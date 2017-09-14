flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна. Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ. Можете скринити.
й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.
й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить - на 100%.
Так в 2023 не вони, а ми наступали, і пуйло був не проти РПВ. Чого тоді Найвеличніший казав (і нічого не робив) про справедлиаий мир, а не просто мир? Бо в нього було десять пунктів. До бразильсько-китайського мирного плану приєдналось більше країн, ніж до нашого. Чому Зеленський не може приєднатись до нього, хіба нам не потрібні Китай і Індія в союзниках? Бо в нього є десять пунктів. Ну не може Нарцис наступити на горло власній пісні, і зробити не те, що хочеться, а те, що треба для країни. Не міг рити окопи замість доріг, коли було треба, не міг погодитись на РПВ замість війни до кордонів. Не може Нарцис вього зробити, навіть в режимі підсрачників! А тепер залишилось відкочуватись за Дніпро, бо все треба робити вчасно. Бачили очі 73% що купували - тепер їжте.
flyman написав:............. а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам. Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019. Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга. Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна. Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ. Можете скринити.
й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.
й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить - на 100%.
Так в 2023 не вони, а ми наступали
Не столько наступали, сколько пытались наступать. Наступали во 2 полугодии 2022.
і пуйло був не проти РПВ.
Це коли?
До бразильсько-китайського мирного плану приєдналось більше країн, ніж до нашого. Чому Зеленський не може приєднатись до нього, хіба нам не потрібні Китай і Індія в союзниках?
Вы что-то знаете о бразильско-китайском мирном плане? Расскажите, пожалуйста, в чём он заключается, а то я никакой конкретики не видел. Только общие слова.
Вот такое чудо меня подрезало часа два назад по дороге на работу на набережной Номер свежий, был киевский , им же остался, хозяин с Днепра По мнению хатабов он ухылянт, инвалид или удачливый бизнесмен с бронью который донатит на дроны триллионы(амфетаминами сразу наверно) По моей ссылке вроде и бесплатно можно увидеть 12 фото сундука Честно говоря заинтересовало и заставило выложить ссылку только то, что я первый раз увидел Брабус в 464м кузове
zxzx777 написав:Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму. Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень. 23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права. https://bastion.tv/hto-keruye-ukrayinoyu_n57417
пан сенс сможете прокомментировать?
Не читав , киньте посилання на реєстр з текстом.
Треба для Вас враховувати лише позицію ВСУ
Востаннє редагувалось sens в П'ят 13 вер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:............... Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати" ...............
Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия. Особенно это стало заметно после "Саммита мира", после которого он стал подчёркивать, что на 2-м саммите должна присутствовать РФ. До 1-го саммита он об этом не говорил. Да и его желание обязательно провести саммит ещё до конца года.
flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна
Так, але не як насильство через окупацію, а як покірний сателіт. Тому цієї зими ми ще побачимо "звернення до народу України" у вигляді ракетних обстрілів енергетики. Я думаю що трое діб тотального блекаута, разморожені батареї та каналізація зламають самих впертих
Ну вас вже давно зламало, досить себе мучити - рушайте до росії.
flyman написав:............. а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам. Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019. Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга. Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
якого, на вашу думку, миру він мав добитися? можете детально пояснити? особливо, якщо рф не збиралася ніякого миру добиватися, а хотіла знищити україну. невже це не очевидно? зе вже раз побачив мир в очах, до чого це призвело, зараз всі спостерігаємо. напевно, в якісь не ті очі дивився, чи зовсім не в очі. те що .уйло топив на виборах за зе, не наводило ні наяку думку? і враховуючи, як .уйло звраз про зе висловлюється? не подобався "армовір"? від дагів з чеченами та бурятами "армовір" більше подобається? ви все ще в пошуках "хароших русскіх"?
Суд приговорил 39-летнего харьковчанина к трем годам заключения за уклонение от призыва на военную службу. Мужчине вручили повестку, однако не явился в Киевский районный ТЦК и СП, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, уклонист получил повестку еще в декабре 2023 года. Все это время мужчина игнорировал поход в ТЦК, однако по решению ВВК, мужчина считается годным к военной службе. ......... В то же время, вину мужчина не признал, в зале суда пытался лишь оправдать свое решение игнорировать повестку.