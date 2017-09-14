|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:09
detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Або хоч яку хформулу, хоч кого, хоч що, головне -- реалізацію Мінських угод. Не відтермінування, а вже реалізацію.
Так після Парижу, де Зе, начебто, намахав і прслав Пу, не було загострення на фронті. Навпаки, Пу зробив ставку на медведчукв, на політичну перемогу, як в Грузії. Канали брехали, рейтинги зростали, все йшло по плану. Але плани були і в Зе, план повторити шлях Пу до абсолютної влади: канали, олігархи, опозиція.
Ну і результат - Пу взбісиася, за кума, через рік підготовки почалась велика війна.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13846
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:10
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Вы знаете, мне несколько надоела игра в одни ворота.
Меня тут засыпают вопросами, я как относительно воспитанный человек на них более или менее подробно отвечаю. Причём часто вопросы довольно личного характера.
Потом получаю оскорбления и упрёки, что меня слишком много. При этом на мои вопросы часто не отвечают.
І все ж ви не відповіли. Який на Вашу думку мав бути мир, якого мав досягнути Зеленський. Повернення Криму і Донбасу, а що взамін ми мали дати?
Киев - мать городов русских для широкой дружбы и полного подчинения.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:10
ЛАД написав: flyman написав:
.............
а хто пролюбив, Порошенко, чи ваш любімчик, який знав але готувався отріцатєльно?
Вы умнее Schmit, но недалеко ушли от него по другим параметрам.
Зеленский не мой "любимчик" и вы это прекрасно знаете по политветке еще с 2019.
Я голосовал за него, т.к. меня не устаивал "армовир", особенно 2-я и 3-я часть лозунга.
Кроме того я надеялся, что у него хватит мужества сопротивляться "рівню незламності громадської думки" и добиться мира с РФ. Но, к сожалению, он фактически продолжил политику Порошенко. Может быть, откладывал изменения на потом, но этого мы уже не узнаем. Результат есть.
мені цікаво, а з якого переляку міг не влаштовувати армовір??? особливо віра - ви людина не віруюча, чого ж ви проти? дуже цікаво...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6715
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 1474 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:10
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йт
гадаю при ПАПі все обмежилось би анексіею ОРДЛО, ну може спробою вийти на адмінкордони
Що на це скажуть прихильники тези цілі, як "повного знищення України та українців"?
вибір 2019 ще далі понизив рейтинг України\українців як в очах путіна так і світового співтовариства до рівня бананової республіки
хоч якось рахуватися з такими не мало сенсу для світових хижаків
При Петрі все скінчилося би засіданням радбезу рф 22.02.2024 з рішенням про визнання і анексію ЛДНР. Можливо спробували б якусь новоросію в Маріуполі організувати
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 13 вер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:11
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Трохи не так.
В силу своєї некомпетентності Зе думав що можна приїхати і послати пу на**й. Він так і зробив.
Він вважав
Власне про це і була мова.
А причини і те, що він вважав, -- да яка різниця))
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Або хоч яку хформулу, хоч кого, хоч що, головне -- реалізацію Мінських угод. Не відтермінування, а вже реалізацію.
але є один ньюанс, попередник діяв згідно принципу "хочеш миру - готуйся до війни", а в наступника "просто пєрєстать"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36370
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:11
detroytred написав:
.............
Так а чому влада не може досягти-то?
Бо спирається на обивателів...
Яких і пропонується нахилити, примусити.
Фронтовики з задоволенням допоможуть...
А флери, песікоти і Ко рукоплесканням забезпечать підтримку та красиву обгортку.
.........
Любая власть "спирається на обивателів".
Гитлер начал войну после того, как навёл "порядок" внутри страны - подавил сопротивление тех, кто мог бы сопротивляться, улучшил жизнь обывателей (реально улучшил) заставил их поверить в величие фюрера. И только после этого смог "нахиляти, примушувати" и повести на войну. И к войне он готовился не один год, и не два.
Такой же пример можно было бы привести и со Сталиным.
У нас, как видите, "рукоплескання флерів, песікотів і Ко" не обеспечивают даже мобилизацию. А попытки привлечь к этому "примусу" армию, боюсь, дали бы обратный результат.
