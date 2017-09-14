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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:21
Letusrock написав:
весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч
не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:25
Letusrock написав:
Це ракова пухлина, якщо не 4–ї стадії, то 2-ї, що переходить у 3-ю і прогресує, – командир підрозділу розвідки ЗСУ про кількість СЗЧ і дезертирство в українській армії
«Зараз склалася ситуація, коли на поле бою притягують всіх, хто не хоче воювати. Вмотивовані люди або загинули, або втомились. Всіх інших ТЦК набирають по підворотнях, виконуючи план. Вони набирають тих, хто петляє, тікає, переховується, змінює стать – лиш би не йти в армію. Алкоголіків, бомжів – виловлюють усіх», – заявив він
Это заявление противоречит утверждениям на форуме, что ТЦК мобилизуют, в основном, на предприятиях, т.к. это проще.
Понимаю, конечно, что заявление "командира підрозділу" нельзя воспринимать как абсолютную истину, но всё же.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:27
ЛАД написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Допусти, он завтра так выступил.
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого
хотите?
"Зупинка БД, що узгоджена і гарантована ссвітовим співтовариством і перехід боротьби у суто дипломатичну площину "
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:37
Почитав про ірано-іракську війну...
Більшого вінегрету навіть важко уявити.
Цікавий один з висновків:
"Война способствовала укреплению режимов как в Ираке, так и в Иране[368]. После войны укрепилось положение в регионе таких игроков, как США, Саудовская Аравия, Франция и Великобритания[369], Израиль[370]. СССР удалось получить выгоду от продажи оружия обеим сторонам конфликта, однако он рассорился с Ираком."
Хоча чому війна дійсно зупинилась, для мене залишилося неясним.
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detroytred
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:38
flyman написав:
повно розовощоких цицькоцмудильників які навчені тримати зброю, але вони не тої сортності
І Хотаб тут ні при чім
Та й загалом - пересічні думали, що війскові - це назавжди!
Тобто, як війна - то їх першими беруть, як професіоналів!
А виявилось, що коли війна - то умовний комбайнер/бариста, який НІКОЛИ не тримав зброї у руках і, взагалі, далекий від військової справи... - в 100500разів кращий/ефективніший, ніж "колишній військовий"!
Напевно, саме так і є - бо інакше цю аномальність пояснити/вкласти в голови пересічним - не можливо?!!!
Іншими словами - наче у ресторані йде велике весілля на 100500 людей, а на поварів взяли трактористів/перукарів🤦🏻, а колишніх поварів посадили просто на лавку запасних, чи... відпочиваючих
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:42
detroytred написав:
Почитав про ірано-іракську війну...
Більшого вінегрету навіть важко уявити.
Цікавий один з висновків:
"Война способствовала укреплению режимов как в Ираке, так и в Иране[368]. После войны укрепилось положение в регионе таких игроков, как США, Саудовская Аравия, Франция и Великобритания[369], Израиль[370]. СССР удалось получить выгоду от продажи оружия обеим сторонам конфликта, однако он рассорился с Ираком."
Хоча чому війна дійсно зупинилась, для мене залишилося неясним.
тому що навіть узколобі фанатики вміли трошки в математику і логіку
але є різниця
Ірак покладався в основному на зовнішню, у т.ч західну допомогу
а Іран біьше на власні сили, та "винаходив веллосипед" пробуючи робити зброю сам.
Результат на табло
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
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