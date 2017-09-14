RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 983798389839984098419842>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 31
до кінця 2024 року
29%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
3%
1
до кінця 2025 року
13%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
35%
11
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:13

  flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна.
Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.
Можете скринити.

й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.

й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить - на 100%.

Так в 2023 не вони, а ми наступали, і пуйло був не проти РПВ. Чого тоді Найвеличніший казав (і нічого не робив) про справедлиаий мир, а не просто мир? Бо в нього було десять пунктів.
До бразильсько-китайського мирного плану приєдналось більше країн, ніж до нашого. Чому Зеленський не може приєднатись до нього, хіба нам не потрібні Китай і Індія в союзниках? Бо в нього є десять пунктів.
Ну не може Нарцис наступити на горло власній пісні, і зробити не те, що хочеться, а те, що треба для країни. Не міг рити окопи замість доріг, коли було треба, не міг погодитись на РПВ замість війни до кордонів. Не може Нарцис вього зробити, навіть в режимі підсрачників!
А тепер залишилось відкочуватись за Дніпро, бо все треба робити вчасно.
Бачили очі 73% що купували - тепер їжте.
lapay
 
Повідомлень: 13844
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:14

  flyman написав:.............
а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?

Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30101
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:22

  lapay написав:
  flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна.
Поки його війська наступають хоч десь - ніяких його реально конструктивних пропозицій про перемовини/припинення_вогню - не буде. НІЯКИХ НЕ БУДЕ.
Можете скринити.

й мінімум до березня 2025 взагалі нічого не зміниться кардинально.

й саме від бажання/небажання ЗЕлених перемовлятись - припинення війни не залежить - на 100%.

Так в 2023 не вони, а ми наступали

Не столько наступали, сколько пытались наступать.
Наступали во 2 полугодии 2022.

і пуйло був не проти РПВ.

Це коли?

До бразильсько-китайського мирного плану приєдналось більше країн, ніж до нашого. Чому Зеленський не може приєднатись до нього, хіба нам не потрібні Китай і Індія в союзниках?

Вы что-то знаете о бразильско-китайском мирном плане?
Расскажите, пожалуйста, в чём он заключается, а то я никакой конкретики не видел. Только общие слова.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30101
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По теме ветки
https://ua.carplates.app/number/KA0009MI

Вот такое чудо меня подрезало часа два назад по дороге на работу на набережной
Номер свежий, был киевский , им же остался, хозяин с Днепра
По мнению хатабов он ухылянт, инвалид или удачливый бизнесмен с бронью который донатит на дроны триллионы(амфетаминами сразу наверно)
По моей ссылке вроде и бесплатно можно увидеть 12 фото сундука
Честно говоря заинтересовало и заставило выложить ссылку только то, что я первый раз увидел Брабус в 464м кузове
барабашов
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:31

  Wirująświatła написав:
  zxzx777 написав:Може зацікавить тих, хто "вирішує долю людства" на сторінках цього форуму.
Українці активно обговорюють виправдувальний вирок судді Зіньківського райсуду Полтавської області стосовно чоловіка, який ухилявся від явки до ТЦК та СП – суддя вказав, що закони, які регулюють призов, «є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління», а ТЦК не мають відповідних повноважень.
23 серпня 2023 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в рамках кримінальної справи № 530/337/23, провадження 1-кп/530/72/23 (ЄДРСРУ № 112988151) встановив, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не уповноваженні комплектувати Збройні Сили України, а Міністерство оборони України є органом приватного права.
https://bastion.tv/hto-keruye-ukrayinoyu_n57417

пан сенс сможете прокомментировать?

Не читав , киньте посилання на реєстр з текстом.

Треба для Вас враховувати лише позицію ВСУ
Востаннє редагувалось sens в П'ят 13 вер, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17707
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:36

  Letusrock написав:...............
Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"
...............

Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия.
Особенно это стало заметно после "Саммита мира", после которого он стал подчёркивать, что на 2-м саммите должна присутствовать РФ. До 1-го саммита он об этом не говорил. Да и его желание обязательно провести саммит ещё до конца года.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30101
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:39

  Letusrock написав:Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"

Запропонуйти свій план?
РПВ, відкриття кордонів, щоб ви могли сїбатися, а потім хоч трава не рости????
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1845
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:53

  Mimohod написав:
  flysoulfly написав:пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна

Так, але не як насильство через окупацію, а як покірний сателіт. Тому цієї зими ми ще побачимо "звернення до народу України" у вигляді ракетних обстрілів енергетики. Я думаю що трое діб тотального блекаута, разморожені батареї та каналізація зламають самих впертих

Ну вас вже давно зламало, досить себе мучити - рушайте до росії.
kyk
 
Повідомлень: 1099
З нами з: 24.01.12
Подякував: 178 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?

Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.


якого, на вашу думку, миру він мав добитися? можете детально пояснити? особливо, якщо рф не збиралася ніякого миру добиватися, а хотіла знищити україну. невже це не очевидно? зе вже раз побачив мир в очах, до чого це призвело, зараз всі спостерігаємо. напевно, в якісь не ті очі дивився, чи зовсім не в очі.
те що .уйло топив на виборах за зе, не наводило ні наяку думку? і враховуючи, як .уйло звраз про зе висловлюється?
не подобався "армовір"? від дагів з чеченами та бурятами "армовір" більше подобається? ви все ще в пошуках "хароших русскіх"?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 14:59

Суд приговорил 39-летнего харьковчанина к трем годам заключения за уклонение от призыва на военную службу. Мужчине вручили повестку, однако не явился в Киевский районный ТЦК и СП, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, уклонист получил повестку еще в декабре 2023 года. Все это время мужчина игнорировал поход в ТЦК, однако по решению ВВК, мужчина считается годным к военной службе.
.........
В то же время, вину мужчина не признал, в зале суда пытался лишь оправдать свое решение игнорировать повестку.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/09/13/ne-yavilsya-po-povestke-harkovchanin-poluchil-tri-goda-tyurmy-za-ignor-ttsk/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30101
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 983798389839984098419842>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobua, Ой+, sashaqbl, wild.tomcat і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65771
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.