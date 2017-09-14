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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:49
andrijk777 написав:detroytred
Трохи не так.
В силу своєї некомпетентності Зе думав що можна приїхати і послати пу на**й. Він так і зробив.
Він вважав
Власне про це і була мова.
А причини і те, що він вважав, -- да яка різниця))
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Або хоч яку хформулу, хоч кого, хоч що, головне -- реалізацію Мінських угод. Не відтермінування, а вже реалізацію.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 13 вер, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:49
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
...........
чим вам це не відповідь? якої відповіді ви тоді хочете?
що там кому складно, а що не складно, і як того добитися, то вже інше питання, питання профпридатності і відповідальності конкретних людей.
Это всё слова.
"і як того добитися, то вже не
інше питання", а основное.
Дьявол кроется в деталях.
Сузим вопрос.
Как добиться успешной мобилизации?
Только, пожалуйста, конкретные предложения, а не общие слова о "профпридатності і відповідальності". Именно "як того добитися". Я этот вопрос задавал уже несколько раз. Ответа ни от кого не услышал.
ну ви якось теж не написало нічого конкретного, як добитися "миру як до 2014", теж без деталей. чому ви вважаєте, що я винен вам більше ніж ви мені?
і чому ви взагалі вважаєте, що саме я маю знати як провести успішну мобілізацію і тим більше нести за це відповідальність? я щось не пригадую, щоб в моїх посадових обовязках таке було написано.а от в чиїх є, я знаю, ну то нехай думають як.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:50
ЛАД написав:
вы прочитали только 1-й абзац?
Дальше сил не хватило?
П.3 не увидели? Где я писал о "поверненні Криму і Донбасу"?
Перечитайте.
И тот же вопрос к вам, что и к wild.tomcat - "что надо делать сегодня? Хоча б коротко."
Ну я якось оце прочитав, і зрозумів:
ЛАД написав:
Но если вкратце, то
1. в 2019-21 должен был добиться примерно такого мира как до 2014;
До 14 Крим і Донбас був українським. І пункт 3 я ПРОЧИТАВ.
Тому й питаю, які на вашу думку поступки мали бути?
Щодо моєї думки - я недавно підписав контракт на 2 роки. Оце мій прогноз і очікування. Якщо виберуть Трампа - то нас злиють і все буде пофіг. А якщо Харіс продовжить політику Байдена - то ще кілька років протримаємось. Можливо навіть на день довше, ніж РФ.
Щодо держави: я готовий поступитися частиною територій. В обмін на гарантії існування держави: вступ в НАТО. Іншого шансу на виживання для нас я не бачу...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в П'ят 13 вер, 2024 16:58, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:51
detroytred написав:
Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...
да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:54
detroytred написав:
...........
Тобто Зе не виправдав очікувань оркостану (умовно кинув орків).
Але чомусь одразу не почав активно готуватися до великої війни.
Загадка лише в цьому.
Можна лише припустити, що вже його хтось нахлобучив... голослівними обіцянками, гарантіями, що великої війни не буде.
Зе схоже іскрєннє вірив в це...
Уже писал - к большой войне не готовятся за год-два (кроме случаев, когда страна и армия, в общем, готовы и надо только провести какие-то мобмероприятия в промышленности и армии).
Активизация подготовки к войне, по-моему, была невозможна - народ бы не понял и не согласился бы "затянуть пояса", голосовали за Зеленского не поэтому. Кроме того, такая активизация могла бы спровоцировать активизацию РФ и война могла бы начаться раньше.
Во что верил Зеленский, обсуждать бессмысленно. Верить он мог во многое. Например, что Путин не решится на войну - в конце концов не начинал же он полномасштабную и открытую войну с 2014 по 2021. Или даже по 2019, несмотря на лозунги и политику Порошенко - "армовир" и запись в Конституции о стремлении в НАТО.
И наверняка президент обладает большей информацией и хорошо понимал, что армия и государство значительно слабее РФ.
Вспомните, что в начале войны все западные эксперты считали, что больше недели Украина не выдержит.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:56
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Трохи не так.
В силу своєї некомпетентності Зе думав що можна приїхати і послати пу на**й. Він так і зробив.
Він вважав
Власне про це і була мова.
А причини і те, що він вважав, -- да яка різниця))
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Так ПАП і готувався. В нього звичайно була купа недоліків але до війни він готувався - це факт. А Зе будував дороги і закликав на шашлики.
Але ж так проголосував народ!!! Я вже писав - вибрати коміка Верховним Головнокомандуючим перед такою великою війною - це іронія долі.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 13 вер, 2024 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 16:57
detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йт
гадаю при ПАПі все обмежилось би анексіею ОРДЛО, ну може спробою вийти на адмінкордони
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:00
fox767676 написав: detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йт
гадаю при ПАПі все обмежилось би анексіею ОРДЛО, ну може спробою вийти на адмінкордони
Почему?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:02
fox767676 написав: detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йт
гадаю при ПАПі все обмежилось би анексіею ОРДЛО, ну може спробою вийти на адмінкордони
Що на це скажуть прихильники тези цілі, як "повного знищення України та українців"?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:06
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Трохи не так.
В силу своєї некомпетентності Зе думав що можна приїхати і послати пу на**й. Він так і зробив.
Він вважав
Власне про це і була мова.
А причини і те, що він вважав, -- да яка різниця))
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Так ПАП і готувався. В нього звичайно була купа недоліків але до війни він готувався - це факт. А Зе будував дороги і закликав на шашлики.
Але ж так проголосував народ!!! Я вже писав - вибрати коміка Верховним Головнокомандуючим перед такою великою війною - це іронія долі.
Так готувався, що навіть за 5!!! років не навів порядку з військоматами.
І так, що навіть на третьому році війни зараз і досі лунає про "маленьку совецьку армію".
По суті ПАП готувався - да, до АТО...
Ну нехай з черговим більшим загостренням.
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