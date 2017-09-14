wild.tomcat написав:.............. а якщо по темі поста, мова йде не про сприйняття теперіщніх результатів війни, а того, що було в 19у. так все ж таки, якого миру мав добитися зе? не збиралася раша ні в який зі способів добиватися миру, інакшого як знищення україни. до зе це дійшло лише після 22го. але пізно, час втрачено. можете, хоча б коротко, написати, без відсилань на цитати інших учасників форуму, що мав зробити зе, щоб був мир. ну правда, дуже цікаво.
Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота. Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера. Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают. Но если вкратце, то 1. в 2019-21 должен был добиться примерно такого мира как до 2014; 2. "раша", може, і не збиралася; 3. треба було йти на якісь поступки, а не продовжувати спробувати довести, що наш погляд на Мінськ єдино вірний, можливо, навіть треба було проголосити незалежність ЛДНР; 4. ваше твердження щодо того, що єдина мета "раші" це "знищення україни" досить сумнівне, бо якщо так, то ніякий мир з РФ в принципі неможливий.
А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне. Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
ЛАД Не згідний. Зеленський не "барига". У нього інший психотип. Я думаю що путін кинув(обманув) Зе в 2022. Думаю були деякі розмови з Зе і вторгнення мало виглядати інакше. Тому в Зе ще є особиста образа на пу. Не хоче Зе ніяких перемовин. В 2022 вони були тому що Зе пере*рав. Думав що це кінець. Але якось воно з часом налагодилось, ситуація була переосмислена і ... виявилось що можна воювати з РФ. Перед 2022 ніяка війна не передбачалась, напевно Зе думав що то буде гра в одні ворота.
Тепер ситуація заходить в тупік, "партнери" тиснуть все сильніше на нього - тому він змушений шукати шляхи переговорів. Але я впевнений, в душі він ніяких перемовин не хоче.
andrijk777 написав:ЛАД Не згідний. Зеленський не "барига". У нього інший психотип. Я думаю що путін кинув(обманув) Зе в 2022. Думаю були деякі розмови з Зе і вторгнення мало виглядати інакше. Тому в Зе ще є особиста образа на пу. Не хоче Зе ніяких перемовин. В 2022 вони були тому що Зе пере*рав. Думав що це кінець. Але якось воно з часом налагодилось, ситуація була переосмислена і ... виявилось що можна воювати з РФ. Перед 2022 ніяка війна не передбачалась, напевно Зе думав що то буде гра в одні ворота.
Тепер ситуація заходить в тупік, "партнери" тиснуть все сильніше на нього - тому він змушений шукати шляхи переговорів. Але я впевнений, в душі він ніяких перемовин не хоче.
wild.tomcat написав:.............. а якщо по темі поста, мова йде не про сприйняття теперіщніх результатів війни, а того, що було в 19у. так все ж таки, якого миру мав добитися зе? не збиралася раша ні в який зі способів добиватися миру, інакшого як знищення україни. до зе це дійшло лише після 22го. але пізно, час втрачено. можете, хоча б коротко, написати, без відсилань на цитати інших учасників форуму, що мав зробити зе, щоб був мир. ну правда, дуже цікаво.
Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота. Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера. Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают. Но если вкратце, то 1. в 2019-21 должен был добиться примерно такого мира как до 2014; 2. "раша", може, і не збиралася; 3. треба було йти на якісь поступки, а не продовжувати спробувати довести, що наш погляд на Мінськ єдино вірний, можливо, навіть треба було проголосити незалежність ЛДНР; 4. ваше твердження щодо того, що єдина мета "раші" це "знищення україни" досить сумнівне, бо якщо так, то ніякий мир з РФ в принципі неможливий.
А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне. Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
я вже теж писав про це, коли ще freeze тут бував і писав свої думки. повністю переводити країну на військові рейки, як би це ким не сприймалося. щоб всі впряглися. хто воює, хто працює (навіть місцями ішачить як папа карло, а шо поробиш?), щоб від всіх була користь. тільки в такому випадку можна на щось розраховувати. але зе на це не піде, падіння кількості лайків від вільнолюду не дозволить. тому маємо так як є.
andrijk777 написав:ЛАД Не згідний. Зеленський не "барига". У нього інший психотип. Я думаю що путін кинув(обманув) Зе в 2022. Думаю були деякі розмови з Зе і вторгнення мало виглядати інакше. Тому в Зе ще є особиста образа на пу. Не хоче Зе ніяких перемовин. В 2022 вони були тому що Зе пере*рав. Думав що це кінець. Але якось воно з часом налагодилось, ситуація була переосмислена і ... виявилось що можна воювати з РФ. Перед 2022 ніяка війна не передбачалась, напевно Зе думав що то буде гра в одні ворота.
Тепер ситуація заходить в тупік, "партнери" тиснуть все сильніше на нього - тому він змушений шукати шляхи переговорів. Але я впевнений, в душі він ніяких перемовин не хоче.
"В душі" я теж "не "барига". І теж хочу не перемовин, а перемоги. Но то "в душі". А в жизни я понимаю, что надо договариваться, а для этого надо идти на уступки. С Вашими оценками Зеленского и объяснениями его поведения я не согласен, но спорить не буду. Будет Ваше мнение против моего, и оба недоказуемые. Хочет он или не хочет "в душі шукати шляхи переговорів" это проблемы его души, которые мало кого волнуют. Главное, что сегодня он, по-моему, такие пути ищет. Найдёт ли, как уже писал, зависит не только, а скорее не столько от него.
