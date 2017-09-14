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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:27
andrijk777 написав:ЛАД
Не згідний.
Зеленський не "барига". У нього інший психотип.
Я думаю що путін кинув(обманув) Зе в 2022. Думаю були деякі розмови з Зе і вторгнення мало виглядати інакше. Тому в Зе ще є особиста образа на пу.
Не хоче Зе ніяких перемовин. В 2022 вони були тому що Зе пере*рав. Думав що це кінець. Але якось воно з часом налагодилось, ситуація була переосмислена і ... виявилось що можна воювати з РФ. Перед 2022 ніяка війна не передбачалась, напевно Зе думав що то буде гра в одні ворота.
Тепер ситуація заходить в тупік, "партнери" тиснуть все сильніше на нього - тому він змушений шукати шляхи переговорів. Але я впевнений, в душі він ніяких перемовин не хоче.
Так що закидали активісти Зе перед Нормандською зустріччю у 2019?
Що на ній він поступиться.
Що волали орки перед зустріччю?
Що підуть на нею лише, якщо вона дасть результат.
Зе не пішов на поступки...
Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...
Логічно припустити, що перед зустріччю сторони домовилися про згоду Зе на неї.
Тому путло і погодився, прибув на зустріч, очікуючи результат.
Отримав відлуп.
Продовження того ж, що робив ПАП.
І тоді зникла єдина перепона, яка стримувала рішення на повномасштабний напад оркостану -- Мінські угоди.
Рфія і співала оди Зе кандидату, бо розраховувала, що він не продовжить тактику По.
Тому Зе отримав на виборах підтримку медведчуків і Ко ресурсів.
Тобто Зе не виправдав очікувань оркостану (умовно кинув орків).
Але чомусь одразу не почав активно готуватися до великої війни.
Загадка лише в цьому.
Можна лише припустити, що вже його хтось нахлобучив... голослівними обіцянками, гарантіями, що великої війни не буде.
Зе схоже іскрєннє вірив в це...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:27
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота.
Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера.
Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают.
І все ж ви не відповіли. Який на Вашу думку мав бути мир, якого мав досягнути Зеленський. Повернення Криму і Донбасу, а що взамін ми мали дати?
Вы прочитали только 1-й абзац?
Дальше сил не хватило?
П.3 не увидели? Где я писал о "поверненні Криму і Донбасу"?
Перечитайте.
И тот же вопрос к вам, что и к wild.tomcat
- "что надо делать сегодня? Хоча б коротко."
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:34
wild.tomcat написав:
...........
чим вам це не відповідь? якої відповіді ви тоді хочете?
що там кому складно, а що не складно, і як того добитися, то вже інше питання, питання профпридатності і відповідальності конкретних людей.
Это всё слова.
"і як того добитися, то вже не
інше питання", а основное.
Дьявол кроется в деталях.
Сузим вопрос.
Как добиться успешной мобилизации?
Только, пожалуйста, конкретные предложения, а не общие слова о "профпридатності і відповідальності". Именно "як того добитися". Я этот вопрос задавал уже несколько раз. Ответа ни от кого не услышал.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:34
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
..............
а якщо по темі поста, мова йде не про сприйняття теперіщніх результатів війни, а того, що було в 19у. так все ж таки, якого миру мав добитися зе? не збиралася раша ні в який зі способів добиватися миру, інакшого як знищення україни. до зе це дійшло лише після 22го. але пізно, час втрачено. можете, хоча б коротко, написати, без відсилань на цитати інших учасників форуму, що мав зробити зе, щоб був мир. ну правда, дуже цікаво.
Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота.
Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера.
Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают.
Но если вкратце, то
1. в 2019-21 должен был добиться примерно такого мира как до 2014;
2. "раша", може, і не збиралася;
3. треба було йти на якісь поступки, а не продовжувати спробувати довести, що наш погляд на Мінськ єдино вірний, можливо, навіть треба було проголосити незалежність ЛДНР;
4. ваше твердження щодо того, що єдина мета "раші" це "знищення україни" досить сумнівне, бо якщо так, то ніякий мир з РФ в принципі неможливий.
А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне.
Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
я вже теж писав про це, коли ще freeze тут бував і писав свої думки. повністю переводити країну на військові рейки, як би це ким не сприймалося. щоб всі впряглися. хто воює, хто працює (навіть місцями ішачить як папа карло, а шо поробиш?), щоб від всіх була користь. тільки в такому випадку можна на щось розраховувати.
але зе на це не піде, падіння кількості лайків від вільнолюду не дозволить. тому маємо так як є.
Це можна/потрібно було робити одразу, ще в 2022. Зараз - пізно, час втрачено.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:37
Суду не було надано ні оригіналу повістки чи розписки про її отримання, яку, як стверджує сторона обвинувачення, начебто отримав ОСОБА_4 , ні наказу про оголошену загальну мобілізацію, ні того, що ОСОБА_4 перебуває на військовому обліку, ні копію висновку військо-лікарської комісії.
