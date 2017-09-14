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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9836983798389839>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 29
до кінця 2024 року
28%
8
до квітня 2025 року
7%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
3%
1
до кінця 2025 року
10%
3
до липня 2026 року
7%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
11
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Можна в чергове написати "у нас немає іншого вибору", але закриті кордони натякають що все таки він є, тільки не для всіх))

Тобто проблема в тому, що конкретно вас не випускають...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:47

Ірина_ добрый день. а можно другую голосовалку

какое завершение войны для вас приемлимо?

1. воюем до границ 2022
2. воюем до границ 1991
3. просим перемирия на текущих границах
4. отдаем Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области + АР Крым лишь бы сберечь страну и жизни Украинцев.
5. воюем до полного уничтожения политического режима путина.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:а можно другую голосовалку

какое завершение войны для вас приемлимо?

Унила коняка слушно зауважила, що земля не має значення. Важливі інші умови...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:змінитись в 2025 в позитивному сенсі,

1 можливо буде більше стрільна, що дасть змогу стабілізувати лбз
2 знизиться рівень незламності громадсько думки, що дасть змогу більш спокійно сприйняти невтішні результати війни
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:00

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.........
а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
.........

Простите...
Нет, в этот раз без всяких "простите".
"про**бані території" - так может писать, только полный идиот.
В 2014-15 не было "про**баних територій"?
Да, их было намного меньше, ну так и не было такого явного вмешательства росс. армии.
В сегодняшней ситуации при нападении на на явно значительно более сильной страны и армии то, что "про**баних територій" относительно немного (17%, если не ошибаюсь, вместе с теми, которых ""про**бали" в 2014-15) можно считать чудом. Этим чудом мы обязаны мужеству нашей армии и поддержке "партнёров" (пусть и недостаточной).
И какой-то Schmit, сидя на диване, будет рассказывать о "про**баних територіях"!
Что же вы не пошли защищать эти "про**бані території"? В этом тоже "зеля" виноват?
Будем за это судить его, а не вас?

а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:03

  Schmit написав:
  ЛАД написав:............
Не буду в 100-й раз по кругу разбирать ваши домыслы про "розмінований Чонгар" и "відсутності на момент вторгнення достатньої кількості ракет".

Нічого ви аргументовано не розбирали і розібрати не зможете.

Попугай не сможет понять объяснения. Он может только повторять заученные слова.

  ЛАД написав:И для такого "палкого патріота", как вы, естественно не "виправляти помилки" (если даже они были, а они были все 30 лет, а не только последние 2 года), а просто срать на страну. "Хай гине, а я с дивана подивлюсь. Зате зможу повторювати про помилку у 2019".

Повторююсь, вас більшість. Якщо більшість не усвідомлює скоєних помилок, то ми приречені, усі зусилля меншості марні.[/quote]
Ну да. Проще всего лежать на диване и обвинять всех окружающих в своих бедах и проблемах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна

Так, але не як насильство через окупацію, а як покірний сателіт. Тому цієї зими ми ще побачимо "звернення до народу України" у вигляді ракетних обстрілів енергетики. Я думаю що трое діб тотального блекаута, разморожені батареї та каналізація зламають самих впертих
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:05

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:змінитись в 2025 в позитивному сенсі,

1 можливо буде більше стрільна, що дасть змогу стабілізувати лбз
2 знизиться рівень незламності громадсько думки, що дасть змогу більш спокійно сприйняти невтішні результати війни

Что такое "стрільна"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:11

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч


не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті

забоялись союзники що здуру підемо на штурм Москви?))

Курск як пруф
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:13

  Letusrock написав:
  fox767676 написав:
  Letusrock написав:весна-осінь 2022- погоджуюсь. Тоді це частково надихало чи допомогало. Але ч


не погоджусь
гадаю якщо б цілі були більш помірковані та адекватні
то можливо західні друзі були менше перелякані можливою ядерною ескалаціею
і дали б більше ресурсів для деокупації Півдня (повністю Херсоншини та Запоріжжя)
а так пригальмували на самому старті

забоялись союзники що здуру підемо на штурм Москви?))


гадаю що за свіжодеокуповані Мелітополь з Бердянськом ядерка не прилетіла б
а за Севастополь не впевнений
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 13 вер, 2024 14:16, всього редагувалось 2 разів.
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