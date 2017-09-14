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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:59
_hunter написав:
- по китайским "понятиям" они вряд ли на диалог пойдут до замены...
какая проблема заменить наёмного менеджера? На Залужного почти молились, а заменили как коврик в ванной.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:01
ЛАД написав: Schmit написав:
.........
а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
.........
Простите...
Нет, в этот раз без всяких "простите".
"про**бані території" - так может писать, только полный идиот.В 2014-15 не было "про**баних територій"?
Да, их было намного меньше, ну так и не было такого явного вмешательства росс. армии.
Були.
І винного тоді знайшли - також вашого обранця чівокунЮ, який протягом своєї каденції від'ємно зміцнював армію з особливим потужжям.
ЛАД написав:
В сегодняшней ситуации при нападении на на явно значительно более сильной страны и армии то, что "про**баних територій" относительно немного (17%, если не ошибаюсь, вместе с теми, которых ""про**бали" в 2014-15) можно считать чудом. Этим чудом мы обязаны мужеству нашей армии и поддержке "партнёров"
(пусть и недостаточной).
Згоден, а ще ми обязаны
розмінованому Чонгару, відведеній бригаді з-під Києва ваккурат перед вторгненням, призначеній на ключові посади агентурі, відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет, ну хоча б таких, як Стугна, Вільха... і ще багато чому, про що лише здогадуємось.
ЛАД написав:
И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"?
В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?
Вважаю, що усі сьогоднішні події - наслідок "хоть поржом" у 2019. Тому не мені виправляти ваші помилки, яких ви і більшість навіть не визнаєте.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 13 вер, 2024 13:05, всього редагувалось 1 раз.
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Schmit
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:03
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
задача непростая, но все другие задачи не проще.
Есть бизнесмены влиятельные, не напрямую так через кого-то, конечно это не бомж с мусорки. У президентов США и Китая недостаточно мотивации влиять на путина. Нужен доппинг, какие то уступки китайскому бизнесу например, предложение от которого невозможно отказаться. Но наверное шарить в этом нужно, чем бы мы могли быть полезны Китаю, чтобы Си остановил войну. А это уже компетенции. То есть нужен человек ими обладающий. Этот вариант куда реалистичнее чем посредничество Турции (проходили), минск-3 со сдачей территорий (кто гарантирует что через 3 года путин не нападёт снова), или что Запад нам даст столько оружия сколько мы просим. Собственно все варианты.
Полезны мы Китаю можем быть разве что в качестве страны-транзитёра.
Предложение, от которого невозможно отказаться, делается под дулом пистолета (условно).
Всё, что мы можем предложить Китаю, это транзит, земля и зерно. Так они это получат в любом случае. Кроме, вероятно, земли. Нужна ли она им? хз (хтозна).
Но вы уже заговорили о влиянии не на Запад или РФ, а о влиянии на Китай. Такое представляю себе ещё меньше. Страна с 30 млн vs страны с 1,5 млрд...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:04
Wirująświatła написав: _hunter написав:
- по китайским "понятиям" они вряд ли на диалог пойдут до замены...
какая проблема заменить наёмного менеджера? На Залужного почти молились, а заменили как коврик в ванной.
какая проблема? -- "кто ж его заменит - он же памятник!" (с)
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:06
пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна.
Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.
Можете скринити.
й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.
й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить - на 100%.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 13 вер, 2024 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:10
flysoulfly написав: andrijk777 написав: fox767676 написав:
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
Тому що Ірак був агресор.
А якщо агресор не виграє(а та війна фактично завершилась в нічию) то вважається що агресор програв.
ніяка "нічія" тоді там була ні до чого
Проблеми почались - тому що Ірак анексував Кувейт
Так він не "просто так" анексував Кувейт. В нього були величезні фінансові проблеми після війни з Іраном, а Захід вже був і не дуже друг, ось він і знайшов вихід.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:10
flysoulfly написав:
пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна. Доки його війська наступають хоч десь
- ніяких його реально конструктивних
пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.
Можете скринити.
й мінімум
до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.
й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить. на 100%.
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:11
ЛАД написав:
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять
хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
Типова проблема українців - завищені вимоги до правителя(президента).
Напевно це на ментальному рівні.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:14
Letusrock написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Ну і ближче до теми: факти (або ваші припущення) корупційних діянь місцевої влади при купівлі енерго установок ніяким чином не мають звʼязку зі стосунками між форумчанами.
мені була цікава ваша реакція на факт укладання сумнівної угоди з сумнівною фірмою (і саме на цей абзац я звернув вашу увагу) як переживача за бюджет України. саме тому я вас і трігернув в тому повідомленні.
і я її повністю отримав. гарного дня.
переживач переживає тільки коли це стосується двох людей з цього форуму, з якими він особливо "товаришує".
А пару млн вкрадених туди-сюда то не все так однозначно
синдром дефіциту уваги: флер має підспідничника, а стм тільки обіцяє, тому "трикутник"
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:19
Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
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