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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:03
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А я не спорю. Я просто спрашиваю.
Я себе не представляю Президента Украины, способного влиять хоть на Запад, хоть на РФ. По-моему, это по силам (в какой-то степени) разве что Президенту США.
задача непростая, но все другие задачи не проще.
Есть бизнесмены влиятельные, не напрямую так через кого-то, конечно это не бомж с мусорки. У президентов США и Китая недостаточно мотивации влиять на путина. Нужен доппинг, какие то уступки китайскому бизнесу например, предложение от которого невозможно отказаться. Но наверное шарить в этом нужно, чем бы мы могли быть полезны Китаю, чтобы Си остановил войну. А это уже компетенции. То есть нужен человек ими обладающий. Этот вариант куда реалистичнее чем посредничество Турции (проходили), минск-3 со сдачей территорий (кто гарантирует что через 3 года путин не нападёт снова), или что Запад нам даст столько оружия сколько мы просим. Собственно все варианты.
Полезны мы Китаю можем быть разве что в качестве страны-транзитёра.
Предложение, от которого невозможно отказаться, делается под дулом пистолета (условно).
Всё, что мы можем предложить Китаю, это транзит, земля и зерно. Так они это получат в любом случае. Кроме, вероятно, земли. Нужна ли она им? хз (хтозна).
Но вы уже заговорили о влиянии не на Запад или РФ, а о влиянии на Китай. Такое представляю себе ещё меньше. Страна с 30 млн vs страны с 1,5 млрд...
Може яку Роксолену?
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flyman
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:05
andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
а як же те, що через 5 років будуть кращі переговорні умови чим через 2
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:06
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"
Запропонуйти свій план?
РПВ, відкриття кордонів, щоб ви могли сїбатися, а потім хоч трава не рости????
Ви ж мене збирались замінити бангладешцем у вишиванці (якщо памятаєте), то нахіба я вам тут здався?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:07
kyk написав: Mimohod написав: flysoulfly написав:
пуйлу треба вся(ну майже вся) Україна
Так, але не як насильство через окупацію, а як покірний сателіт. Тому цієї зими ми ще побачимо "звернення до народу України" у вигляді ракетних обстрілів енергетики. Я думаю що трое діб тотального блекаута, разморожені батареї та каналізація зламають самих впертих
Ну вас вже давно зламало, досить себе мучити - рушайте до росії.
Он не расеянин и там не родился
Вас неработающее ВСЁ заставит попросить палку и лопату у Кулебы и "Вперёд!" или всё таки как то пробираться в страны где живут не в 19м веке?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:09
Letusrock написав: sashaqbl написав: Letusrock написав:
Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"
Запропонуйти свій план?
РПВ, відкриття кордонів, щоб ви могли сїбатися, а потім хоч трава не рости????
Ви ж мене збирались замінити бангладешцем у вишиванці (якщо памятаєте), то нахіба я вам тут здався?
Ты с бусика с лопатой и в каске в землю на глубину два метра, а весь Пакистан сюда?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:09
успішний Успіх, то добавили від"ємно?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:09
wild.tomcat написав: ЛАД написав: flyman написав:
.............
а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира
с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
якого, на вашу думку, миру він мав добитися? можете детально пояснити? особливо, якщо рф не збиралася ніякого миру добиватися, а хотіла знищити україну. невже це не очевидно? зе вже раз побачив мир в очах, до чого це призвело, зараз всі спостерігаємо. напевно, в якісь не ті очі дивився, чи зовсім не в очі.
те що .уйло топив на виборах за зе, не наводило ні наяку думку? і враховуючи, як .уйло звраз про зе висловлюється?
не подобався "армовір"? від дагів з чеченами та бурятами "армовір" більше подобається? ви все ще в пошуках "хароших русскіх"?
Вас что-то давно не было.
Но, правда, ничего не поменялось.
Тут недавно fox767676
писал: "2. знизиться рівень незламності громадсько думки, що дасть змогу більш спокійно сприйняти невтішні результати війни".
Судя по вас в 25 это вряд ли произойдёт.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:11
Letusrock написав: andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
щоб так не дочекались кращий переговорних позицій "по Збручу" як писав Bobua
по ще якому Збручу, якщо "не кожна пташка долетить до середини Дніпра"
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:12
Орки підняли облікову ставку до 19%.
Тепер всі їх банки - це МММ, а наїбуліна - це Мавроді )))).
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:18
ЛАД написав: flyman написав:
.............
а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
він продовжив в одному не тільки "дражнити медведя", а ще й "заманювати" простоперестатьстрілляням
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