это сильно ослабило бы наши позиции на международной арене и во всех дальнейших переговорах и решениях. В возможности и реальности этого я лично сильно сомневался с самого начала.
весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але чому риторика незмінюється? Війська відступають, а лозунги "тільки вперед" продовжуються.
Готується (?) зустріч з товаришем Сі, а той же час президент використовує слова "бразильсько-китайський план" і "дурні" в одному речені.
Можливо народ час готувати до більш реальних речей : ворог не чмоні а "сильна армія", те що Україна вистояла - вже перемога, міфічні кордони91 негарантують ненапад в майбутньому, головне не території а люди, Україна не може воювати 10-20 років (це здається вже звучало), партнери неможуть/нехочуть забезпечити засобами для перемоги - тому вона недосяжна через неспіврозмірні фінансові та людські ресурси
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Letusrock
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:13
Wirująświatła написав: Letusrock написав:
завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.
Керенський прожив да 89 років в Нью-Йорку, США.
Я бачу дуже багато сценаріїв в яких Зеленський закінчить так само.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:14
Bobua написав:
[
............
ЛАД написав: Bobua написав:
Радісні новини.
Что "радісного"?
Только то, что может быть когда-нибудь таки будет то ли мир, то ли рпв.
Не колись, а вже от-от нараз. Дораз. 😁
Русь - Україна 2
Карл Волох
.........
3. Не маю сумніву, що тема ця - припинення бойових дій.
4. Очевидно, що ... йому ультимативно довели до відома основні тези
То, что Карл Волох "не має сумніву", очень радует. И то, что ему "очевидно", радует ещё больше.
Так і є. Радує.
Если вас радуют не факты, а слова, то я рад за вас.
Насчёт "цинічного розвода" с «кордонами 91 року» уже ответил чуть выше.
Интересно, кто же это "развёл"?
Мы тут с Ой+ недавно пытались разобраться в потерях во 2 МВ. Не очень успешно.
ХХІст. Інформаційне.
Вже багато хто може мати точну інфо про втрати. І наша влада. І оператори моб.зв`язку. І може навіть якісь громадські організації, які рахують могили, поранених, зниклих на нулі.
А ще заокеанські ЦРУ і т.п.
Ця інфо ж циркулює у відкритому доступі. А не в конвертах “цілком таємно”.
Просто треба трошки з бігдатою попрацювати і може хакерства.
Ну, дай-то бог.
Тимошенчиха, Овоч, Порох -- не згодні, мабуть. Чому їх “шукали”, а тут різко треба припиняти?
Кого-то из них осудили реально?
Тимошенко, правда 2 года отсидела, но потом признали, что незаконно. Хотите такого же незаконного осуждения Зеленского?
Bobua, интересно, что Вам в этом... понравилось?
О.
А це почалось цькування Волоха, замість аналізу поточної інфо від нього?
Причому цькування не за якість інфо, а саме як людини.
Для чого? Для знецінення його інфо? 🤔
[/quote]
Вы в его опусе увидели "інфо"?
Инфо там и не пахнет. Допуски, предположения, фантазии, высказанные уверенным тоном, оскорбления Президента. И ничего больше.
Если вы воспринимаете это как "інфо", то я вам могу только посочувствовать.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:21
Letusrock написав: Bobua написав:
Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Допусти, он завтра так выступил.
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого
хотите?
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