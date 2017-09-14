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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98359836983798389839>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 29
до кінця 2024 року
28%
8
до квітня 2025 року
7%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
3%
1
до кінця 2025 року
10%
3
до липня 2026 року
7%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
11
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:19

  Schmit написав:.............
  ЛАД написав:И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!
Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"? В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?

Вважаю, що усі сьогоднішні події - наслідок "хоть поржом" у 2019. Тому не мені виправляти ваші помилки, яких ви і більшість навіть не визнаєте.

Не буду в 100-й раз по кругу разбирать ваши домыслы про "розмінований Чонгар" и "відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет".
И для такого "палкого патріота", как вы, естественно не "виправляти помилки" (если даже они были, а они были все 30 лет, а не только последние 2 года), а просто срать на страну. "Хай гине, а я с дивана подивлюсь. Зате зможу повторювати про помилку у 2019".
Позиция истинного патриота. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:22

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:завжди можна виїхати послом в Ізраїль.
чтобы выехать послом война должна закончится каким то перемирием. А обвал фронта чреват бегством актеров из театра в костюме керенского.

Керенський прожив да 89 років в Нью-Йорку, США.
Я бачу дуже багато сценаріїв в яких Зеленський закінчить так само.

Керенський це ж "тимчасовий", аналогія відповідає.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:27

ЛАД
Лад, плевать на диванопатриотизЬм, вы можете написать, если вспомните конечно, возраст, за кого как преза вы голосовали в 91/94/99/04/10х годах и какие партии лично провели в парламент через галочку в бюллетене в 94/98/02/06/10/12х годах?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:27

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.

Типова проблема українців - завищені вимоги до правителя(президента).
Напевно це на ментальному рівні.

А мы упрекаем северных соседей в привычке к царю. :)

Без всесторонней поддержки Запада и сегодня при переговорах "умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції". Так что ведущая роль в переговорах должна принадлежать именно Западу. Пока что они даже не готовы давать хоть какие-то гарантии послевоенных границ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:34

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:Ірак з фаворита Захода перетворився на ізгоя , маргіналізувався, впав в хаос, став ареною боротьби різних ісламських фундаменталістів, а Іран таки вибився в світові "бугри"

Тому що Ірак був агресор.
А якщо агресор не виграє(а та війна фактично завершилась в нічию) то вважається що агресор програв.
Нажаль нам до нічиї як до неба рачки.

Нюанс у тому, що припинення війни, перемовин з визначенням своєї поразки постійно вимагав, пабам - саме Ірак.
Не погоджувалися в Ірані Хомейні разом перцем одним, кажись, його опозиціонером.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:37

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Грошові виплати українських військових з жовтня
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:38

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
  ЛАД написав:И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!
Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"? В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?

Вважаю, що усі сьогоднішні події - наслідок "хоть поржом" у 2019. Тому не мені виправляти ваші помилки, яких ви і більшість навіть не визнаєте.

Не буду в 100-й раз по кругу разбирать ваши домыслы про "розмінований Чонгар" и "відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет".

Нічого ви аргументовано не розбирали і розібрати не зможете.

  ЛАД написав:И для такого "палкого патріота", как вы, естественно не "виправляти помилки" (если даже они были, а они были все 30 лет, а не только последние 2 года), а просто срать на страну. "Хай гине, а я с дивана подивлюсь. Зате зможу повторювати про помилку у 2019".

Повторююсь, вас більшість. Якщо більшість не усвідомлює скоєних помилок, то ми приречені, усі зусилля меншості марні.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.

Припустимо наступати наступати вони зможуть ще 10 років
а у нас який взагалі план? нам збираються насипати пару тисяч ракет 2000км+, чи мільйони дронів? За 60 млрд вже нічого не чути, розпіхали по аменриканським контрактам і все. Цей рік і сліпому видно що з надходженням зброї тугіше ніж в попередньому, з моб.ресурсом так само, з е/е тим більше.
Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"

  flysoulfly написав:й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.

а що для нас може змінитись в 2025 в позитивному сенсі, є якісь передумови? крім падіння метеориту на рф, чи інсульта у фюрера.
Якщо з іранською балістикою будуть проблеми як пишуть деякі експерти, то зимою пару областей можуть лишитись без світла і тепла, економічні та демографічні наслідки цього важко передбачити.

Можна в чергове написати "у нас немає іншого вибору", але закриті кордони натякають що все таки він є, тільки не для всіх))
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:42

  andrijk777 написав:
  Бетон написав: Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы

Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.

щоб так не дочекались кращий переговорних позицій "по Збручу" як писав Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:44

  барабашов написав:ЛАД
Лад, плевать на диванопатриотизЬм, вы можете написать, если вспомните конечно, возраст, за кого как преза вы голосовали в 91/94/99/04/10х годах и какие партии лично провели в парламент через галочку в бюллетене в 94/98/02/06/10/12х годах?

91 - Кравчук.
94 - не помню.
99 - Кучма.
04 - Ющенко.
10 - Тимошенко.
14 - Порошенко.
19 - Зеленский.
Партии даже вспоминать не буду. Уже писал - у нас нет идеологических партий, только лидерские. Точно могу сказать, что не голосовал ни за коммунистов, ни за социалистов.
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