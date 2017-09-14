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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:27
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия.
Усі в Україні без виключення хочуть переговорів "на лучших условиях".
Тільки у песікота ці условия: кордони 91 + репарації від московії, а у мене, наприклад, кордони по сьогоднішній лінії вогню.
По-перше, я НІ-КО-ЛИ не писав про кордони 1991 року та репарації. Якщо таке знайдешь, пряму цитату, то я самозабанюсь )))
По-друге, з чого ти взяв, що Путін згодится на кордони по сьогоднішній лінії вогню ?
Путін чітко каже - що я сам собі записав в Конституцію то моє. Звільніть, дайте офіційні гарантії невступу в НАТО, дайте гарантії зменьшення ЗСУ і тільки тоді ... можливо ... буде РПВ, але це не точно
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:28
ЛАД написав: detroytred написав:
.............
Так а чому влада не може досягти-то?
Бо спирається на обивателів...
Яких і пропонується нахилити, примусити.
Фронтовики з задоволенням допоможуть...
А флери, песікоти і Ко рукоплесканням забезпечать підтримку та красиву обгортку.
.........
Любая власть "спирається на обивателів".
Гитлер начал войну после того, как навёл "порядок" внутри страны - подавил сопротивление тех, кто мог бы сопротивляться, улучшил жизнь обывателей (реально улучшил) заставил их поверить в величие фюрера. И только после этого смог "нахиляти, примушувати" и повести на войну. И к войне он готовился не один год, и не два.
Такой же пример можно было бы привести и со Сталиным.
У нас, как видите, "рукоплескання флерів, песікотів і Ко" не обеспечивают даже мобилизацию. А попытки привлечь к этому "примусу" армию, боюсь, дали бы обратный результат.
Диктатура не вводится во время войны, она создаётся заранее.
За нєімєнієм графіні...
Спочатку. Спочатку влада спирається на активістів...
Влада вже є.
Активістами будуть військові та цивільні активісти.
Які вже потім "ліплять" з обивателів те, що треба.
Нехай і на деякий час.
На якийсь час можна зліпити навіть неможливе --- савецького челавєка...
Да воно не стале, але функцію виконує. Деякий час.
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detroytred
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:29
andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
раша не витримає 2-5 років. вона й зараз вже не дуже витримує...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:30
detroytred написав:
Але про те, що путло взбісився саме після Нормадського кидка, але дипломатично чи хитро грав на публіку роль, що начебто нічого жахливого не сталося --- звучало у багатьох експертів і знавців.
Він відсторонив від себе отого, як його там Козака чи як, бо його послуги при повномасштабці вже були ні до чого.
Не взбісився, а розчарувався. Поставив хрест на Зе, і зробив ставку на Ме. А коли Зе обнулив Ме, то прилетіла отвєтка, тільки не Зе, а всім нам.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:30
fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав:
..............
гадаю при ПАПі все обмежилось би анексіею ОРДЛО, ну може спробою вийти на адмінкордони
Що на це скажуть прихильники тези цілі, як "повного знищення України та українців"?
вибір 2019 ще далі понизив рейтинг України\українців як в очах путіна так і світового співтовариства до рівня бананової республіки
хоч якось рахуватися з такими не мало сенсу для світових хижаків
При Петрі все скінчилося би засіданням радбезу рф 22.02.2024 з рішенням про визнання і анексію ЛДНР. Можливо спробували б якусь новоросію в Маріуполі організувати
Непереконливо.
Ви все зводите до якихось "моральних" питань як то "рейтинг України\українців".
Якщо "рахуватися з такими не мало сенсу для світових хижаків", то чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:31
pesikot написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не знаю, как по мне, то очевидно, что Зеленский готов к переговорам и только старается обеспечить лучшие условия.
Усі в Україні без виключення хочуть переговорів "на лучших условиях".
Тільки у песікота ці условия: кордони 91 + репарації від московії, а у мене, наприклад, кордони по сьогоднішній лінії вогню.
По-перше, я НІ-КО-ЛИ не писав про кордони 1991 року та репарації. Якщо таке знайдешь, пряму цитату, то я самозабанюсь )))
По-друге, з чого ти взяв, що Путін згодится на кордони по сьогоднішній лінії вогню ?
Путін чітко каже - що я сам собі записав в Конституцію то моє. Звільніть, дайте офіційні гарантії невступу в НАТО, дайте гарантії зменьшення ЗСУ
і тільки тоді ... можливо ... буде РПВ, але це не точно
на цих умовах РПВ буде... а після РПВ Раша спробує накопичити сили, й ще раз вирішити питання. а чому ні - НАТО немає, ЗСУ демілітаризоване.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:32
Shaman написав: andrijk777 написав: Бетон написав:
Именно поэтому война ещё минимум на 10 лет, пока жив путин. Скорее ближе к 15. 20е, 30е годы
Ні. Захід не буде так довго спонсорувати цю війну.
А без його спонсорства - ми програємо.
Саме тому я вважаю нам потрібно домовлятись зараз а не через 2 чи 5 років. Тому що через 2 чи 5 років Захід скаже "Все, хватить" і умови миру будуть приблизно рівні умовам капітуляції.
раша не витримає 2-5 років. вона й зараз вже не дуже витримує...
Іран. Ірак.
Витримували 8 років...
А якщо за спиною рфії Китай?
Якого Штати своїм інтересом до Тайваню навіщось штовхають на підтримку рашки.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:33
В рашці найбільший банк вже пропонує депозити під 20%.
Пригадую як колись Волгарь доводив, що раз в Україні є депозити пвд 20% то в нас повна дупа з економікою
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:33
detroytred написав:
.........
Спочатку. Спочатку влада спирається на активістів...
Влада вже є.
Активістами будуть військові та цивільні активісти.
Які вже потім "ліплять" з обивателів те, що треба.
Нехай і на деякий час.
На якийсь час можна зліпити навіть неможливе --- савецького челавєка...
Да воно не стале, але функцію виконує. Деякий час.
Но всё это делается заранее, до войны, а не во время.
А слепить можно и надолго, но заранее.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:34
detroytred написав:
Так готувався, що навіть за 5!!! років не навів порядку з військоматами.
І так, що навіть на третьому році війни зараз і досі лунає про "маленьку совецьку армію".
По суті ПАП готувався - да, до АТО...
Ну нехай з черговим більшим загостренням.
Ось ви самі собі відповіли - він не знав яка то буде війна.
Загалом в цьому аспекті, так - ПАП нічого не зробив. Але і Зе нічого не зробив в цьому аспекті за 5 років.
Загалом, я не стверджую що ПАП ідеально готувався. Готувався "як міг". Але на його фоні ЗЕ готувався слабо(або взагалі ніяк).
Ну і не забувайте що в ПАП були ще й серйозні економічні проблеми, яких у Зе вже не було.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 13 вер, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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