Відповідно ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.
Таким чином суду не було надано доказів, щодо наміру обвинуваченого на ухилення від призову за мобілізацією, враховуючи те, що ОСОБА_4 добровільно з`явився до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях й ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи в учиненні кримінального правопорушення
суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, аналізуючи та оцінюючи в сукупності всі докази, що досліджені у судовому засіданні, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не здобуто достатньо доказів, які могли б довести що в діяннях обвинуваченого ОСОБА_4 є склад кримінального правопорушення, передбачене ст.336 КК України і він підлягає виправданню.
ОскількиКонституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативноправового акта з точки зору його відповідностіКонституціїі в усіх необхідних випадках застосовуватиКонституціюяк акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись наКонституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Суддя вирішив як описано стисло з рішення.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:37
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
.............
А теперь вопрос к вам. Не о 2019, и не о 2022. О сегодняшнем дне.
Хорошо, "час втрачено", что надо делать сегодня? Хоча б коротко.
я вже теж писав про це, коли ще freeze тут бував і писав свої думки. повністю переводити країну на військові рейки, як би це ким не сприймалося. щоб всі впряглися. хто воює, хто працює (навіть місцями ішачить як папа карло, а шо поробиш?), щоб від всіх була користь. тільки в такому випадку можна на щось розраховувати. але зе на це не піде, падіння кількості лайків від вільнолюду не дозволить. тому маємо так як є.
Простите, но это не ответ, а благие пожелания. Хотя я согласен с вашими предложениями.
Но практика показывает, что власть не может добиться даже мобилизации, хотя идёт на непопулярные решения и методы. Уже давно речь не о "лайках", тут уже "прокльони" от очень многих, в т.ч. на форуме.
Добиться того, о чём вы пишете было бы ещё сложнее.
Так а чому влада не може досягти-то?
Бо спирається на обивателів...
Яких і пропонується нахилити, примусити.
Фронтовики з задоволенням допоможуть...
А флери, песікоти і Ко рукоплесканням забезпечать підтримку та красиву обгортку.
Але нюанс: якщо Україна отак переведе, то несумнівно теж саме зробить рфія. І поки не робить цього лише тому, що не робимо ми, а хід війни їх влаштовує.
З.и. до лампочки хто на кого напав... І те, що ми праві на всі 100% (бо напали саме на нас).
Бійка вже почалася. Велика бійка.
Причини вже не мають значення.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:41
detroytred
Трохи не так.
В силу своєї некомпетентності Зе думав що можна приїхати і послати пу на**й. Він так і зробив.
Він вважав що ПАП просто лох і йде на поступки. Зе не лох і на поступки не пішов.
Він не очікував(знову в силу своєї некомпетентності) що може початись велика війна.
Ось і все.
detroytred написав:
Продовження того ж, що робив ПАП.
Зе повна протилежність того що робив ПАП. ПАП грав так що війни не допустив!
Зе допустив! Зе і не грав, бо грати він не вміє.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 13 вер, 2024 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:41
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
...........
чим вам це не відповідь? якої відповіді ви тоді хочете?
що там кому складно, а що не складно, і як того добитися, то вже інше питання, питання профпридатності і відповідальності конкретних людей.
Это всё слова.
"і як того добитися, то вже не
інше питання", а основное.
Дьявол кроется в деталях.
Сузим вопрос.
Как добиться успешной мобилизации?
Только, пожалуйста, конкретные предложения, а не общие слова о "профпридатності і відповідальності". Именно "як того добитися". Я этот вопрос задавал уже несколько раз. Ответа ни от кого не услышал.
запятнавшие себя власти - уходят. После чего появляются толпы добровольцев пол тцк.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:43
ЛАД написав:
Именно "як того добитися". Я этот вопрос задавал уже несколько раз. Ответа ни от кого не услышал.
І не почуєте))
Бо одна справа на форумі вести мову про примус одного-двух форумчан, а інша практично піти шляхом недемократичним)))
Нахиляти маси, отримати відповідну їх реакцію, посилювати примус по спіралі далі (бо без цього буде вже ніяк) і дивитись на масові перегіби на місцях.
Тут он з м'яким примусом он отаке в суспільстві шкварчить...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:45
flyman написав:
успішний Успіх, то добавили від"ємно?
1. Нічого нового там(за посиланням) не побачив.
Як з кінця весни "порізали" премію, так до сьогодні не покращується!
2. На фото спецом "молодого/бадьорого" воїна виклали))
А ми ж сьогодні тільки казали про це - коли їхали на МАРСІ на полігон, вздовж дороги йшли солдати(піхота, з автоматами і деякі солдати несли "муху" на плечах)... - так от, всі якісь сумні/не веселі, підстаркуваті... - ну зовсім не з американських фільмів про війну, де всі вишколені, бадьорі, молоді і фізично виглядають на всі 100!
Добре, що то все лише на Марсі!
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