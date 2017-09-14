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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 983198329833983498359836>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 25
до кінця 2024 року
28%
7
до квітня 2025 року
8%
2
до липня 2025 року
4%
1
до жовтня 2025 року
4%
1
до кінця 2025 року
12%
3
до липня 2026 року
8%
2
до кінця 2026 року
0
0
йтиме до 2027 чи довше
36%
9
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч


не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:25

  Letusrock написав:
Це ракова пухлина, якщо не 4–ї стадії, то 2-ї, що переходить у 3-ю і прогресує, – командир підрозділу розвідки ЗСУ про кількість СЗЧ і дезертирство в українській армії

«Зараз склалася ситуація, коли на поле бою притягують всіх, хто не хоче воювати. Вмотивовані люди або загинули, або втомились. Всіх інших ТЦК набирають по підворотнях, виконуючи план. Вони набирають тих, хто петляє, тікає, переховується, змінює стать – лиш би не йти в армію. Алкоголіків, бомжів – виловлюють усіх», – заявив він

Это заявление противоречит утверждениям на форуме, что ТЦК мобилизуют, в основном, на предприятиях, т.к. это проще.
Понимаю, конечно, что заявление "командира підрозділу" нельзя воспринимать как абсолютную истину, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:27

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.

тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"

Допусти, он завтра так выступил.
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого хотите?

"Зупинка БД, що узгоджена і гарантована ссвітовим співтовариством і перехід боротьби у суто дипломатичну площину "
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:37

Почитав про ірано-іракську війну...
Більшого вінегрету навіть важко уявити.

Цікавий один з висновків:
"Война способствовала укреплению режимов как в Ираке, так и в Иране[368]. После войны укрепилось положение в регионе таких игроков, как США, Саудовская Аравия, Франция и Великобритания[369], Израиль[370]. СССР удалось получить выгоду от продажи оружия обеим сторонам конфликта, однако он рассорился с Ираком."

Хоча чому війна дійсно зупинилась, для мене залишилося неясним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:38

ВСЕ задля перемоги!!!)))

  flyman написав:повно розовощоких цицькоцмудильників які навчені тримати зброю, але вони не тої сортності
І Хотаб тут ні при чім :lol:


Та й загалом - пересічні думали, що війскові - це назавжди!
Тобто, як війна - то їх першими беруть, як професіоналів!
А виявилось, що коли війна - то умовний комбайнер/бариста, який НІКОЛИ не тримав зброї у руках і, взагалі, далекий від військової справи... - в 100500разів кращий/ефективніший, ніж "колишній військовий"!
Напевно, саме так і є - бо інакше цю аномальність пояснити/вкласти в голови пересічним - не можливо?!!!

Іншими словами - наче у ресторані йде велике весілля на 100500 людей, а на поварів взяли трактористів/перукарів🤦🏻, а колишніх поварів посадили просто на лавку запасних, чи... відпочиваючих :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:42

  detroytred написав:Почитав про ірано-іракську війну...
Більшого вінегрету навіть важко уявити.

Цікавий один з висновків:
"Война способствовала укреплению режимов как в Ираке, так и в Иране[368]. После войны укрепилось положение в регионе таких игроков, как США, Саудовская Аравия, Франция и Великобритания[369], Израиль[370]. СССР удалось получить выгоду от продажи оружия обеим сторонам конфликта, однако он рассорился с Ираком."

Хоча чому війна дійсно зупинилась, для мене залишилося неясним.


тому що навіть узколобі фанатики вміли трошки в математику і логіку
але є різниця
Ірак покладався в основному на зовнішню, у т.ч західну допомогу
а Іран біьше на власні сили, та "винаходив веллосипед" пробуючи робити зброю сам.
Результат на табло
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:50

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Почитав про ірано-іракську війну...
Більшого вінегрету навіть важко уявити.

Цікавий один з висновків:
"Война способствовала укреплению режимов как в Ираке, так и в Иране[368]. После войны укрепилось положение в регионе таких игроков, как США, Саудовская Аравия, Франция и Великобритания[369], Израиль[370]. СССР удалось получить выгоду от продажи оружия обеим сторонам конфликта, однако он рассорился с Ираком."

Хоча чому війна дійсно зупинилась, для мене залишилося неясним.


тому що навіть узколобі фанатики вміли трошки в математику і логіку
але є різниця
Ірак покладався в основному на зовнішню, у т.ч західну допомогу
а Іран біьше на власні сили, та "винаходив веллосипед" пробуючи робити зброю сам.
Результат на табло
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"

Логічно.
Тільки нагадаю нюанс -- втрати Іраку 180 тис., Ірану 500 тис.

Тобто ціна...
Але якщо розглядати вдовгу, то да, виходить -- потім Ірак втратив і досі втрачає більше.

З.и. лопати Кулеби це аналог живих хвиль?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:51

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.

Керенський прожив да 89 років в Нью-Йорку, США.
Я бачу дуже багато сценаріїв в яких Зеленський закінчить так само.

судя по мемуарам http://loveread.ec/read_book.php?id=94521&p=24 дурак был редкостный
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:51

  Schmit написав:.........
а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
.........

Простите...
Нет, в этот раз без всяких "простите".
"про**бані території" - так может писать, только полный идиот.
В 2014-15 не было "про**баних територій"?
Да, их было намного меньше, ну так и не было такого явного вмешательства росс. армии.
В сегодняшней ситуации при нападении на на явно значительно более сильной страны и армии то, что "про**баних територій" относительно немного (17%, если не ошибаюсь, вместе с теми, которых ""про**бали" в 2014-15) можно считать чудом. Этим чудом мы обязаны мужеству нашей армии и поддержке "партнёров" (пусть и недостаточной).
И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!
Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"? В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?

реалістичний, наприклад "тому ми повинні змінити стратегію, з метою збереження людей та країни в демографічному, економічному, соціальному сенсі. І від сьогодні за слова формула миру, до останнього, кордони91 будуть давати штраф та 6 місяців виправних робіт))"

  ЛАД написав:При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого хотите?

ви ж не песікот чи шаман що бачать лиш чорне і біле (або буча або по-парагвайські)?
Letusrock
 
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