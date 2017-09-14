|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:19
Schmit написав:
.............
ЛАД написав:
И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"?
В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?
Вважаю, що усі сьогоднішні події - наслідок "хоть поржом" у 2019. Тому не мені виправляти ваші помилки, яких ви і більшість навіть не визнаєте.
Не буду в 100-й раз по кругу разбирать ваши домыслы про "розмінований Чонгар" и "відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет".
И для такого "палкого патріота", как вы, естественно не "виправляти помилки" (если даже они были, а они были все 30 лет, а не только последние 2 года), а просто срать на страну. "Хай гине, а я с дивана подивлюсь. Зате зможу повторювати про помилку у 2019".
Позиция истинного патриота.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30095
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:22
andrijk777 написав: Wirująświatła написав: Letusrock написав:
завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.
Керенський прожив да 89 років в Нью-Йорку, США.
Я бачу дуже багато сценаріїв в яких Зеленський закінчить так само.
Керенський це ж "тимчасовий", аналогія відповідає.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36359
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:27
ЛАД
Лад, плевать на диванопатриотизЬм, вы можете написать, если вспомните конечно, возраст, за кого как преза вы голосовали в 91/94/99/04/10х годах и какие партии лично провели в парламент через галочку в бюллетене в 94/98/02/06/10/12х годах?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4329
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:27
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять
хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
Типова проблема українців - завищені вимоги до правителя(президента).
Напевно це на ментальному рівні.
А мы упрекаем северных соседей в привычке к царю.
Без всесторонней поддержки Запада и сегодня при переговорах "умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції". Так что ведущая роль в переговорах должна принадлежать именно Западу. Пока что они даже не готовы давать хоть какие-то гарантии послевоенных границ.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30095
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:34
andrijk777 написав: fox767676 написав:
Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"
Тому що Ірак був агресор.
А якщо агресор не виграє(а та війна фактично завершилась в нічию) то вважається що агресор програв.
Нажаль нам до нічиї як до неба рачки.
Нюанс у тому, що припинення війни, перемовин з визначенням своєї поразки постійно вимагав, пабам - саме Ірак.
Не погоджувалися в Ірані Хомейні разом перцем одним, кажись, його опозиціонером.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30167
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:37
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4372
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1004 раз.
- Подякували: 1973 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:38
ЛАД написав: Schmit написав:
.............
ЛАД написав:
И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"?
В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?
Вважаю, що усі сьогоднішні події - наслідок "хоть поржом" у 2019. Тому не мені виправляти ваші помилки, яких ви і більшість навіть не визнаєте.
Не буду в 100-й раз по кругу разбирать ваши домыслы про "розмінований Чонгар" и "відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет".
Нічого ви аргументовано не розбирали і розібрати не зможете.
ЛАД написав:
И для такого "палкого патріота", как вы, естественно не "виправляти помилки" (если даже они были, а они были все 30 лет, а не только последние 2 года), а просто срать на страну. "Хай гине, а я с дивана подивлюсь. Зате зможу повторювати про помилку у 2019".
Повторююсь, вас більшість. Якщо більшість не усвідомлює скоєних помилок, то ми приречені, усі зусилля меншості марні.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4594
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:40
flysoulfly написав:
Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.
Припустимо наступати наступати вони зможуть ще 10 років
а у нас який взагалі план? нам збираються насипати пару тисяч ракет 2000км+, чи мільйони дронів? За 60 млрд вже нічого не чути, розпіхали по аменриканським контрактам і все. Цей рік і сліпому видно що з надходженням зброї тугіше ніж в попередньому, з моб.ресурсом так само, з е/е тим більше.
Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"
flysoulfly написав:
й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.
а що для нас може змінитись в 2025 в позитивному сенсі, є якісь передумови? крім падіння метеориту на рф, чи інсульта у фюрера.
Якщо з іранською балістикою будуть проблеми як пишуть деякі експерти, то зимою пару областей можуть лишитись без світла і тепла, економічні та демографічні наслідки цього важко передбачити.
Можна в чергове написати "у нас немає іншого вибору", але закриті кордони натякають що все таки він є, тільки не для всіх))
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:42
andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
щоб так не дочекались кращий переговорних позицій "по Збручу" як писав Bobua
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1689
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:44
барабашов написав:ЛАД
Лад, плевать на диванопатриотизЬм, вы можете написать, если вспомните конечно, возраст, за кого как преза вы голосовали в 91/94/99/04/10х годах и какие партии лично провели в парламент через галочку в бюллетене в 94/98/02/06/10/12х годах?
91 - Кравчук.
94 - не помню.
99 - Кучма.
04 - Ющенко.
10 - Тимошенко.
14 - Порошенко.
19 - Зеленский.
Партии даже вспоминать не буду. Уже писал - у нас нет идеологических партий, только лидерские. Точно могу сказать, что не голосовал ни за коммунистов, ни за социалистов.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30095
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18
|65767
|
|
|1493
|227374
|
|
|6076
|715352
|
|