Диктатура не вводится во время войны, она создаётся заранее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30111
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:15
lapay написав: detroytred написав:
Все ж таки я гадаю, що і ПАП не зміг би відтерміновувати або йти на дрібні поступки безкінечно.
Власне путло і приймав це відтермінування лише тому, що розраховував на нову владу, яка вже піде на принципові значні поступки -- а саме на формулу Штайнмаера.
Або хоч яку хформулу, хоч кого, хоч що, головне -- реалізацію Мінських угод. Не відтермінування, а вже реалізацію.
Так після Парижу, де Зе, начебто, намахав і прслав Пу, не було загострення на фронті. Навпаки, Пу зробив ставку на медведчукв, на політичну перемогу, як в Грузії. Канали брехали, рейтинги зростали, все йшло по плану. Але плани були і в Зе, план повторити шлях Пу до абсолютної влади: канали, олігархи, опозиція.
Ну і результат - Пу взбісиася, за кума, через рік підготовки почалась велика війна.
Може і так.
Але про те, що путло взбісився саме після Нормадського кидка, але дипломатично чи хитро грав на публіку роль, що начебто нічого жахливого не сталося --- звучало у багатьох експертів і знавців.
Він відсторонив від себе отого, як його там Козака чи як, бо його послуги при повномасштабці вже були ні до чого.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30177
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:18
ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Тобто Зе не виправдав очікувань оркостану (умовно кинув орків).
Але чомусь одразу не почав активно готуватися до великої війни.
Загадка лише в цьому.
Можна лише припустити, що вже його хтось нахлобучив... голослівними обіцянками, гарантіями, що великої війни не буде.
Зе схоже іскрєннє вірив в це...
Уже писал - к большой войне не готовятся за год-два (кроме случаев, когда страна и армия, в общем, готовы и надо только провести какие-то мобмероприятия в промышленности и армии).
Активизация подготовки к войне, по-моему, была невозможна - народ бы не понял и не согласился бы "затянуть пояса", голосовали за Зеленского не поэтому. Кроме того, такая активизация могла бы спровоцировать активизацию РФ и война могла бы начаться раньше.
/quote]
и это было бы хуже - _почему_? 🤔 - страна была бы менее готова?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8380
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:20
sashaqbl написав: ЛАД написав:
вы прочитали только 1-й абзац?
Дальше сил не хватило?
П.3 не увидели? Где я писал о "поверненні Криму і Донбасу"?
Перечитайте.
И тот же вопрос к вам, что и к wild.tomcat - "что надо делать сегодня? Хоча б коротко."
Ну я якось оце прочитав, і зрозумів:
ЛАД написав:
Но если вкратце, то
1. в 2019-21 должен был добиться примерно такого мира как до 2014;
До 14 Крим і Донбас був українським.
"Такой мир, как до 2014", я не имел ввиду границы, а только отношения.
І пункт 3 я ПРОЧИТАВ.
Тому й питаю, які на вашу думку поступки мали бути?
Если вы прочитали п.3, то поняли, что я мог бы пойти на уступки по Донбассу. Соответственно, и по Крыму.
Щодо моєї думки - я недавно підписав контракт на 2 роки. Оце мій прогноз і очікування. Якщо виберуть Трампа - то нас злиють і все буде пофіг. А якщо Харіс продовжить політику Байдена - то ще кілька років протримаємось. Можливо навіть на день довше, ніж РФ.
Щодо держави: я готовий поступитися частиною територій. В обмін на гарантії існування держави: вступ в НАТО. Іншого шансу на виживання для нас я не бачу...
В принципе, понятно. Не буду доставать вас вашим же вопросом" "які на вашу думку поступки мають бути (допустимі)?"
Но, может быть не стоит ждать 2 года и гадать сможем мы "протриматися на день довше, ніж РФ"?
Через 2 года разрушений и смертей будет только больше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30111
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:22
andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
Перевожу, треба капітуліровати зараз
Вірно ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10271
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 536 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18
|65776
|
|
|1493
|227374
|
|
|6076
|715355
|
|