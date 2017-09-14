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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:35
lapay написав: detroytred написав:
Але про те, що путло взбісився саме після Нормадського кидка, але дипломатично чи хитро грав на публіку роль, що начебто нічого жахливого не сталося --- звучало у багатьох експертів і знавців.
Він відсторонив від себе отого, як його там Козака чи як, бо його послуги при повномасштабці вже були ні до чого.
Не взбісився, а розчарувався. Поставив хрест на Зе, і зробив ставку на Ме. А коли Зе обнулив Ме, то прилетіла отвєтка, тільки не Зе, а всім нам.
Армовір і так вів справи в напрямку обнулення Ме.
Зе лише (чомусь - хз чому) прискорив цей процес.
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detroytred
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37
ЛАД написав:
чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.
Тому що путін легіст, йому пофіг на міжнародне право, але він з т.з російського він намагається створювати картинку законності.
На Україну він не пішов би, бо результати виборів медведчуківці не змогли б трактувати що українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:38
Прохожий написав: detroytred написав:
Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...
да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал
А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:43
andrijk777 написав: detroytred написав:
Так готувався, що навіть за 5!!! років не навів порядку з військоматами.
І так, що навіть на третьому році війни зараз і досі лунає про "маленьку совецьку армію".
По суті ПАП готувався - да, до АТО...
Ну нехай з черговим більшим загостренням.
Ось ви самі собі відповіли - він не знав яка то буде війна.
Загалом в цьому аспекті, так - ПАП нічого не зробив. Але і Зе нічого не зробив в цьому аспекті за 5 років.
........
Не за 5, а за 2,5 года. И не "нічого", Вы правильно написали, а "нічого", как и ПАП.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 вер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:44
pesikot написав: Прохожий написав: detroytred написав:
Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...
да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал
А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался
тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:46
Shaman написав:
на цих умовах РПВ буде... а після РПВ Раша спробує накопичити сили, й ще раз вирішити питання. а чому ні - НАТО немає, ЗСУ демілітаризоване.
демілітаризоване як регіонами у 2014 чи слугами у 2022?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:49
andrijk777 тобто ковід не проблема?
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