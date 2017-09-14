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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:54
fox767676 написав:
Можливе підете пакетом як пріданоє по договору капітуляції
Тіко в обмін на репарації!
"Веди, веди свою послушную машину на эту гнусную башню... и дай мне
бомбу, я прыгну с бомбой и не промахнусь, вот увидишь! Бомбу мне, бомбу! В
огонь! О!.. О-о!! О-о-о!!!"
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:55
fox767676 написав: Letusrock написав:
весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч
не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті
забоялись союзники що здуру підемо на штурм Москви?))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:55
_hunter написав:
............
зачем в костюме? - официально поехал в командировку - там заявил "я устал/я ухожук" - все. А там одним уклоном больше/меньше - какая кому разница?
Вы это уже сделали. Правда, без "официальной командировки".
Так что вам неймётся?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:57
Mimohod написав: fox767676 написав:
Можливе підете пакетом як пріданоє по договору капітуляції
Тіко в обмін на репарації!
"Веди, веди свою послушную машину на эту гнусную башню... и дай мне
бомбу, я прыгну с бомбой и не промахнусь, вот увидишь! Бомбу мне, бомбу! В
огонь! О!.. О-о!! О-о-о!!!"
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:58
fox767676 написав:
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
Тому що Ірак був агресор.
А якщо агресор не виграє(а та війна фактично завершилась в нічию) то вважається що агресор програв.
Нажаль нам до нічиї як до неба рачки.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:59
Letusrock написав:
реалістичний
какое перемирие на данный момент на ваш взгляд реалистичное? сразу отвечу от себя с принятием нас в НАТО - любое, без принятия никакое. Путин его нарушит и всё по новому. А вечно держать на границах миллионную армию у нас нет средств. Так что ключ к перемирию находится не в Киеве. В каком году нас примут в НАТО, в 2030? примерна тогда и закончится война, если режим путина не упадёт раньше.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 вер, 2024 12:05, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 11:59
Wirująświatła написав:
.............
он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
......
Какие стороны Вы имеете ввиду?
Запад и РФ?
Президент Украины, "больше влияющий на РФ"? Это как?
Президент Украины, "больше влияющий на Запад"? Это кто?
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:13
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.............
он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
......
Какие стороны Вы имеете ввиду?
Запад и РФ?
Президент Украины, "больше влияющий на РФ"? Это как?
Президент Украины, "больше влияющий на Запад"? Это кто?
с чем вы спорите? нам не нужен президент влияющий на рф или на западных партнеров? или в 30 млн Украине нет такого человека, поэтому не надо и искать?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:17
Letusrock написав: ЛАД написав:
Не вижу "развода" с «кордонами 91 року». То, что это рисовали, как цель, это верно. Что же мы с самого начала должны были официально признать, что готовы к изменение границ и утрате территорий? Это сильно ослабило бы наши позиции на международной арене и во всех дальнейших переговорах и решениях. В возможности и реальности этого я лично сильно сомневался с самого начала.
весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але чому риторика незмінюється? Війська відступають, а лозунги "тільки вперед" продовжуються.
Готується (?) зустріч з товаришем Сі, а той же час президент використовує слова "бразильсько-китайський план" і "дурні" в одному речені.
Можливо народ час готувати до більш реальних речей : ворог не чмоні а "сильна армія", те що Україна вистояла - вже перемога, міфічні кордони91 негарантують ненапад в майбутньому, головне не території а люди, Україна не може воювати 10-20 років (це здається вже звучало), партнери неможуть/нехочуть забезпечити засобами для перемоги - тому вона недосяжна через неспіврозмірні фінансові та людські ресурси
По-моему, всё это уже звучит.
История с "чмонями" в далёком прошлом. "Сильный враг" слышно отовсюду, кроме постов Denik
"а.
О недостаточной помощи Зеленский заявлял уже не раз. Помню, здесь его осуждали, когда он "не так, как надо" поблагодарил Англию, если не ошибаюсь.
"головне не території а люди", - Зеленский тоже повторял уже не раз.
Остались только "кордони91". Но о них упоминают, по-моему, только на международной арене. Так там и Китай (и все остальные) говорит о принципе нерушимости границ. Мы, уверен, в каком-то виде согласимся с территориальными потерями. На переговорах. Но заявлять об этом заранее...
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:22
ЛАД написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Допустим, он завтра так выступил.
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого
хотите?
да там выводов можно навыдумывать с вагон с небольшой тележкой: для примера
-- поэтому с завтрашнего дня ВСЕ кордонисты отправляются в окопы - по Израильской методике
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