Вы там написали о менталитете юго-востока. Не знаю, откуда Вы. Но интересно, как представляете себе мир с РФ Вы.
Обіцяного нам дозволу США та Європи бити їхньою далекобийною зброєю по країні-агресору - не сталося. Сталося дещо інше. Ентоні Блінкен повідомив, що питання дозволу бити далекобіними ракетами обговорили. Він українську сторону вислухав. Тепер поїде перекаже почуте Байдену і тоді щось вирішиться. Можливо. Ще відомо, що через пару днів Зеленський зустрінеться з британським прем'єром Стармером. До речі, британці взагалі категорично заявили, наразі вони бити їхньою зброєю углиб Росії не дозволяють. Всю словесну ЗЕ-луску я опускаю, Зеленський просторікувати на різні теми може довго. Доречне питання - а навіщо Блінкен і представники Заходу приїхали до Києва? Зеленського запросити? "Волл Стріт Жорнал" повідомив, що від Зеленського зажадали притомного плану завершення війни, який можна представити українським виборцям, і який (це важливіше) переконає американський і британський істеблішмент в своїй реалістичності. Бо багатократно повторене Зеленським: "До кордонів 1991 р." потребує сотень мільйонів доларів, яких Захід нам не дасть. Бо він, а не ми їх заробили. Простіше кажучи, Зеленському привезли чорну мітку. Йому дали два дні, протягом яких він має представити реалістичний план на 2025 рік. Інакше - не буде йому ніяких дозволів по далекобійній зброї, і ще... власне зелені і так весь час ниють що Захід дає замало допомоги. Що це все означає? Те що Зеленський і його ОПУ вже дістали США і Захід своїми звинуваченнями. Захід їм не закрив небо. Захід їм не надавав "Петріоти", а коли надав - заголосили що мало. Захід їм ракети не давав, а коли дав - з'ясувалося що треба дозвіл бити углиб Росії, але для цього треба ще й ракети, бо ті що надали вже розстріляні. Тощо й тощо. Британців у 1919 році дістало менше, вони тоді Петлюру на пошматування Денікіну і більшовикам віддали легкою рукою. Нам крупно пощастило, зараз нам допомагають. Але... Від Зеленського вимагають планів дій - реалістичних планів. Тобто таких яких можна досягти за наявних ресурсів. Час казок завершився - союзники вимагають конкретики. Для Зеленського це означатиме політичну труну. Бо очевидно, без потужних вливань зброєю, ні про які кордоні 2013 року не ітиметься. Навіть про кордони 22.02.22 мови не буде. Мова буде про серйозні територіальні втрати. Для Зеленського це означає питання з боку багатьох українців - де наші домівки? А ще це означатиме питання: "А хто там про травневі шашлики просторікував, коли треба було рити траншеї і евакуювати мирних?" А також: "Під чиї там гарантії "Азов" здався окупантам?" Тощо. Припускаю, що саме це і є метою США і колективного Заходу - привести війну до певного перемир'я. А далі у нас будуть вибори. Парламента і президента. Саме от з таких позицій. Бо писав багато разів, коли ти з голою дупою канючиш допомогу від союзників, бикувати перед ними - то дуже дороге задоволення. У житті за все платити доводиться.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Тепер головне, аби млн ухилянтів не набігли на фронт 😁 і не порушили те перемир`я.
ЛАД написав:Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота. Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера. Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают.
І все ж ви не відповіли. Який на Вашу думку мав бути мир, якого мав досягнути Зеленський. Повернення Криму і Донбасу, а що взамін ми мали дати?
ЛАД написав:............. А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне. Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
я вже теж писав про це, коли ще freeze тут бував і писав свої думки. повністю переводити країну на військові рейки, як би це ким не сприймалося. щоб всі впряглися. хто воює, хто працює (навіть місцями ішачить як папа карло, а шо поробиш?), щоб від всіх була користь. тільки в такому випадку можна на щось розраховувати. але зе на це не піде, падіння кількості лайків від вільнолюду не дозволить. тому маємо так як є.
Простите, но это не ответ, а благие пожелания. Хотя я согласен с вашими предложениями. Но практика показывает, что власть не может добиться даже мобилизации, хотя идёт на непопулярные решения и методы. Уже давно речь не о "лайках", тут уже "прокльони" от очень многих, в т.ч. на форуме. Добиться того, о чём вы пишете было бы ещё сложнее.
ЛАД написав:............. А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне. Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
я вже теж писав про це, коли ще freeze тут бував і писав свої думки. повністю переводити країну на військові рейки, як би це ким не сприймалося. щоб всі впряглися. хто воює, хто працює (навіть місцями ішачить як папа карло, а шо поробиш?), щоб від всіх була користь. тільки в такому випадку можна на щось розраховувати. але зе на це не піде, падіння кількості лайків від вільнолюду не дозволить. тому маємо так як є.
Простите, но это не ответ, а благие пожелания. Хотя я согласен с вашими предложениями. Но практика показывает, что власть не может добиться даже мобилизации, хотя идёт на непопулярные решения и методы. Уже давно речь не о "лайках", тут уже "прокльони" от очень многих, в т.ч. на форуме. Добиться того, о чём вы пишете было бы ещё сложнее.
чим вам це не відповідь? якої відповіді ви тоді хочете? що там кому складно, а що не складно, і як того добитися, то вже інше питання, питання профпридатності і відповідальності конкретних людей.