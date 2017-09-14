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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:22
fox767676 написав:
..........
да, избрание некомпетентного махрового популиста с таким же монобольшинством еще больше усилило позиции антиукраинских шовинистов заявлявших "что украинцы недозрели до собственного государства и их можно брать тепленькими"
"Не дозрели" и "можно брать тепленькими" - разные вещи.
Я не вижу, чем сколько-нибудь заметно отличалась Украина при "махровом популисте" от того, что было при "крутом профессионале".
Разве что произносимыми словами.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:24
stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?
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andrijk777
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:25
stm написав: detroytred написав: olmyb написав:
Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
Да. Вы как всегда фигово смотрите и воспринимаете Портникова. Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев.
Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.
Ви, як завжди, недоречно притулили кепочевидність.
Коли отакі ситуації відбудуться, то це питання перейде з розряду третьоїрозрядних в першорозрядне.
Тобто не будуть а-ля боку яйця.
Да ще й, як завжди, взяли зі стелі - начебто ця думка в мене від перегляду Портнікова.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 13 вер, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:30
andrijk777 написав:stm
А від коли ви стали ненавидіти москалів?
То ти у нас москаль
Я ще давно писав, що 777 - це номерний код регіону Москви ))
І зустрічне питання, а після того всього, що зробили москалі, українці не мають права на ненавість ?
Ох ти попалився, москалик )
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:31
detroytred написав:
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
З кінця 2000-х достатньо багато спілкувався з російськими шовіністами на форумах, чатах, і бачив цю зарядженість на вирішення "українського питання", або поступовим поглинанням України за білоруським сценарієм, або, якщо не вийде, то прямим захопленням. За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
Востаннє редагувалось olmyb
в П'ят 13 вер, 2024 18:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33
ЛАД написав: fox767676 написав:
..........
да, избрание некомпетентного махрового популиста с таким же монобольшинством еще больше усилило позиции антиукраинских шовинистов заявлявших "что украинцы недозрели до собственного государства и их можно брать тепленькими"
"Не дозрели" и "можно брать тепленькими" - разные вещи.
Я не вижу, чем сколько-нибудь заметно отличалась Украина при "махровом популисте" от того, что было при "крутом профессионале".
Разве что произносимыми словами.
"брать тепленькими" - потому что он еще был и демонстративно "несвидомый", что конечно не что бы преступление, но после майданного пафоса предыдущих 5 лет, указывало на разворот тренда, и вселяло надежды в русских и их сторонников
Политику сравнивать трудно, разные внешние обстоятельства, но точно ПАП как актер играющий державника, намного сильнее Зе
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:34
olmyb написав: detroytred написав:
Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?
З кінця 2000-х достатньо багато спілкувався з російськими шовіністами на форумах, чатах, і бачив цю зарядженість на вирішення "українського питання", або поступовим поглинанням України за білоруським сценарієм, або, якщо не вийде, то прямим захопленням. За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, дипломатична "Мюнхенська змова", потім введення військ, і чехи вибрали здатись. І це б вже була німецька провінція Богемія, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
У вашому ж прикладі!
Гітлеру, німцям отоді був потрібен "життєвий простір" чи оці другорядні приводи?
Приводи для нападу, захоплення, отримання отого самого "життєвого простору".
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:36
Bobua написав:
.............
Але чомусь у мене стійке відчуття, що ”заградатряди” дуже прискорять створення ЗУНР і перехід Зе в режим “нелегітимності”. А ЗУНР вже по Збручу буде відстрілюватись. Бо там рідна земля людей, що справді не хочуть окупації. На відміну від більшості жителів кримів, ордлів і їм подібних, які самі все це й викликали з пекла...
Думал (надеялся?), что подобные глупости уже в прошлом.
Оказывается, нет.
А переговори оголосити зможе?
Кємську волость віддати зможе?
Вот интересно. С учётом того, что вы написали выше.
Если бы "Кємська волость" была за Збручем, вы бы тоже так писали?
Или вы готовы отдать весь "непотріб" восточнее Збруча, где живут, по вашему мнению, "не настоящие украинцы"?
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:36
andrijk777 написав:stm
А від коли ви стали ненавидіти москалів?
Забавно, я их не ненавижу. Их детям я не желаю смерти. Они считают что праведная смерть в угоду мощи государства - превыше всего. Посмотрите на их либералов. Что они говорят выйдя из каталашки? Уберите санкции, нельзя трогать мощь нашей страны, это всё путин. Важна ли им борьба за оставшихся в каталашках? Не на первом месте ) жизнь их людей менее важна для них же )))
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:38
ніякої зунр в природі не може бути
росія чи сама окупує, чи прослідкує щоб окупували сусіди
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