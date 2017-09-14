detroytred написав:Але про те, що путло взбісився саме після Нормадського кидка, але дипломатично чи хитро грав на публіку роль, що начебто нічого жахливого не сталося --- звучало у багатьох експертів і знавців. Він відсторонив від себе отого, як його там Козака чи як, бо його послуги при повномасштабці вже були ні до чого.
Не взбісився, а розчарувався. Поставив хрест на Зе, і зробив ставку на Ме. А коли Зе обнулив Ме, то прилетіла отвєтка, тільки не Зе, а всім нам.
Армовір і так вів справи в напрямку обнулення Ме. Зе лише (чомусь - хз чому) прискорив цей процес.
ЛАД написав:чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.
Тому що путін легіст, йому пофіг на міжнародне право, але він з т.з російського він намагається створювати картинку законності. На Україну він не пішов би, бо результати виборів медведчуківці не змогли б трактувати що українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками
Прохожий написав:да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов это уже и сам Штайнмаер давно сказал
А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался
тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...
Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році. І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті. *«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.* https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html
Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно, – Арестович
За словами колишнього радника ОП, в Україні залишилось 9 мільйонів працездатного населення та 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.
Воно не спроможне дати кількість людей, які в армії, не здатне дати економіку, яка утримає", — зазначив Олексій Арестович.
За його словами, в країні зараз мешкає 29 мільйонів українців. Серед них більшу кількість становлять люди, що не працюють, а осіб, що працюють, достатньо для утримання лише кількох областей.
"У нас є свіжі дані – 9 мільйонів працюючих на 29 мільйонів українців в Україні. 14 мільйонів – пенсіонери, школярі чи недієздатні. І 9 мільйонів працюючих. 9 мільйонів працюючих – це населення, яке здатне утримати три-чотири області, технічно здатне утримати", — зазначив він. https://focus.ua/uk/ukraine/668006-ukra ... vich-video