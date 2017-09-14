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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:00
fox767676 написав: ЛАД написав:
чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.
Тому що путін легіст, йому пофіг на міжнародне право, але він з т.з російського він намагається створювати картинку законності.
На Україну він не пішов би, бо результати виборів медведчуківці не змогли б трактувати що українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками
Я и не говорил о международном праве.
Но всё равно не понял последнюю фразу.
Вы считаете, что результаты выборов 2019, Медведчук трактовал именно так? Что "українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками"?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:03
stm написав:
Киев - мать городов русских ...
Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.
Востаннє редагувалось olmyb
в П'ят 13 вер, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:03
Судячи з того, що місцеві рупори наполегливо топлять за "перемовини", то справи у росіян геть погані
І Трамп може не перемогти, і можуть дати дозвіл Україні на використання дальнобою по Росії
PS. Нещодавній обстріл Конотопу мені нагадав обстріл Чернігов 30-31 березня 2022 року
Гатили куди попаде, а потім втекли
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:08
olmyb написав: stm написав:
Киев - мать городов русских ...
Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:09
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
чому б Путіну обмежуватися засіданням радбезу рф? Навпаки, треба нападати і захоплювати або, якнайменше, підкоряти.
Тому що путін легіст, йому пофіг на міжнародне право, але він з т.з російського він намагається створювати картинку законності.
На Україну він не пішов би, бо результати виборів медведчуківці не змогли б трактувати що українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками
Я и не говорил о международном праве.
Но всё равно не понял последнюю фразу.
Вы считаете, что результаты выборов 2019, Медведчук трактовал именно так? Что "українці настільки пофігісти, що приймуть будь-яку владу, лише б вона обіцяла розправитися з попередниками"?
хз о чем вы говорили, я обьяснил для чего заседание совбеза
да, избрание некомпетентного махрового популиста с таким же монобольшинством еще больше усилило позиции антиукраинских шовинистов заявлявших "что украинцы недозрели до собственного государства и их можно брать тепленькими"
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:14
Schmit написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Зе.Замість вже давно сказати народові
, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Та як він може таке заявити, якщо одразу після будь-якого РПВ доведеться негайно оголошувати вибори і прощатися з владою, а там і серйозна відповідальність за все накоєне, за від'ємну підготовку до війни, за про**бані території...
З цієї причини не буде при Зе ніяких перемовин, ніякого реалістичного мирного плану, навіть якщо пуйло погодиться на більш-менш прийнятні умови, навіть якщо "Захід" повністю припинить нам допомагати. Наш "неунывающий и мужественный командор" залишає країні тільки два шляхи - до кордонів 1991 або 1921.
А куди він дінеться? Як воюватиме без західних зброї і грошей?
Єдине що у нас ще не випробували -- то це “заградатряди”.
У москвинів вони ніби є. Точно бачив, що вперед випихають одного смертника, а група позаду. І відступають (недалеко?) якщо його вбити, а потім міномети, дрони...
Але чомусь у мене стійке відчуття, що ”заградатряди” дуже прискорять створення ЗУНР і перехід Зе в режим “нелегітимності”. А ЗУНР вже по Збручу буде відстрілюватись. Бо там рідна земля людей, що справді не хочуть окупації. На відміну від більшості жителів кримів, ордлів і їм подібних, які самі все це й викликали з пекла...
ЛАД написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Зе.
Замість вже давно сказати народові, що сил воювати у країни нема, що мобілізація вже роки два як провальна, що елоям треба або деелоїзовуватись, або погоджуватись на що дають...
Зе мав би нарешті визнати, що ура-патріотичні заклики вже не діють.
тут дійсно нема чого додати.
Можна ж звернутись до нації та трохи привести до тями, щось типу "ми 2 роки робили що могли, але мобілізація провалилась, воювати до кінця хочуть тільки пенсіонери, незламні вовчиці, різні важливі тиловики з відстрочками та патріоти з Квебекщини, але їх нажаль мобілізувати неможна, тому ...." Замість того президент під час відступу на Донбасі знову говорить про "тільки вперед"
Допустим, он завтра так выступил.
Но он должен сделать в конце такого выступления какоё-то вывод из сложившейся ситуации (Вы сами написали "тому...", но поставили многоточие).
Какой?
При таком выступлении, как Вы описали, я вижу единственный: "Я объявляю капитуляцию".
Вы этого
хотите?
А переговори оголосити зможе?
Кємську волость віддати зможе?
Особливо в умовах коли нема людей, які реально проти.
Втікачі від тцк -- не проти.
Військові сзч і відмовники -- не проти.
Пересічні елої -- взагалі по життю не проти. Будь-чого. Навіть коли їх жеруть.
Може є тисяча чи десять тисяч(?😳) “рексів” на нулі, що таки проти, але це 0,025%...0,0025% населення. Вони, зникаюче малі величини, мають значення?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:16
легко дивитися на швідкості 1.5-1.75
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 13 вер, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:17
wild.tomcat написав:
...............
ну ви якось теж не написало нічого конкретного, як добитися "миру як до 2014", теж без деталей. чому ви вважаєте, що я винен вам більше ніж ви мені?
і чому ви взагалі вважаєте, що саме я маю знати як провести успішну мобілізацію і тим більше нести за це відповідальність? я щось не пригадую, щоб в моїх посадових обовязках таке було написано.а от в чиїх є, я знаю, ну то нехай думають як.
Как добиться мира, вы и не спрашивали. Вопрос был - какой мир.
Как добиться - вести переговоры, но до войны условия для переговоров были лучше, чем сейчас. На каких условиях можно будет договориться сегодня, не знаю, но очень вряд ли, что через год или два они будут лучше (если не изменятся очень сильно подходы Запада).
Ни я вам, ни вы мне ничего не должны. О вашей ответственности за мобилизацию я, вроде, даже не заикался. Но ваше мнение
, что и как надо сделать для успешной мобилизации могло бы и прозвучать. А сказать: "нехай думають як"- дело нехитрое. Правда, вам ответят: "В наших обязанностях провести мобилизацию согласно закону и Указу, а то, что люди массово не хотят выполнять закон, так что мы можем сделать".
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 вер, 2024 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:19
Був тут такий Волгарь колись.
Який прямим текстом десь 2014-15 писав, що оркостану пофіг на Україну та українців.
Але на те, щоб отака величезна країна, яка безпосередньо граничить з оркостаном, була повністю прозахідною да ще й в НАТО, на це орки не підуть. І готові на все. Впритул до перемоги в ядрьоній війні.
Всі звичайно ржали над ним.
Але роль, значення має не реальність, а те, що вважає отакий Волгарь для прийняття рішення.
Мінські ставили хрест на прямуванні України в ЄС та НАТО...
Тому влаштовували оркостан.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:20
detroytred написав: olmyb написав: stm написав:
Киев - мать городов русских ...
Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
Да. Вы как всегда фигово смотрите и воспринимаете Портникова. Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев.
Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.
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