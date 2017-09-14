

Зеленському привезли чорну мітку.



СОЮЗНИКИ ХОЧУТЬ КОНКРЕТИКИ



Обіцяного нам дозволу США та Європи бити їхньою далекобийною зброєю по країні-агресору - не сталося. Сталося дещо інше. Ентоні Блінкен повідомив, що питання дозволу бити далекобіними ракетами обговорили. Він українську сторону вислухав. Тепер поїде перекаже почуте Байдену і тоді щось вирішиться. Можливо.

Ще відомо, що через пару днів Зеленський зустрінеться з британським прем'єром Стармером. До речі, британці взагалі категорично заявили, наразі вони бити їхньою зброєю углиб Росії не дозволяють.

Всю словесну ЗЕ-луску я опускаю, Зеленський просторікувати на різні теми може довго. Доречне питання - а навіщо Блінкен і представники Заходу приїхали до Києва? Зеленського запросити?

" Волл Стріт Жорнал" повідомив, що від Зеленського зажадали притомного плану завершення війни, який можна представити українським виборцям, і який (це важливіше) переконає американський і британський істеблішмент в своїй реалістичності . Бо багатократно повторене Зеленським: "До кордонів 1991 р." потребує сотень мільйонів доларів, яких Захід нам не дасть. Бо він, а не ми їх заробили.

Простіше кажучи, Зеленському привезли чорну мітку. Йому дали два дні, протягом яких він має представити реалістичний план на 2025 рік. Інакше - не буде йому ніяких дозволів по далекобійній зброї, і ще... власне зелені і так весь час ниють що Захід дає замало допомоги.

Що це все означає? Те що Зеленський і його ОПУ вже дістали США і Захід своїми звинуваченнями. Захід їм не закрив небо. Захід їм не надавав "Петріоти", а коли надав - заголосили що мало. Захід їм ракети не давав, а коли дав - з'ясувалося що треба дозвіл бити углиб Росії, але для цього треба ще й ракети, бо ті що надали вже розстріляні. Тощо й тощо.

Британців у 1919 році дістало менше, вони тоді Петлюру на пошматування Денікіну і більшовикам віддали легкою рукою. Нам крупно пощастило, зараз нам допомагають. Але...

Від Зеленського вимагають планів дій - реалістичних планів. Тобто таких яких можна досягти за наявних ресурсів. Час казок завершився - союзники вимагають конкретики.

Для Зеленського це означатиме політичну труну. Бо очевидно, без потужних вливань зброєю, ні про які кордоні 2013 року не ітиметься. Навіть про кордони 22.02.22 мови не буде. Мова буде про серйозні територіальні втрати.

Для Зеленського це означає питання з боку багатьох українців - де наші домівки? А ще це означатиме питання: "А хто там про травневі шашлики просторікував, коли треба було рити траншеї і евакуювати мирних?" А також: "Під чиї там гарантії "Азов" здався окупантам?" Тощо.

Припускаю, що саме це і є метою США і колективного Заходу - привести війну до певного перемир'я. А далі у нас будуть вибори. Парламента і президента. Саме от з таких позицій.

Бо писав багато разів, коли ти з голою дупою канючиш допомогу від союзників, бикувати перед ними - то дуже дороге задоволення. У житті за все платити доводиться.



Дмитро "Калинчук" Вовнянко

