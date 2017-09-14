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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 98459846984798489849 ... 9853>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:35

  lapay написав:
  detroytred написав:Але про те, що путло взбісився саме після Нормадського кидка, але дипломатично чи хитро грав на публіку роль, що начебто нічого жахливого не сталося --- звучало у багатьох експертів і знавців.
Він відсторонив від себе отого, як його там Козака чи як, бо його послуги при повномасштабці вже були ні до чого.

Не взбісився, а розчарувався. Поставив хрест на Зе, і зробив ставку на Ме. А коли Зе обнулив Ме, то прилетіла отвєтка, тільки не Зе, а всім нам.

Армовір і так вів справи в напрямку обнулення Ме.
Зе лише (чомусь - хз чому) прискорив цей процес.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.

Тому що путін легіст, йому пофіг на міжнародне право, але він з т.з російського він намагається створювати картинку законності.
На Україну він не пішов би, бо результати виборів медведчуківці не змогли б трактувати що українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:38

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...

да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал

А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:43

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Так готувався, що навіть за 5!!! років не навів порядку з військоматами.
І так, що навіть на третьому році війни зараз і досі лунає про "маленьку совецьку армію".

По суті ПАП готувався - да, до АТО...
Ну нехай з черговим більшим загостренням.

Ось ви самі собі відповіли - він не знав яка то буде війна.

Загалом в цьому аспекті, так - ПАП нічого не зробив. Але і Зе нічого не зробив в цьому аспекті за 5 років.
........

Не за 5, а за 2,5 года. И не "нічого", Вы правильно написали, а "нічого", как и ПАП.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 13 вер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:44

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
  detroytred написав:Путло вимагав втілення формули Штайнмаера...

да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал

А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался

тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:46

  Shaman написав:на цих умовах РПВ буде... а після РПВ Раша спробує накопичити сили, й ще раз вирішити питання. а чому ні - НАТО немає, ЗСУ демілітаризоване.

демілітаризоване як регіонами у 2014 чи слугами у 2022?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:49

andrijk777 тобто ковід не проблема?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:53

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Прохожий написав:да нет никакой "формулы Штайнмаера", есть набор тезисов
это уже и сам Штайнмаер давно сказал

А после визита Штайнмаера в Чернигов в 2022 году, когда его повозили по местам разрушений, он и от тезисов отказался

тем не менее много "экспертов-международников" до сих пор как дятлы долбят про "формулу Штайнмаера"...

Як дятли, деякі чомусь підмінюють предмет. Предметом було, що хотів саме путло. Тоді. У 2019 році.
І те, що формула є набором тез або хоч набором фраз (але вела у напрямку реалізації Мінських угод), ніяк не змінює суті.
*«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.*
https://glavcom.ua/publications/putin-p ... 45869.html

Ну а ремарки песікотів про те, що після Бучі, да і взагалі після отакого відчебучення путла -- повномасштабки, яку засудив увесь західний світ, Штайнмаєр ліхо перевзувся, і овсі демонструють рівень "експертів-міжнародників" вищого класу.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 17:56

оБдристович виліз :lol: 8)

Україну в межах 1991 року населення вже не здатне обслуговувати технічно, – Арестович

За словами колишнього радника ОП, в Україні залишилось 9 мільйонів працездатного населення та 14 мільйонів тих, хто не працює. Арестович вважає, що така кількість людей може жити в трьох-чотирьох областях.

Воно не спроможне дати кількість людей, які в армії, не здатне дати економіку, яка утримає", — зазначив Олексій Арестович.

За його словами, в країні зараз мешкає 29 мільйонів українців. Серед них більшу кількість становлять люди, що не працюють, а осіб, що працюють, достатньо для утримання лише кількох областей.

"У нас є свіжі дані – 9 мільйонів працюючих на 29 мільйонів українців в Україні. 14 мільйонів – пенсіонери, школярі чи недієздатні. І 9 мільйонів працюючих. 9 мільйонів працюючих – це населення, яке здатне утримати три-чотири області, технічно здатне утримати", — зазначив він.
https://focus.ua/uk/ukraine/668006-ukra ... vich-video
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:00

  lapay написав:Не взбісився, а розчарувався. Поставив хрест на Зе, і зробив ставку на Ме. А коли Зе обнулив Ме, то прилетіла отвєтка, тільки не Зе, а всім нам.

Лапэй, вы считаете себя украинцем?
stm
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