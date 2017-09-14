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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9839984098419842>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 31
до кінця 2024 року
29%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
3%
1
до кінця 2025 року
13%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
35%
11
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:24

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.


якого, на вашу думку, миру він мав добитися? можете детально пояснити? особливо, якщо рф не збиралася ніякого миру добиватися, а хотіла знищити україну. невже це не очевидно? зе вже раз побачив мир в очах, до чого це призвело, зараз всі спостерігаємо. напевно, в якісь не ті очі дивився, чи зовсім не в очі.
те що .уйло топив на виборах за зе, не наводило ні наяку думку? і враховуючи, як .уйло звраз про зе висловлюється?
не подобався "армовір"? від дагів з чеченами та бурятами "армовір" більше подобається? ви все ще в пошуках "хароших русскіх"?

Вас что-то давно не было.
Но, правда, ничего не поменялось.
Тут недавно fox767676 писал: "2. знизиться рівень незламності громадсько думки, що дасть змогу більш спокійно сприйняти невтішні результати війни".
Судя по вас в 25 это вряд ли произойдёт.


не було. а мав би бути?
за те, судячи по вас, можна з великою долею імовірності прогнозувати, що відбудеться в 25.
а якщо по темі поста, мова йде не про сприйняття теперіщніх результатів війни, а того, що було в 19у. так все ж таки, якого миру мав добитися зе? не збиралася раша ні в який зі способів добиватися миру, інакшого як знищення україни. до зе це дійшло лише після 22го. але пізно, час втрачено. можете, хоча б коротко, написати, без відсилань на цитати інших учасників форуму, що мав зробити зе, щоб був мир. ну правда, дуже цікаво.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:26

  ЛАД написав:Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия.

Усі в Україні без виключення хочуть переговорів "на лучших условиях".
Тільки у песікота ці условия: кордони 91 + репарації від московії, а у мене, наприклад, кордони по сьогоднішній лінії вогню.
То на яких "условиях"(конкретно) Зе хоче переговорів?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:27

  Denik написав:Орки підняли облікову ставку до 19%.
Тепер всі їх банки - це МММ, а наїбуліна - це Мавроді )))).

Облікова ставка НБУ з з 03.06.2022 по 27.07.2023 була 25%. Зараз 13%, а в 15 році доходила і до 30%.
Ну то ладно, війна і її наслідки.
Проте в мирні часи з 07.09.2018 по 25.04.2019 теж була 18%.
Не буду вже згадувати, що було до 2001. Хоча з 07.07.1998 по 20.12.1998 юув рекорд - 82%.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:29

  Denik написав:Орки підняли облікову ставку до 19%.
Тепер всі їх банки - це МММ, а наїбуліна - це Мавроді )))).

Та ви шо? https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-25
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 13 вер, 2024 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:29

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Чи план лишається від весни 2022 незмінним "давайте просто будемо воювати"

Запропонуйти свій план?
РПВ, відкриття кордонів, щоб ви могли сїбатися, а потім хоч трава не рости????

"так достанься ти нікаму"
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:33

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия.

Усі в Україні без виключення хочуть переговорів "на лучших условиях".
Тільки у песікота ці условия: кордони 91 + репарації від московії, а у мене, наприклад, кордони по сьогоднішній лінії вогню.
То на яких "условиях"(конкретно) Зе хоче переговорів?

На максимально благоприятных, которых удастся добиться.
А уж там, что удастся, то удастся.
Это будет зависеть не от песікота и не от Вас или меня. И даже не столько от Зеленского, сколько от наших "партнёров". Поэтому, имхо, Зеленский настаивает на "кордоны 91" - проси больше, получишь хоть что-то.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:36

  Denik написав:Орки підняли облікову ставку до 19%.
Тепер всі їх банки - це МММ, а наїбуліна - це Мавроді )))).

им там уже МВФ спешит на помощь...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:37

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко.

якого, на вашу думку, миру він мав добитися? можете детально пояснити? особливо, якщо рф не збиралася ніякого миру добиватися, а хотіла знищити україну. невже це не очевидно?

ЛАД з Харкова, враховуйте це. Там інший менталітет.
Хочете детально? Дуже просто - Лукашенко. Мир з РФ, без особливих поступок. + ще й знижки на газ/нафту. Ідеальний правитель(в плані взаємодії з РФ) для людей зі Східної/Південної України.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:39

  sens написав:киньте посилання на реєстр з текстом.


https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 15:51


Чіткі терміни служби ▶ Довготривалий пікет за чіткі терміни військової служби

Шановні любителі шукати та розганяти зраду!
Наголошуємо, що Довготривалий пікет за встановлення чітких термінів військової служби у м.Київ є ініціативою виключно спільноти за Чіткі терміни служби!
Не окремих депутатів, не громадських організацій, не будь-яких інших спільнот тощо!
Пікет відбуватиметься за умов дотримання чинного законодавства України та підзаконних актів. Учасників з метою захисту від прокацапських провокацій супроводжуватиме поліція діалогу. Впевнені, що Служба Безпеки України також триматиме руку на пульсі!
Наші вимоги законні! Ми не маємо на меті нашкодити державі або похитнути її суверенітет! Навпаки - ми хочемо, щоб українське військо було могутнім і непохитним, задля добробуту країни та відсічі, яку ворог не забуде тисячоліття!
Разом до мети!

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