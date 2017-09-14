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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:26
Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.............
он же не скажет простите я лох ни на что не влияющий, на запад с их поставками я не влияю, на хотелки путина тоже. Остаётся критиковать всех за всё. По большому счёту президентом сейчас должен быть кто то более влиятельный хотя бы на одну из сторон.
......
Какие стороны Вы имеете ввиду?
Запад и РФ?
Президент Украины, "больше влияющий на РФ"? Это как?
Президент Украины, "больше влияющий на Запад"? Это кто?
с чем вы спорите? нам не нужен президент влияющий на рф или на западных партнеров? или в 30 млн Украине нет такого человека, поэтому не надо и искать?
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять
хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:32
ЛАД написав:
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
задача непростая, но все другие задачи не проще.
Есть бизнесмены влиятельные, не напрямую так через кого-то, конечно это не бомж с мусорки. У президентов США и Китая недостаточно мотивации влиять на путина. Нужен доппинг, какие то уступки китайскому бизнесу например, предложение от которого невозможно отказаться. Но наверное шарить в этом нужно, чем бы мы могли быть полезны Китаю, чтобы Си остановил войну. А это уже компетенции. То есть нужен человек ими обладающий. Этот вариант куда реалистичнее чем посредничество Турции (проходили), минск-3 со сдачей территорий (кто гарантирует что через 3 года путин не нападёт снова), или что Запад нам даст столько оружия сколько мы просим. Собственно все варианты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 вер, 2024 12:41, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:34
Letusrock написав: ЛАД написав:
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
реалістичний, наприклад "тому ми повинні змінити стратегію, з метою збереження людей та країни в демографічному, економічному, соціальному сенсі. І від сьогодні за слова формула миру, до останнього, кордони91 будуть давати штраф та 6 місяців виправних робіт))"
ЛАД написав:
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого хотите?
ви ж не песікот чи шаман що бачать лиш чорне і біле (або буча або по-парагвайські)?
Я ни тот, ни другой. Но другого вывода из такого выступления, как Вы предложили, я действительно не вижу.
Такой вывод, как Вы предложили в этом посте, возможен на форуме, но не в выступлении Президента. Он обязан
сказать что-то более конкретное, чем "ми повинні змінити стратегію". Он обязан
указать, на какую.
О "кордонах91" я уже написал в ответе Вам чуть выше.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:36
ЛАД написав:
"головне не території а люди"
он там очень витиевато высказывался - вроде люди, а вроде и не люди:
Без фундаментальной военной помощи Украина может двигаться назад. И что такое проиграть войну? Это территория и люди. Люди – прежде всего. Когда кто-то говорит, территории не главное, главное люди, – а кто живет на этих территориях? Живые люди, их дома, семьи и тому подобное. Теряя территории, вы тратите прежде всего людей. Их обычную жизнь.
- в конце - вообще какую-то "обычную жизнь" вспомнил...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:40
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
задача непростая, но все другие задачи не проще. Есть бизнесмены влиятельные, не напрямую так через кого-то, конечно это не бомж с мусорки. У президентов США и Китая недостаточно мотивации влиять на путина. Нужен доппинг, какие то уступки китайскому бизнесу например, предложение от которого невозможно отказаться. Но наверное шарить в этом нужно, чем бы мы могли быть полезны Китаю, чтобы Си остановил войну.
Мы говорили не о мотивации, а о возможностях.
Хотя, если у них есть заинтересованность в том, чтобы остановить войну, то есть и мотивация.
И я не говорил о сложности задачи. Писал о том, что Украина не настолько сильная страна, чтобы её Президент мог хоть сколько-нибудь заметно влиять на Запад или РФ. Даже не напрямую.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:43
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
задача непростая, но все другие задачи не проще. Есть бизнесмены влиятельные, не напрямую так через кого-то, конечно это не бомж с мусорки. У президентов США и Китая недостаточно мотивации влиять на путина. Нужен доппинг, какие то уступки китайскому бизнесу например, предложение от которого невозможно отказаться. Но наверное шарить в этом нужно, чем бы мы могли быть полезны Китаю, чтобы Си остановил войну. А это уже компетенции
. То есть нужен человек ими обладающий. Этот вариант куда реалистичнее чем посредничество Турции (проходили), минск-3 со сдачей территорий (кто гарантирует что через 3 года путин не нападёт снова), или что Запад нам даст столько оружия сколько мы просим. Собственно все варианты.
Это уже фантастика
- после того плевка с откатом продажи "свечного заводика" - Китай сюда ни ногой. Разве что предложат нефте/газовышки в бессрочную аренду (и то - у них для этого "партнер" поближе есть).
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:47
_hunter написав:
Это уже фантастика - после того плевка с откатом продажи "свечного заводика" - Китай сюда ни ногой. Разве что предложат нефте/газовышки в бессрочную аренду (и то - у них для этого "партнер" поближе есть).
пишем в требованиях к кандидату "нужен человек не плевавший в Си".
Что предлагать мы не угадаем. Идет передел сфер влияния и Украина могла бы оказаться в орбите Китая. Может быть это хуже чем ЕС/НАТО. Но такого выбора нет. Ни в ЕС ни в НАТО нас не берут. А еще пару лет войны и брать будет некого.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 вер, 2024 12:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:47
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
Тому що Ірак був агресор.
А якщо агресор не виграє(а та війна фактично завершилась в нічию) то вважається що агресор програв.
ніяка "нічія" тоді там була ні до чого
Проблеми почались - тому що Ірак анексував Кувейт
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:50
fox767676 написав: Letusrock написав:
весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч
не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті
Перед началом войны "західні друзі були перелякані" очень сильно?
Почему же не предотвратили войну?
Почему, по-моему, Боррель позже признался, что за несколько дней до начала он не мог ответить на вопрос Зе и не мог ручаться, что поддержка вообще будет?
Так что "пригальмували" они ещё до старта.
"Зупинка БД, що узгоджена і гарантована світовим співтовариством і перехід боротьби у суто дипломатичну площину "
Чтобы так заявить, он должен иметь пусть не уверенность, но хотя бы намёки на гарантии. Пока что я ни от одной страны не видел готовности такие гарантии дать.
Надеюсь, Вы не имеете ввиду под "світовим співтовариством" ООН с их "сочувствием и обеспокоенностью".
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:54
Wirująświatła написав: _hunter написав:
Это уже фантастика - после того плевка с откатом продажи "свечного заводика" - Китай сюда ни ногой. Разве что предложат нефте/газовышки в бессрочную аренду (и то - у них для этого "партнер" поближе есть).
пишем в требованиях к кандидату "нужен человек не плевавший в Си".
Что предлагать мы не угадаем. Идет передел сфер влияния и Украина могла бы оказаться в орбите Китая. Может быть это хуже чем ЕС/НАТО. Но такого выбора нет. Ни в ЕС ни в НАТО нас не берут. А еще пару лет войны и брать будет некого.
А там снова проблема
- плюнула "верхушка":
Директор предприятия Вячеслав Богуслаев на этот риск пошел. И «в обмен» получил от тогдашней украинской власти гарантии невмешательства государства в процесс приватизации завода. Сначала «Мотор Сич» вывели из списка стратегических предприятий, не подлежащих акционированию и приватизации. Потом посредники начали скупать акции на биржах и у работников завода за счет и в пользу офшорных компаний… В конце концов, 74% бумаг оказались в руках группы лиц, связанных с Богуслаевым… не только родственными отношениями. Потом акции снова были проданы, но уже в виде производных ценных бумаг… И снова через офшоры.
- по китайским "понятиям" они вряд ли на диалог пойдут до замены...
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