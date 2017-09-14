RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 98479848984998509851 ... 9853>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 34
до кінця 2024 року
26%
9
до квітня 2025 року
6%
2
до липня 2025 року
3%
1
до жовтня 2025 року
6%
2
до кінця 2025 року
12%
4
до липня 2026 року
6%
2
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
13
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:22

  fox767676 написав:..........
да, избрание некомпетентного махрового популиста с таким же монобольшинством еще больше усилило позиции антиукраинских шовинистов заявлявших "что украинцы недозрели до собственного государства и их можно брать тепленькими"

"Не дозрели" и "можно брать тепленькими" - разные вещи.
Я не вижу, чем сколько-нибудь заметно отличалась Украина при "махровом популисте" от того, что было при "крутом профессионале".
Разве что произносимыми словами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:24

stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5508
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:25

  stm написав:
  detroytred написав:
  olmyb написав:Цей вживаний у літописах вислів про Київ - прямий переклад грецького "Метрополія". Як не крути, та історично Україна - матір для росії. Україна - і прабатьківщина слов'ян, і перша Русь, і хрещення Русі Володимиром, і навіть перша назва "Росія" на картах зображена на території теперішньої України. І чесні російські історики, і такі імперці як Гіркін (Стрєлков) визнають, що росія - похідна з України, зокрема останньому належить вислів: "Росссия без Украины - это Московия!". Тому війни було не уникнути, для російських імперців і шовіністів, які зараз при владі, це питання їхньої ідентичності. Росія - це копія, якій треба поглинути чи знищити оригінал, щоб самій стати оригіналом. Перемир'я, або без зміни влади на росії, або без вступу України в НАТО для гарантії безпеки, буде лише перервою перед наступним нападом, і ніякими територіальними поступками тут не обійтися, про що самі російські депутати (Матвєйчєв) і блогери не соромляться казати.


Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?

Да. Вы как всегда фигово смотрите и воспринимаете Портникова. Когда закончится арабо-израильский конфликт. Тогда, когда жизнь маленького рождённого араба будет важнее для арабского общества, чем смерть всех евреев.
Все соседи оркостана станут жить без войн, когда жизнь маленького рождённого орка будет важнее для орковского общества чем боязнь других государств.

Ви, як завжди, недоречно притулили кепочевидність.
Коли отакі ситуації відбудуться, то це питання перейде з розряду третьоїрозрядних в першорозрядне.
Тобто не будуть а-ля боку яйця.

Да ще й, як завжди, взяли зі стелі - начебто ця думка в мене від перегляду Портнікова.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 вер, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30186
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:30

  andrijk777 написав:stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?

То ти у нас москаль
Я ще давно писав, що 777 - це номерний код регіону Москви ))

І зустрічне питання, а після того всього, що зробили москалі, українці не мають права на ненавість ?
Ох ти попалився, москалик )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10275
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:31

  detroytred написав:Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?

З кінця 2000-х достатньо багато спілкувався з російськими шовіністами на форумах, чатах, і бачив цю зарядженість на вирішення "українського питання", або поступовим поглинанням України за білоруським сценарієм, або, якщо не вийде, то прямим захопленням. За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, потім дипломатична "Мюнхенська змова" з офіційною анексією Судет з пунктом про права німецькомовних в залишковій Чехії. Здавалось агресору поступились, нарешті мир, але потім введення військ і захоплення усієї Чехії з перейменуванням на Богемію. І це була б вже звичайна німецька провінція, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.
Востаннє редагувалось olmyb в П'ят 13 вер, 2024 18:50, всього редагувалось 3 разів.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 08.09.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:33

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..........
да, избрание некомпетентного махрового популиста с таким же монобольшинством еще больше усилило позиции антиукраинских шовинистов заявлявших "что украинцы недозрели до собственного государства и их можно брать тепленькими"

"Не дозрели" и "можно брать тепленькими" - разные вещи.
Я не вижу, чем сколько-нибудь заметно отличалась Украина при "махровом популисте" от того, что было при "крутом профессионале".
Разве что произносимыми словами.


"брать тепленькими" - потому что он еще был и демонстративно "несвидомый", что конечно не что бы преступление, но после майданного пафоса предыдущих 5 лет, указывало на разворот тренда, и вселяло надежды в русских и их сторонников
Политику сравнивать трудно, разные внешние обстоятельства, но точно ПАП как актер играющий державника, намного сильнее Зе
fox767676
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:34

  olmyb написав:
  detroytred написав:Ви дійсно вважаєте, що війни такого масштабу відбуваються з причини а-ля з якого боку розбивати яйця?

З кінця 2000-х достатньо багато спілкувався з російськими шовіністами на форумах, чатах, і бачив цю зарядженість на вирішення "українського питання", або поступовим поглинанням України за білоруським сценарієм, або, якщо не вийде, то прямим захопленням. За подібним до сучасних подій сценарієм Гітлер захопив Чехію, яка після 500 років перебування у німецькому світі на 85% була німецькомовною, спочатку заворушення і фактична автономія Судет, де були створені місцеві німецькі збройні формування за прямої підтримки Германії, дипломатична "Мюнхенська змова", потім введення військ, і чехи вибрали здатись. І це б вже була німецька провінція Богемія, чехам просто повезло, що Германія напала на союзника СРСР, а потім ще й об'явила війну США.

У вашому ж прикладі!
Гітлеру, німцям отоді був потрібен "життєвий простір" чи оці другорядні приводи?
Приводи для нападу, захоплення, отримання отого самого "життєвого простору".
detroytred
 
Повідомлень: 30186
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:36

  Bobua написав:.............
Але чомусь у мене стійке відчуття, що ”заградатряди” дуже прискорять створення ЗУНР і перехід Зе в режим “нелегітимності”. А ЗУНР вже по Збручу буде відстрілюватись. Бо там рідна земля людей, що справді не хочуть окупації. На відміну від більшості жителів кримів, ордлів і їм подібних, які самі все це й викликали з пекла...

Думал (надеялся?), что подобные глупости уже в прошлом.
Оказывается, нет.

А переговори оголосити зможе?
Кємську волость віддати зможе?

Вот интересно. С учётом того, что вы написали выше.
Если бы "Кємська волость" была за Збручем, вы бы тоже так писали?
Или вы готовы отдать весь "непотріб" восточнее Збруча, где живут, по вашему мнению, "не настоящие украинцы"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30120
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:36

  andrijk777 написав:stm А від коли ви стали ненавидіти москалів?

Забавно, я их не ненавижу. Их детям я не желаю смерти. Они считают что праведная смерть в угоду мощи государства - превыше всего. Посмотрите на их либералов. Что они говорят выйдя из каталашки? Уберите санкции, нельзя трогать мощь нашей страны, это всё путин. Важна ли им борьба за оставшихся в каталашках? Не на первом месте ) жизнь их людей менее важна для них же )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ніякої зунр в природі не може бути
росія чи сама окупує, чи прослідкує щоб окупували сусіди
fox767676
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 13.06.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 98479848984998509851 ... 9853>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
18 65778
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2024 09:00
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 227374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 715359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.